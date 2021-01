Cette PS5 noire sera mise en vente le 8 janvier, mais ne fondez pas beaucoup d'espoir sur sa livraison

La communauté de gamers PlayStation réclame à cor et à cri une PS5 noire, depuis que Sony a révélé le design bicolore de la PS5. Maintenant que 2021 démarre, il semble que son souhait pourrait enfin se réaliser.

Une console PS5 et une manette DualSense noires, tirant sur le rétro, seront mises en vente le 8 janvier prochain - avec une livraison garantie avant la fin du printemps 2021. Sa conception n’est pas sans rappeler l'emblématique PS2, qui reste la console PlayStation la plus vendue à ce jour avec 155 millions d'unités écoulées dans le monde. La refonte de la console a été confiée à l'équipe de SUP3R5, non affiliée à Sony officiellement.

Cependant, il y a un revers à la médaille : la production de cette nouvelle console s’avère limitée à seulement 304 unités. Si vous souhaitez en acquérir une, il vous faudra avant tout miser sur le facteur chance. Si vous ne courez qu’après la manette DualSense opaque, les probabilités jouent un peu plus en votre faveur, avec 500 unités à saisir.

Bien sûr, cette allure rétro n'est pas donnée. Vous devrez avancer 99 $ pour la manette DualSense (contre 69 $ pour la DualSense originale) et 649 $ pour la console PS5 (l’édition standard est facturée 499 $ en boutique ou en ligne). Maintenant, si vous la comparez à la PS5 en or qui vous coûtera plus de 10 000 $, cela semble une bonne affaire.

Un achat à vos risques et périls

Il va sans dire que si vous commandez la manette DualSense et / ou la console PS5 de SUP3R5, vous le faites en toute connaissance de cause. Un coup d'œil rapide à la description de la manette de jeu indique, en effet, que cette dernière doit être complètement démontée pendant le processus de conversion - ce qui signifie que la garantie matérielle fournie par Sony devient nulle et non avenue. La console, cependant, sera toujours couverte car seules les plaques latérales sont personnalisées.

Sony pourrait également brandir son droit à disposer de l’image de ses produits et interdire la vente de cette édition officieuse, avant qu’elle ne soit expédiée. Une mésaventure déjà traversée par un détaillant similaire, l’an dernier.

Si vous êtes toujours à la recherche d'une PS5 standard, nous vous aidons à trouver les enseignes renouvelant plus fréquemment leurs stocks.