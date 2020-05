Test de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est un concurrent bien équilibré face à l'iPad, et c'est sans doute la meilleure tablette non premium que le constructeur ait jamais produite. Elle présente de nombreux points forts, de l'inclusion du stylet S Pen aux options de personnalisation logicielle, en passant par un design assez robuste et elégant. Toutefois, certains problèmes de performances pourraient affecter l'expérience globale de l'utilisateur.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite offres SM-P610NZBA-EU, Tablette PC alternate FR €394 Afficher Tablette Tactile - SAMSUNG... Cdiscount FR €399.99 Afficher Tablette Tactile - SAMSUNG... Cdiscount FR €399.99 Afficher Samsung Galaxy Tab S6 Lite... Amazon Prime €528.33 Afficher Afficher plus d'offres

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite en deux minutes chrono

Certes, parler de toute nouvelle tablette Android comme concurrente potentielle de l’iPad est désormais devenu un cliché. Pourtant, plus que toute autre, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite semble être la bonne tentative pour briser l’hégémonie d'Apple sur le marché des tablettes. De par son prix, sa taille d'écran et ses diverses fonctionnalités, la Tab S6 Lite a été conçue pour attirer les utilisateurs de l'écosystème iOS vers celui des tablettes Android.

Sur le papier, il s’agit d’une version abordable de la Tab S6 haut de gamme, mais elle n'a en fait pas grand-chose en commun avec cette tablette et correspond davantage à une mise à jour premium de la série Galaxy Tab A. La tablette présente des bords plus fins que ceux des Galaxy Tab A et un revêtement qui semble assez solide pour résister aux chocs violents. La présence d'une prise jack 3,5 mm, plutôt optionnelle sur les modèles Android, sera également appréciée par beaucoup.

Livrée avec le stylet S Pen, elle est le bloc-notes idéal pour ceux qui aiment dessiner ou annoter quelques remarques sur un document. Bonus : aucune ligne supplémentaire ne viendra se greffer sur la facture totale de votre tablette, contrairement à l’Apple Pencil qui, lui, demeure une option. Reste que le S Pen de Samsung se révèle moins réactif et riche en fonctionnalités que son concurrent pour iPad.

Autres inconvénients majeurs de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite : comme son stylet, elle fait occasionnellement preuve de lenteur - lorsque vous tapez ou glissez votre doigt sur l’écran - et son chipset n'est pas adapté aux jeux AAA et aux tâches exigeantes telles que l’édition vidéo.

Mais rien de tout cela ne contrevient à la nature première de la Galaxy Tab S6 Lite : être un appareil de divertissement mobile à la hauteur. Son écran est remarquable, avec un ratio bien meilleur que celui de nombreux iPad. Si vous cherchez un lecteur multimédia capable de vous fournir une qualité vidéo convenable pour visionner vos films ou séries préférés en vacances ou au calme, c’est un achat à considérer.

En revanche, si vos besoins se concentrent sur un écran secondaire capable d’accompagner votre processus de création photo ou vidéo, avec un stylet plus performant, les tablettes haut de gamme d’Apple - à l'image de l'iPad Pro 2020 - demeurent ce qu’il y a de mieux pour vous.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Deux versions disponibles Wi-Fi ou 4G

À partir de 399 €

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est disponible depuis le 30 avril 2020 en France. La version standard comprend une connectivité Wi-Fi ainsi que 64 Go de stockage embarqués, ce pour un prix de départ de 399 €. Pour les utilisateurs qui préfèrent profiter d’une connexion 4G, un second modèle est commercialisé moyennant 70 euros additionnels. Les performances demeurent identiques de l’un à l’autre.

Dans les régions où elle est disponible, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite peut être acheté facilement sur le site web de Samsung ou sur Amazon, ainsi qu'auprès de certaines boutiques en ligne - qui ne proposent pas toujours la version 4G. Certaines enseignes offrent gratuitement l’accessoire Book Cover qui protège votre tablette et permet de ranger le stylet S Pen. La Tab S6 Lite existe en deux coloris : Oxford Gray (gris) ou Angora Blue (bleu). Le Book Cover vous en apporte une troisième facultative, le marron.

