Nvidia envisagerait de sortir deux nouvelles RTX 3060 - une bonne nouvelle pour votre compte en banque

Nvidia pourrait bientôt proposer deux nouvelles versions de la RTX 3060 actuelle, si l’on en croit les dernières rumeurs.



Il s’agirait plus précisément d’un modèle incluant 8 Go de VRAM, plutôt que 12 Go, et un bus mémoire de 128 bits - au lieu de 192 bits. Cette RTX 3060 Lite sortirait fin octobre.



Elle apparaîtrait aux côtés d'une RTX 3060 Ti GDDR6X plus rapide, à 19 Gbps (comme sur la 3070 Ti), ce qui se traduirait par une augmentation de la bande passante d'un peu plus d'un tiers.

C'était une rumeur précédemment lancée sur Twitter par MegaSizeGPU (opens in new tab), et elle obtient désormais plus de poids après son relais par VideoCardz (opens in new tab). Le site aurait même obtenu confirmation de l’existence de ces GPU inédits auprès de certains fabricants tiers. Il s'agirait d'une volonté de Nvidia d'élargir son portefeuille de GPU de milieu de gamme face à une concurrence croissante.

Selon MegaSizeGPU, d'autres variantes de la série Ampere pourraient également arriver sur le marché. Mais ces deux RTX 3060 sont les seuls modèles certifiés par Videocardz. Une autre rumeur fait allusion à une RTX 3070 Ti embarquant un GPU GA102, la puce équipant les RTX 3090 et 3080 - cette variante potentielle devrait cependant être distribuée en Asie uniquement.

Faut-il prolonger l’existence des GPU Ampere ?

La version allégée de la RTX 3060 8 Go n'aurait pas seulement une quantité moindre de RAM, mais aussi une bande passante limitée avec un bus mémoire passant à 128 bits - les joueurs PC peuvent donc s'attendre à une légère baisse des performances s’ils se ruent dessus. En contrepartie, le nouveau modèle afficherait un prix inférieur à 300 $ et sans doute un peu moins de 329 € en Europe. Soit une proposition attrayante pour tout acheteur recherchant un GPU récent et économique.

Cela dit, il peut sembler curieux de voir Nvidia envisager des modèles RTX 3000 inédits, alors que les stocks de GPU Ampere restent excédentaires et que la Team Green a du mal à les écouler. Mais comme nous l'avons constaté, les ventes de la RTX 3060 progressent rapidement. Il apparaît donc logique que Nvidia continue de capitaliser sur cette dynamique en 2022.

Après tout, le problème des stocks excédentaires semble davantage concerner les cartes graphiques RTX 3070 et les références haut de gamme du catalogue Nvidia. Ces dernières ont subi des baisses de prix majeures au cours de l’été - Nvidia pourrait reporter le lancement des héritières - les RTX 4090, 4080 et 4070 -, afin de poursuivre cet élan. Tandis que la RTX 4060 prendrait tout son temps pour nous parvenir.