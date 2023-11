iPhone 15 : Apple et BMW tentent toujours de résoudre le problème de la recharge sans fil

Au début du mois, nous avons signalé que certaines stations de recharge sans fil installées dans les véhicules BMW actuels interféraient avec la puce NFC intégrée à l'iPhone 15. Aujourd'hui, selon un mémo interne repris par MacRumors, Apple a reconnu que le problème affectait un "petit nombre" de chargeurs sans fil BMW.

Après avoir rechargé leur téléphone via le système sans fil BMW, certains utilisateurs ont reçu un message d'erreur "Could Not Set Up Apple Pay" (Impossible de configurer Apple Pay) dans l'application Wallet, la seule solution étant de remplacer le téléphone. D'autres utilisateurs, sur les forums d'Apple, ont même signalé que les socles de recharge sans fil entraînaient une défaillance catastrophique des puces de certains téléphones.

Le problème rend la puce NFC redondante, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas profiter d'Apple Pay ou utiliser certains tickets et cartes stockés dans Apple Wallet. L'iPhone 15 peut également se retrouver dans l'incapacité d'accéder aux clés de voiture numériques de BMW, ce qui constitue un autre problème majeur si c'est la méthode que vous utilisez pour déverrouiller votre voiture.

La note interne d'Apple destinée aux réparateurs tiers, reprise par MacRumors, indique qu'une mise à jour logicielle prévue dans le courant de l'année devrait empêcher un "petit nombre" de chargeurs sans fil embarqués de désactiver "temporairement" les puces NFC de l'iPhone 15.

Apple n'a pas encore officiellement révélé ce qui pourrait être à l'origine du problème. Mais plusieurs messages postés sur X, anciennement Twitter, par BMW UK en réponse à des plaintes de clients sur le sujet suggèrent que BMW travaille avec Apple pour tenter de résoudre le problème. Le géant de l'automobile a au moins reconnu l'existence d'un problème, mais il a également déclaré "ne pas être en mesure d'offrir un délai" pour la résolution du problème. Il ajoute que "nous espérons obtenir une mise à jour bientôt".

Nous avons contacté BMW pour obtenir un commentaire sur cette affaire, mais notre interlocuteur s'est contenté de dire que "l'affaire est toujours en cours d'examen avec Apple".

Propriétaire d'une BMW ? Mieux vaut éviter la recharge sans fil pour l'instant

(Image credit: Apple)

Selon MacRumors, le problème pourrait affecter l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 15 Pro Max avec un "petit nombre" de chargeurs de téléphone sans fil intégrés dans certains modèles récents de BMW et de Toyota Supra, ce dernier modèle partageant la technologie sans fil avec BMW.

Jusqu'à présent, Apple a conseillé aux clients concernés de cesser d'utiliser le socle de chargement sans fil présent dans certains modèles BMW et dans la Toyota Supra susmentionnée.

Bien que les clients aient précédemment déclaré qu'un téléphone de remplacement était la seule solution, certains utilisateurs de X et ceux qui opèrent sur les forums de MacRumors ont suggéré que les techniciens peuvent essayer de redémarrer la puce NFC dans un iPhone affecté en utilisant un outil logiciel qui fait partie de l'Apple Service Toolkit 2.

En cas d'échec, une réparation matérielle est apparemment nécessaire, ce qui signifie qu'il s'agit d'un nouveau problème à ajouter à la liste plus longue que d'habitude des problèmes signalés pour la série iPhone 15.