Design de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Conception robuste

Port USB-C et prise jack 3,5 mm

Aucun compartiment pour le stylet S Pen

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite dispose d’un écran en verre avec un cadre et un revêtement métalliques qui lui confèrent une sensation d’intense robustesse. De quoi survivre à quelques chutes accidentelles depuis le rebord d’une table ou du bureau.

Bien sûr, le choix de ces matériaux signifie que l'appareil est un peu lourd. 467 grammes au compteur, le poids de deux smartphones premium récents. Avec des dimensions enregistrées de 244,5 x 154,3 x 7 mm, la tablette se montre discrète. Et nous avons même réussi à l’insérer dans quelques grandes poches. Le cadre est assez mince, par rapport à celui des iPad et des tablettes Galaxy Tab A. L’appareil intègre un écran de bonne taille sans être trop grand dans la main.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

Le dos de la Galaxy Tab S6 Lite abrite la caméra arrière dans le coin supérieur gauche (si vous tenez l'appareil en orientation portrait). Il y a une prise jack 3,5 mm sur le dessus de l'appareil, un bouton d'alimentation et les commandes de volume sur le bord droit, ainsi qu’un port USB-C sur la partie inférieure. Toutes les tablettes abordables n'ont pas de port USB-C, la plupart se contentent d’un port micro USB, qui est plus lent pour le transfert de données et le chargement, cet ajout est de ce fait très apprécié.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est livrée avec le stylet S Pen, un complément utile pour dessiner, faire des croquis et prendre des notes. Contrairement à la Galaxy Tab S6, vous ne trouverez pas d’emplacement pour ranger celui-ci - il se clipse magnétiquement sur le bord droit. Si vous avez reçu le Book Cover avec votre tablette, préférez le compartiment spécifique de ce dernier pour placer votre précieux stylet Samsung (et éviter de le perdre).

Ecran de la Samsung Tab S6 Lite

Écran LCD de 10,4 pouces

Résolution 2000 x 1200, format 5:3

Parfait pour regarder des films et des séries TV

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite compose avec un écran LCD de 10,4 pouces et une résolution de 2000 x 1200 pixels. C'est seulement 0,1 pouce de moins que la Tab S6 original, mais l'absence de la dalle AMOLED constitue l'un des grands sacrifices de cette tablette à petit budget.

La qualité de l'écran est assez bonne pour un modèle LCD - il est reposant et lumineux, facile à regarder même lorsque vous êtes à l'extérieur et devez composer avec les reflets du soleil. Les couleurs semblent parfois un peu délavées par rapport aux écrans d'autres appareils, ce qui s’avère plus perceptible lorsque nous jouons à des jeux ou regardons des contenus vidéo. Quoiqu’il en soit, cette tablette conviendra à tout abonné d’un ou de plusieurs services de streaming vidéo, tant qu’il ne jure pas excessivement par la 4K.

De plus, le format 5:3 n'est qu'à un pas du 16:9 (il est de 15:9 pour être précis). Il s’agit du standard de diffusion majeur pour beaucoup de séries TV et de films en streaming. En clair, lorsque vous visionnez l’un de ces contenus, vous n’êtes pas soumis aux barres noires proéminentes en haut et en bas de l'écran… comme c'est le cas sur les iPad, à l’affichage 4:3.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

La technologie LCD permet de projeter les noirs avec plus de luminosité, le LCD créant l'ombre en même temps que toutes les couleurs, contrairement aux dalles LED qui éteignent simplement la « lumière » pour obtenir le noir. En pratique, l'écran apparaît plus brillant, ce qui peut se révéler fatigant pour vos yeux si vous visionner vos contenus dans l’obscurité. Et cela ne semble pas faire du bien à votre batterie non plus. Ce sont des inconvénients que la Tab S6 Lite partage avec tous les écrans LCD actuellement conçus.

En faisant glisser le curseur avec le S Pen ou un doigt, nous avons remarqué que l'écran se montrait un peu moins réactif que sur les autres tablettes ; il semblait y avoir plus de friction ou de résistance. On ne sait pas exactement pourquoi, mais cela est probablement dû aux matériaux utilisés ou aux films appliqués sur le dessus de la dalle. Dans tous les cas, cela s’avère assez gênant quand on souhaite naviguer ou dessiner sur la Tab S6 Lite.

