La puce NFC de l'iPhone 15 pourrait être endommagée par la recharge sans fil de BMW

Selon certains propriétaires d'iPhone 15, les socles de recharge sans fil installés dans les véhicules BMW pourraient être à l'origine de défaillances de la puce NFC et même d'éventuelles pannes.

Le problème a été initialement dénoncé par MacRumors après avoir été évoqué sur ses propres forums et par un certain nombre d'utilisateurs mécontents de X (anciennement Twitter). Certains propriétaires de BMW ont signalé une défaillance catastrophique de la puce NFC de l'iPhone 15 après l'avoir placée sur les socles de recharge sans fil présents dans un certain nombre des véhicules de la marque allemande, y compris le X5.

Jusqu'à présent, ce problème a été limité aux propriétaires de voitures BMW, mais il pourrait concerner n'importe quelle surface sans fil, car Apple n'a pas encore trouvé la cause du problème.

Les utilisateurs ont signalé qu'ils recevaient un message d'erreur "Could Not Set Up Apple Pay" (Impossible de configurer Apple Pay) dans l'application Wallet. Toujours selon MacRumors, Apple a confirmé que la puce NFC était défaillante dans certains cas, et que la seule solution était de remplacer le téléphone.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les principaux modèles concernés sont l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max Titane, équipés de la dernière puce A17 Pro. Mais certains utilisateurs ont signalé que les iPhone 15 et 15 Plus "standards" pourraient également rencontrer les mêmes problèmes lorsqu'ils sont rechargés sans fil via le système de recharge pour mobiles de BMW.

Jouer la carte de la prudence pour votre iPhone 15

(Image credit: BMW)

Apple et BMW n'ont pas encore publié de communiqué pour clarifier le problème, mais la défaillance de la puce NFC (Near-field Communication) d'un iPhone peut empêcher les utilisateurs d'utiliser Apple Pay, les cartes ou les tickets électroniques enregistrés dans leur Apple Wallet, et même la clé de voiture numérique d'un véhicule.

Cette nouvelle fait suite à d'autres rapports de propriétaires d'iPhone 15 Pro indiquant que leurs appareils chauffent de manière inhabituelle.

Apple a admis qu'il y avait de potentiels problèmes, citant "l'augmentation de l'activité en arrière-plan au cours des premiers jours suivant l'installation", un "bug non spécifié dans iOS 17 qui a un impact sur certains utilisateurs", et certaines applications tierces qui "surchargent le système".

La bonne nouvelle, c'est qu'Apple prépare une mise à jour logicielle qui devrait résoudre le problème. Mais pour l'instant, il est probablement préférable d'éviter de recharger votre nouvel iPhone via la technologie sans fil de BMW jusqu'à ce que le problème signalé soit résolu.