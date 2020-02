Oups, Apple présente les écouteurs Galaxy Buds Plus… avant Samsung !

C’est la page d’une nouvelle application compagnon Samsung sur l’App Store d’Apple qui a mis le feu aux poudres. Son existence fut brève, puisqu’elle a rapidement été retirée, mais elle nous aura donné une indication de taille sur les futurs écouteurs True Wireless de la marque. Sur la description de l’application iOS, nous avons ainsi appris que les Buds Plus « sont compatibles avec l’iPhone 7 et les smartphones plus récents d’Apple, à condition qu’ils fonctionnent tous sous iOS 10 ou une version supérieure ». La compagnie sud-coréenne a depuis confirmé l’information et l’officialisation imminente de ses écouteurs. Selon le magazine CNET, elle se déclare « enthousiaste à l’idée de lancer les Galaxy Buds + très bientôt ».

La date de présentation s’avère plutôt facile à deviner. Samsung profitera en effet de sa convention Unpacked, le 11 février, pour introduire plusieurs de ses innovations 2020, dont la gamme de smartphones Samsung Galaxy S20 et - probablement - le téléphone pliable Galaxy Z Flip. Notons justement que, l’an dernier, les premiers Galaxy Buds étaient inaugurés en même temps que le Galaxy S10. Quelques indiscrétions laissent également supposer que les Galaxy Buds Plus se verront offerts gratuitement pour tout achat d’un Samsung Galaxy S20. Bonne affaire à suivre.

Hormis leur compatibilité avec les appareils Apple et une photo unique du produit, la page de l’application est restée légère côté révélations sur les Galaxy Buds Plus. Mais elle a encouragé des fuites complémentaires sur le prochain bébé audio de Samsung.

Galaxy Buds Plus : plus endurants et abordables ?

Quelques heures après la déclaration de Samsung, Evan Blass, l’un des plus célèbres leakers, a partagé une fiche technique comparant les modèles originaux aux nouveaux. En supposant que ce comparatif soit authentique, la première différence frappante est le prix des Buds+ : ils ne coûteraient que 20 $ de plus (environ 18 €) que les Galaxy Buds.

(Image credit: Evan Blass)

Un tarif revu à la hausse pour légitimer le gain d’autonomie. Celle-ci serait multipliée par deux (avec 11 heures en bonus dans le cas présent). Les Buds Plus se chargeraient de même plus rapidement (une charge de 3 minutes nous permettrait de disposer d’une heure d’écoute en plus).

Sous les oreillettes, nous pourrions trouver un haut-parleur dynamique bidirectionnel (woofer + tweeter), un microphone extérieur supplémentaire et un raccourci vers vos playlists Spotify via les commandes tactiles externes.

Une configuration impressionnante donc mais qui ne semble pas faire état de la réduction de bruit. Un atout jugé déterminant pour le choix d’écouteurs sans fil True Wireless.