De même, l’écran tactile de la tablette Samsung a des difficultés à distinguer le contact avec un S Pen, un doigt ou la paume de votre main. Si vous posez malencontreusement votre paume sur la surface de l’écran alors que vous êtes en train de dessiner, la Tab S6 Lite risque de réagir en conséquence et d’ouvrir de nouvelles fenêtres de navigation ou lancer une application. C’est une anomalie qui ne se présente jamais sur iPad. Si Samsung veut offrir la meilleure expérience de navigation avec stylet, il lui faut vraiment développer une technologie de détection des paumes.

Performances et appareil photo de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Processeur Exynos 9611 avec 4 Go de RAM

Caméra principale 8 Mpx, caméra frontale 5 Mpx

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est pilotée par le chipset maison Exynos 9611, que nous avons déjà observé au sein d’un certain nombre de smartphones de milieu de gamme comme le Galaxy A51 et le Galaxy A50s. Il est associé à 4 Go de RAM.

L'Exynos 9611 n'est pas un chipset puissant, mais il répond à toutes les tâches classiques du quotidien. Nous avons constaté que les jeux peu gourmands et bien optimisés s’exécutaient sans problème sur l'appareil, ce qui nous permettait d’enchaîner les parties de Call of Duty: Mobile. En revanche, les titres plus exigeants subissent une latence plus ou moins importante qui peut aller jusqu’au plantage de la tablette. Nous avons connu ce sort quelques minutes après avoir lancé une session de PUBG Mobile a connu ce sort quelques minutes seulement après avoir démarré une session.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

La latence est plus visible encore lorsque vous naviguez d’une application à une autre ou lorsque vous saisissez un texte dans un champ prévu à cet effet, alors qu’un programme se trouve en cours de téléchargement. Tous ceux qui ont utilisé des tablettes ou des téléphones bas de gamme y seront habitués, car ce n'est qu'un symptôme relatif à une configuration moyenne. Mais cela s’avère frustrant sur un produit Samsung, plus encore quand on le compare à un iPad devenu discount, dénué de ce type de problème.

Lorsque nous avons soumis la Tab S6 Lite à un test d'évaluation, elle a obtenu un score de 1 313, soit moins de la moitié des 3 061 points obtenus par le Galaxy S20. C'est un score assez bas, avec des vitesses d’exécution qui viennent côtoyer celles des smartphones d’entrée de gamme tels que le Redmi Note 8T (qui enregistre 1 158 points). Dans l'ensemble, les performances de la Tab S6 Lite s’affichent comme relativement médiocres, ce qui explique le crash des jeux et la lenteur subie pendant la navigation ou le déverrouillage de la tablette par reconnaissance faciale.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

En ce qui concerne les appareils photo, la caméra arrière offre une résolution de 8 Mpx. Il est peu probable que vous fassiez beaucoup de photos avec cet appareil en remplacement de votre smartphone. Et c'est une bonne chose, car les photos ont l'air un peu sombres (et granuleuses si vous décidez d’utiliser le zoom numérique 10x). Si l’envie vous en prend tout de même, sachez que le résultat n’est pas si effroyable que ça.

A l’avant, se trouve la caméra selfie 5 Mpx. Très utile si vous faites des appels vidéo fréquents ou si vous adorez jouer avec les filtres photo. La quantité de modes prédéfinis pour vous tirer le portrait est impressionnante et constitue une agréable surprise. Il y a, entre autres, le mode Live Focus qui vous permet de modifier l’arrière-plan d'une photo, et AR Doodle qui vous invite à employer le stylet pour redessiner votre visage.

L'enregistrement vidéo, lui, est possible via les deux caméras. En résolution Full HD.

Interface de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Android 10 avec surcouche OneUI

Android n'est pas aussi optimal qu’iPadOS

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite fonctionne sous Android 10 avec la surcouche OneUI de la marque. Celle-ci modifie essentiellement l’apparence de l’interface - par exemple, toutes les applications téléchargées sont envoyées dans un tiroir d'applications au lieu d'être placées directement sur la page d'accueil principale. OneUI facilite ainsi la personnalisation de votre page d'accueil, sans vous imposer les applications phares de Google.

