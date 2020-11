Où acheter les processeurs AMD Ryzen 5000 Zen 3 au meilleur prix ?

Les nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000 Zen 3 sont disponibles à la vente depuis le 5 novembre 2020. Les prix, comme les configurations, varient avec toujours la qualité et l’accessibilité chères à la marque.

Les petits budgets commenceront ainsi avec l'AMD Ryzen 5 5600X, 6 cœurs et 12 threads, une fréquence d’horloge de 3,7 GHz (4,6 GHz en mode turbo), mis à votre disposition pour seulement 314,90 €. Au rayon haut de gamme, on retrouve la même fréquence d’horloge (avec un boost à 4,8 GHz) sur l’AMD Ryzen 9 5900X mais 12 cœurs et 24 threads pour un tarif forcément plus élevé, à 569,90 €. Entre les deux, l’AMD Ryzen 7 5800X délivre 8 cœurs et 16 threads, ainsi qu’une fréquence d’horloge de 3,8 GHz (4,7 GHz en mode turbo) - le tout vous en coûtera 459,90 €.

Les professionnels, eux, se dirigeront vers le modèle Ryzen 9 5950X à 849,90 €. 16 cœurs, 32 threads et jusqu’à 4,9 GHz en mode turbo. Le must pour les tâches créatives et de modélisation 3D.

Pour vous aider à vous procurer le processeur répondant à vos besoins (et à votre porte-monnaie), nous avons sélectionné les boutiques le commercialisant actuellement au meilleur prix - et surtout, les détaillants qui réapprovisionnent régulièrement leurs stocks. Ce, pour profiter d’une toute nouvelle puissance de traitement AMD avant Noël. A noter que le jeu Far Cry 6 est offert pour tout achat d’un nouveau processeur Ryzen 7 ou Ryzen 9 de la série 5000, jusqu’au 31 décembre 2020.

Nous mettrons cette page à jour, au fur et à mesure que les stocks évolueront, vous informant également en cas de pénurie et de changement de prix.

Ces marchands renouvellent leurs stocks

Top Achat

Le seul détaillant à résister aux stocks épuisés. Du moins pour le modèle Ryzen 5 5600X vendu à 329,99 €. Quelques euros de plus que le prix conseillé, mais c’est tout ce que vous aurez jusqu’à renouvellement des stocks. Voir les stocks AMD Ryzen 5000 disponibles sur Top Achat

Materiel.net

Materiel.net s’est fait dévaliser hier, tant et si bien que les prix des différents processeurs sont en hausse. Vous trouverez le Ryzen 5 à 378,95 €, le Ryzen 7 à 549,65 € et le Ryzen 9 à 659,95 €. Tous en rupture de stocks jusqu’à nouvel ordre. Voir les stocks AMD Ryzen 5000 disponibles sur Materiel.net

LDLC

Même punition pour LDLC, qui étiquette du coup des tarifs similaires. Il convient d’être patient ou pour ceux qui ont déjà mal à l’index à force de rafraîchir leur page, revenir dans les premières heures du Black Friday. Voir les stocks AMD Ryzen 5000 disponibles sur LDLC

Rue du Commerce

RDC a carrément retiré les pages dédiées aux différents produits AMD Ryzen 5000, redirigeant les acheteurs potentiels vers d’anciens processeurs Ryzen 3000 en promotion. En espérant que la boutique en fera de même pour les nouveaux modèles, dès leur retour en rayon. Voir les stocks AMD Ryzen 5000 disponibles sur Rue du Commerce

