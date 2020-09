La Nvidia RTX 3080 est overclockée à 2,34 GHz avec des résultats record

La carte graphique Galax RTX 3080 SG a été overclockée récemment par le biais d’un refroidissement exotique, incluant de l’azote liquide et toutes sortes de réglages, dans le but de pousser le nouveau GPU de Nvidia dans ses plus lointains retranchements.

Comme l'a constaté Wccftech, l’overclocker extrême Ronaldo Buassali, collaborateur régulier de Galax (alias KFA2 en Europe, soit dit en passant), a réussi à faire monter la fréquence du GPU jusqu'à 2340 MHz. Ce qui lui a permis de prendre la première place du benchmark 3D Mark Port Royal, avec un score de 13 488 points.

Un autre record a été établi par Buassali et son équipe, cette fois dans 3DMark Time Spy Extreme. Là encore, l'overclocker occupe le haut du podium avec un score graphique de 10 595 (le GPU fonctionnant alors à 2310 MHz) - un résultat qui est de 7% supérieur au précédent RTX 2080 Ti le plus rapide, poussé à 2745 MHz. La dernière performance de M. Buassali et Galax a été enregistrée sous Fire Strike Ultra, avec un score de 12 815 qui dépasse de peu la Titan RTX, ancienne détentrice de la couronne.

La RTX 3080, déclassée dans quelques jours ?

Mais ce qu’il y a de plus intéressant à relever au cours de cette expérience, est que Buassali a overclocké uniquement la carte graphique - et non la mémoire vive. Autrement dit, quand la VRAM s’avérera également alimentée, nous devrions obtenir des résultats encore plus époustouflants avec la RTX 3080.

Buassali et son équipe laissent entendre que ces nouveaux records seront battus dans peu de temps, avec la sortie de GPU plus puissants. Tels que le RTX 3090, sur le point d'être lancé le 24 septembre prochain. Ce qui n’atténue en rien les exploits de la RTX 3080, d’ores et déjà imposée comme championne gaming sur le marché.

L'inconvénient principal de la RTX 3080 est, bien sûr, que vous aurez du mal à en trouver une actuellement sur le marché. Les principaux détaillants subissant des pénuries irritantes. Mauvaise nouvelle : les rumeurs font état de stocks tout aussi limités pour la RTX 3090 à venir. Les revendeurs d’eBay gonflent sans vergogne les tarifs de la RTX 3080, et ce malgré les actions autoritaires de Nvidia pour contrer les abus. Toutefois, ces prix élevés ne semblent pas être dissuasifs auprès des joueurs PC les plus motivés à adopter les premières cartes Nvidia Ampere.