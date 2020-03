Quand Jumanji 2 sortira-t-il en DVD / Blu-Ray / VOD et en streaming ?

En donnant son cachet au générique de Jumanji : Bienvenue dans la jungle en 2017, Dwayne « The Rock » Johnson était loin de se douter qu’il s’embarquait dans une nouvelle franchise cinématographique. Presque aussi populaire que la saga Fast And Furious. Jumanji: Next Level est sorti en salles le 4 décembre dernier, avec un plébiscite des spectateurs comparable à celui du premier opus.

Une constance qui était loin d’être acquise car celui-ci a osé revisiter l’un des films d’aventure les plus cultes des années 90, avec le regretté Robin Williams dans le rôle-titre. Mais rien n’est impossible pour The Rock qui a opéré un virage drôle et musclé pour faire de Jumanji une comédie loufoque ancrée dans le XXIe siècle.

Si vous l’avez manqué au cinéma ou si vous souhaitez vous faire un marathon Jumanji, y compris l’original, sur votre téléviseur, Next Level alias Jumanji 2 sera prochainement commercialisé sous support physique (DVD, Blu-Ray), comme en version dématérialisée (VOD).

Le DVD / Blu-Ray de Jumanji: Next Level repoussé à fin mai

Annoncé tout d’abord pour un lancement le 8 avril en France, la suite réalisée par Jake Kasdan sort finalement aux formats DVD, Blu-Ray et Blu-Ray 4K le 27 mai 2020. Comptez des tarifs respectifs de 19,99 €, 24,99 € et 29,99 €. A noter que le film est déjà disponible sur Amazon.com, pour 19,99 $ (~18,70 €) maximum, prix correspondant au Blu-Ray 4K.

Les bonus restent assez légers, comprenant un bêtisier, quatre featurettes et un mini-documentaire consacré aux effets spéciaux. La version DVD, elle se limitera à trois featurettes.

(Image credit: Sony Pictures)

A quand la version VOD ?

La sortie des supports physiques est reportée en raison du ralentissement de la chaîne d’approvisionnement en pleine pandémie du coronavirus. En revanche, Jumanji : Next Level sera accessible à l’achat sur les plateformes VOD à partir du 2 avril. Et en location dès le 8 avril. Le prix d’achat comme de location reste assez classique (13,99 € et 4,99 €). Vous pourrez vous procurer la version dématérialisée sur plusieurs services, à l’instar d’Apple iTunes ou Google Play Movies.

Quelle(s) plateforme(s) pour accueillir Jumanji: Next Level en streaming ?

N’espérez pas croiser prochainement Jumanji 2 dans les catalogues des grandes plateformes de streaming vidéo. D’abord parce que la législation française le soumet au principe de chronologie des médias. Ce qui laisse supposer une sortie potentielle en décembre 2022. Ensuite parce que Sony, distributeur du film, n’a déposé aucun accord de partenariat avec Netflix, OCS ou encore Disney Plus. Amazon Prime Video serait le plus à même d’héberger le titre. De même que Canal Plus qui devrait le diffuser durant le mois d’août 2020.