Jusqu'à présent hélas, les tablettes Android se sont révélées un peu moins performantes que les iPad en termes d'expérience utilisateur, et c'est toujours le cas ici. Il y a peu de caractéristiques uniques qui permettent de distinguer l'usage de la tablette de celle d'un « gros smartphone ». On notera tout de même quelques fonctionnalités originales, comme Create Note qui fait apparaître une petite fenêtre sur laquelle vous pouvez griffonner vos listes de courses ou vos recettes de cuisine. Ou encore Screen Write qui vous permet de prendre une capture d'écran et de l'annoter.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

En fonction de votre métier, l’ajout du S Pen peut vraiment aider votre productivité, bien que, comme nous l'avons déjà mentionné, l'absence de détection des paumes nuit légèrement à cette dernière. Il convient également d'ajouter que le manque de périphérique pour clipser un clavier optionnel rend le traitement de texte fastidieux. Nous avions initialement prévu d'écrire ce test sur l'appareil lui-même, mais nous avons finalement abandonné l’opération, la latence de frappe nous décourageant sur le long terme.

Autonomie de la Samsung Tab S6 Lite

Une batterie imposante de 7 040 mAh

Vous n'aurez pas besoin de penser à recharger fréquemment

Charge rapide 15W

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est alimentée par une batterie de 7 040 mAh, ce qui s’avère assez standard pour une tablette de cette taille - celle de l'iPad 10.2 est un peu plus grande, mais à peine.

Nous avons été impressionnés par l'autonomie de l'appareil, qui a facilement tenu toute une journée avec un usage prononcé mêlant lecture de vidéos YouTube, jeux casual et discussions sur messagerie instantanées. Même lorsqu'il s'agissait de tâches plus gourmandes, comme la gestion d’interminables appels vidéo, nous ne nous sommes jamais inquiétés de l'impact que cela aurait sur la durée de vie de la batterie.

Contrairement à un smartphone, et comme la plupart des tablettes, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite n'est pas un appareil qu'il faut recharger quotidiennement pour qu'il continue de fonctionner, à moins que vous ne le poussiez vraiment dans ses retranchements.

La Tab S6 Lite inclue également une charge rapide de 15 W. Etant donné que le bloc d'alimentation de la tablette est deux fois plus grand que celui de la plupart des téléphones, la recharge complète de la tablette peut prendre beaucoup de temps.

Dois-je acheter la Samsung Galaxy Tab S6 Lite ?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Future)

Achetez-la si…

Vous avez besoin d’un stylet La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est livrée avec le stylet S Pen de la marque, ce qui en fait un excellent pack pour les utilisateurs qui aiment écrire en lettres manuscrites ou griffonner. D’autant que le S Pen possède de belles caractéristiques qui le rendent utile pour une large série de tâches quotidiennes.

Vous aimez personnaliser votre page d'accueil Grâce aux widgets et au tiroir d'applications de OneUI, il est plus facile que jamais de personnaliser la page d'accueil de votre Galaxy Tab S6 Lite. Avec des flux d’actualités, de playlists Spotify, la météo et vos applications favorites. Toutes placées là où vous le souhaitez.

Vous recherchez une tablette qui dure longtemps Nous avons été impressionnés par la durée d'utilisation du Galaxy Tab S6 Lite. Si vous voulez une tablette que vous n'avez pas à recharger quotidiennement, c'est un bon premier choix. Surtout si vous avez tendance à oublier de recharger vos appareils mobiles en soirée ou avant de partir pour un long trajet.

Ne l'achetez pas si…

Vous ne jurez que par la réactivité Malgré de nombreux points positifs, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite semble un peu plus lente à utiliser qu'un iPad, et selon la fréquence d'utilisation de votre tablette, cela pourrait devenir un inconvénient difficile à gérer.

Vous écrivez beaucoup sur tablette En raison de la légère lenteur susmentionnée et de l'absence d'une option de clavier physique, il peut être difficile de composer de longs textes sur cette tablette. C'est suffisant pour envoyer un mail ou un message privé sur Facebook, c’est beaucoup plus ennuyeux pour rédiger une dissertation.