Quelles sont les voitures électriques les plus rapides en 2021 ?

L'accélération quasi-instantanée de 0 à 100 km/h est un bonus que presque toutes les voitures électriques possèdent en commun. Qu'il s'agisse d'une Tesla Model 3 capable de surpasser la McLaren F1, d'une Rimac Nevera de 2 000 chevaux ou d'une Porsche Taycan remplie de bagages, la plupart des VE brillent par leur démarrage rapide.

Et sans changement de vitesse (à l'exception de la Porsche Taycan pour des raisons techniques), la façon dont une voiture électrique démarre n'a rien à voir avec celle d’un véhicule à combustion interne.

Le fait qu'un moteur électrique puisse délivrer une puissance maximale à partir de zéro tr/min, au lieu de la dispenser au fur et à mesure que le régime augmente, se veut également un atout. Si l'on ajoute à cela la transmission intégrale et une batterie lourde qui favorise la traction, les voitures électriques comptent parmi les automobiles commercialisées les plus rapides à ce jour.

Mais lesquelles occupent le TOP 10 du peloton en 2021 ?

Rimac Nevera

De 0 à 100 km/h en 1,85 seconde

(Image credit: Rimac)

L'un des bolides électriques les plus récents, la Nevera est la version commercialisable du concept Rimac C_Two que nous avons découvert pour la première fois en 2018.

Avec 1 900 chevaux sous le capot et une batterie de 120 kWh en forme de T placée derrière ses passagers, la Nevera peut atteindre 100 km/h en 1,85 seconde, selon de récents arbitrages. L'hypercar croate est également le détenteur actuel du record de vitesse spécial VE, atteignant 402 mètres (le fameux quarter mile) en 8,58 secondes, contre 9,23 secondes pour la Tesla Model S Plaid. Ce à la vitesse éclair de 268,76 km/h.

Automobili Pininfarina Battista

De 0 à 100 km/h en 1,9 seconde

(Image credit: Automobili)

Tout comme l'Audi et la Porsche présentes dans ce classement, l’Automobili Pininfarina Battista partage une grande partie de son groupe motopropulseur avec la Rimac Nevera. Ce qui lui fournit une puissance de 1 900 chevaux par le biais d'un système de transmission intégrale - le temps pour un temps de passage de 0 à 100 km/h en à peine 1,9 seconde.

La Battista a une vitesse de pointe tout aussi impressionnante de 349 km/h, une autonomie annoncée (vraisemblablement en conduite plus calme) de 450 km, et peut passer de l'arrêt à 300 km/h en moins de 12 secondes. Sa production doit commencer bientôt et sera limitée à seulement 150 exemplaires dans le monde.

Tesla Model S Plaid

De 0 à 100 km/h en 1,99 seconde

(Image credit: Tesla)

La Tesla Model S est la reine de la vitesse depuis son arrivée en 2012, et sa dernière incarnation se révèle vraiment rapide.

La Model S Plaid peut être commandée en France dès maintenant. Avec une puissance de plus de 1 000 chevaux fournie par un nouveau groupe motopropulseur à trois moteurs, elle peut passer de 0 à 100 km/h en 1,99 seconde. Un exploit quelque peu trompeur, car Tesla cite des temps d'accélération comptabilisés entre 9 et 96 km/h.

Tesla Model X Plaid

De 0 à 100 km/h en 2,5 secondes

(Image credit: Tesla)

L'histoire est similaire avec la Tesla Model X, qui promet un temps d’accélération de 0 à 100 km/h égal à 2,5 secondes. Même si Tesla utilise un système de déploiement limité, son véhicule à sept places peut atteindre les 100 km/h aussi rapidement qu'une Formule 1.

Pour illustrer à quel point la mise à niveau Plaid rend le Model X plus rapide, la version Long Range standard effectue le même sprint de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Lucid Air

De 0 à 100 km/h en 2,5 secondes

(Image credit: Lucid)

Autre start-up américaine spécialisée dans la conception de voitures électriques, Lucid a finalement révélé la version commercialisée de sa première voiture, appelée Air, l’an dernier.

