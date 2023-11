L'iPhone 15 n'est plus victime des chargeurs sans fil BMW grâce à la mise à jour d'iOS 17

Une nouvelle mise à jour iOS d'Apple a résolu le problème de certains socles de recharge sans fil BMW et Toyota qui rendaient Apple Pay et d'autres fonctionnalités NFC inutilisables dans les derniers modèles d'iPhone 15.

Nous avons rapporté ce problème en octobre, lorsque des utilisateurs de BMW se sont plaints que les puces NFC de leur iPhone 15 semblaient cesser de fonctionner. Cela s'est produit après avoir rechargé leurs appareils sur un support de recharge sans fil équipant certains modèles BMW. La dernière Supra de Toyota, qui utilise la même technologie, a connu un problème similaire.

Les utilisateurs ont signalé avoir reçu un message d'erreur "Could Not Set Up Apple Pay" (Impossible de configurer Apple Pay) dans l'application Wallet, et certains ont dû remplacer leur téléphone pour résoudre le problème.

Heureusement, Apple a maintenant résolu le problème. Les notes de correction pour iOS 17.1.1 indiquent que "cette mise à jour apporte des corrections de bugs pour votre iPhone", la principale étant que "dans de rares circonstances, Apple Pay et d'autres fonctionnalités NFC peuvent devenir indisponibles sur les modèles iPhone 15 après une recharge sans fil dans certaines voitures".

Bizarrement, le patch corrige également une icône météo de l'écran de verrouillage qui, parfois, n'affichait pas correctement la neige et affichait à la place une icône de fichier.

Si vous possédez un iPhone 15 et une BMW, Apple vous suggère d'appliquer la mise à jour iOS 17.1.1 dès que possible, après quoi le service de recharge sans fil typique devrait reprendre sans problème.

Prise en charge d'Apple

(Image credit: BMW)

Si des bugs comme celui de BMW et Toyota ne sont pas inhabituels pour les premières versions des grandes mises à jour d'iOS et des nouveaux iPhones, cette année, les problèmes ont été plus nombreux que d'habitude - des rapports de Bloomberg suggèrent qu'Apple a pris la rare mesure de mettre en pause le développement d'iOS 18 pour "éliminer les pépins dans le code" de ses premières versions.

L'iPhone 15 a connu quelques problèmes dès son lancement, notamment un bug qui bloquait le téléphone lorsque l'on essayait de transférer directement des données à partir d'un ancien téléphone. Apple a publié en urgence deux mises à jour (iOS 17.0.1 et iOS 17.0.2) pour corriger ce problème et d'autres problèmes mineurs.

Récemment, nous avons également vu arriver iOS 17.1 pour corriger un problème vieux de trois ans concernant la fonction Adresse Wi-Fi privée de l'iPhone, qui ne fonctionnait pas correctement depuis son lancement en 2020.

Selon le rapport de Bloomberg, l'équipe d'ingénieurs logiciels d'Apple a trouvé trop d'"échappatoires" (ou bugs) dans les premières versions d'iOS 18 et d'iPadOS 18 pour les faire passer à l'étape suivante. Espérons que cette pause signifie qu'il y aura moins de problèmes pour les appareils Apple l'année prochaine.