Révélation du Samsung Galaxy Z Flip : le smartphone pliable peut-il nous faire oublier le Galaxy Fold ?

Vous avez parcouru les premières photos, vous connaissez ses spécifications techniques, et maintenant vous pouvez même le voir en action dans un clip vidéo sommaire. Le Samsung Galaxy Z Flip ne laisse presque plus de mystères, avant sa grande révélation le 11 février prochain.

La vidéo est signée par le designer Ben Geskin qui l’a partagée ce dimanche 2 février auprès de ses 100 000 abonnés Twitter. La pastille, de 19 secondes seulement, a dépassé depuis les 3 millions de vues. Nous y observons l’utilisateur VIP ouvrir puis refermer l’écran du Galaxy Z Flip. Les plus attentifs apercevront également un petit écran secondaire à l’arrière du smartphone. Sa fonction ? Probablement afficher des notifications et les alertes lorsque l’appareil sera fermé.

Vous ne craignez pas de vous faire spoiler ? Nous vous partageons la vidéo de Ben Geskin qui vous mettra en appétit. Dans moins de deux semaines, vous pourrez mieux savourer la présentation potentielle du nouveau smartphone pliable Samsung, pendant l’événement Unpacked 2020.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video

Galaxy Fold 2 : sortira, ne sortira pas ?

Nous pensions, au départ, que le Z Flip constituerait – et s’appellerait - « Galaxy Fold 2 ». Il n’est pourtant en rien un successeur du Galaxy Fold. Le Z Flip se veut en effet un smartphone à clapet, là où le Galaxy Fold s'ouvre et se ferme comme un livre. A noter que la firme coréenne prévoit bien la sortie d’un Fold 2, qu’elle introduira dans le courant de l'année.

Selon les dernières fuites, le Z Flip embarquerait un processeur Snapdragon 855, avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Sans emplacement pour carte Micro SD et donc sans possibilité d’étendre cette capacité de stockage. Il s’agit de capacités décentes sans être spectaculaires.

Le smartphone pliable s’affiche au moment même où le Motorola Razr, à la conception très similaire, arrive sur le marché français. La concurrence promet d’être rude, tant mieux pour le consommateur.

Le Samsung Galaxy Z Flip devrait partager la vedette avec la gamme de smartphones Samsung Galaxy S20, durant l’Unpacked 2020. Beaucoup de révélations nous attendent le 11 février et nous vous dévoilerons, bien sûr, toutes les informations essentielles de cet événement déterminant pour l’industrie mobile.

Via SamMobile