Rivale de la Tesla Model S, la Lucid Air est proposée avec une puissance atteignant jusqu'à 1 080 chevaux et un temps d’accélération de 0 à 100 km/h montant seulement à 2,5 secondes. Lucid revendique également un temps d'accélération de 9,9 secondes à 232 km/h. Et, pour une version moins puissante de l'Air, une autonomie estimée par l'EPA à 832 km.

La Lucid Air, qui constitue peut-être la compétitrice la plus acharnée de la Tesla Model S, affiche une fourchette tarifaire comprise entre 95 000 et 169 000 dollars (soit entre 80 000 et 144 000 euros).

Porsche Taycan Turbo S

De 0 à 100 km/h en 2,8 secondes

(Image credit: Porsche)

La version la plus puissante de la première voiture entièrement électrique de Porsche affiche un temps de démarrage record de 2,8 secondes. Toutefois, Porsche est réputée pour être plutôt conservatrice avec ses propres données de performance et certains testeurs ont vu des Taycan grimper à 100 km/h en seulement 2,4 secondes.

De manière inhabituelle, la Taycan possède une boîte de vitesses à deux rapports, où le premier rapport est activé avec l’option Launch Control, pour aider la voiture à sprinter aussi vite que possible. La Taycan passe alors en seconde, avec un son synthétique émis par ses haut-parleurs.

Lotus Evija

De 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes

(Image credit: Lotus)

Fleuron de la marque Lotus renaissante, soutenue par les investissements de Geely, l'Evija est une hypercar entièrement électrique reposant sur 1 972 chevaux et quatre moteurs.



Lotus ne s'est pas encore engagée sur un temps de démarrage spécifique, mais affirme que l'Evija met moins de trois secondes pour transiter de 0 à 100 km/h. Compte tenu de son énorme puissance, nous pensons que ce temps se rapproche davantage de deux secondes que de trois.

Encore plus impressionnant, le passage annoncé de 0 à 299 km/h ne dépasse pas neuf secondes. C'est potentiellement 25% plus rapide que la Battista mentionnée ci-dessus, grâce à un pack de batteries plus petit et plus léger de 70 kWh.

Audi RS e-tron GT

De 0 à 100 km/h en 3 secondes

(Image credit: Audi)

En tant que proche parente de la Porsche Taycan, Audi certifie que sa RS e-tron GT effectue un temps de démarrage de 0 à 100 km/h en 3 secondes.

Ce n'est pas aussi rapide que la Taycan Turbo S, mais nous ne pouvons pas imaginer que le Groupe Volkswagen permette à sa super berline électrique Audi de rester derrière le modèle Porsche. Avec lequel elle partage un groupe motopropulseur.

Cela dit, il semble qu'Audi sous-estime également ses statistiques de performance, puisque certains testeurs laissent entendre que la RS e-tron GT monte à 100 km/h en un peu moins de 2,9 secondes. Comme toujours, ces données dépendent totalement de la qualité des pneus, de la surface de la route et de la température ambiante.

Rivian R1T

De 0 à 100 km/h en 3 secondes

(Image credit: Rivian)

Pour s'éloigner des supercars, nous citons à cette place le pick-up électrique R1T conçu par la start-up américaine Rivian.

Présenté dans Long Way Up sur Apple TV+, le R1T devrait arriver chez les concessionnaires plus tard cette année, et promet d’atteindre 100km/h en 3 secondes grâce à une transmission à quatre moteurs et 800 chevaux.

Rivian prévoit de compléter le R1T avec un R1S, SUV électrique développé sur le même schéma et offrant les mêmes niveaux de performance tant comme VE que tout-terrain.

Tesla Model 3

De 0 à 100 km/h en 3,1 secondes

(Image credit: Tesla)

Revenons à Tesla et à la Model 3, qui délivre un temps de transition de 0 à 100 km/h de seulement 3,1 secondes. Du moins si vous optez pour la variante phare Performance.

L'accélération de la Model 3 a toujours été importante pour les amateurs de voitures d'un certain âge, puisqu'elle a déjà égalé le temps de 3,2 secondes de la McLaren F1. Sa dernière mise à jour logicielle lui permet de gagner encore un dixième de seconde, mais elle demeure tout de même loin derrière les Model S et X Plaid.