Nvidia réduit délibérément de moitié le taux de hachage des RTX 3060 pour décourager les crypto-mineurs

Nvidia espère enfin empêcher les mineurs de cryptomonnaies de mettre à mal les stocks de ses prochains GPU GeForce RTX 3060, dès leur lancement le 25 février. Ce en limitant délibérément l'efficacité d'extraction de la carte graphique d'environ 50%.

On espère que cela rendra le composant moins désirable pour les mineurs. Les dernières cartes graphiques de Nvidia, y compris les RTX 3080, RTX 3090 et RTX 3070, ont été extrêmement difficiles à obtenir depuis leur sortie à la fin de l'année dernière - en partie à cause de la mainmise sur la série Ampere par les mineurs de devises cryptographiques, telles qu'Ethereum.

Afin d'éviter que cela n'arrive à la RTX 3060, ses pilotes logiciels détecteront l'algorithme d'extraction de devises cryptographiques Ethereum et limiteront le taux de hachage de moitié. C'est prometteur, car de nombreux joueurs PC ont été extrêmement frustrés par l’indisponibilité des nouvelles cartes graphiques de la Team Green. Il faut espérer que cela fera une différence, mais on craint toujours que les crypto-mineurs contournent ce problème en utilisant des pilotes non officiels.

CMP : le générique qui va sauver les RTX 3000 ?

Cependant, Nvidia a une autre solution potentielle pour détourner l’attention de ce public, avec la mise en place du Cryptocurrency Mining Processor (CMP). Une nouvelle ligne de produits spécialement conçue pour les mineurs.

La gamme CMP ne promet aucune performances graphiques - elle sera donc inutile pour exécuter vos jeux vidéo et ne comprendra aucune sortie d'affichage. Elle permettra en revanche de fournir de meilleures solutions de refroidissement, et disposera d’une tension et d’une fréquence de crête plus faibles, ce qui réduira les coûts de fonctionnement.

Sur le papier, nous avons donc une excellente alternative aux GPU GeForce RTX 3000, à destination exclusive des crypto-mineurs. Nvidia semble confiant dans sa capacité à produire des unités CMP, sans impact sur la production ou la disponibilité des GPU GeForce.

La société n’a communiqué aucun prix, ni aucune date de sortie pour les appareils CMP. Nous allons garder, comme beaucoup, un œil intéressé sur cette famille inédite Nvidia.