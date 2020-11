De nouveaux MacBooks à l’horizon ? Apple laisse planer le doute avec un teaser alléchant

Apple nous a envoyé une invitation numérique mentionnant un nouveau lancement de produit virtuel qui se tiendra le 10 novembre prochain. Celui-ci révélerait officiellement une gamme inédite de MacBooks, dont potentiellement un MacBook 12 pouces avec processeur Apple Silicon, basé sur l’architecture ARM.

L'invitation reste cryptique. Hormis le logo de la pomme et l’expression « One more thing » (littéralement « une chose de plus »), nous n’aurons pas plus de détails si ce n’est la date et l’heure de l’événement. Soyez donc présents le mardi 10 novembre, à partir de 19h (heure française).

Étant donné que la série iPhone 12, l’Apple Watch 6, l’Apple Watch SE, l’iPad 2020 et l’iPad Air 4 ont déjà été annoncé, « One more thing » se concentrera presque assurément sur un plusieurs Macs / Macbooks sous architecture ARM. Et peut-être en bonus, les fameux Apple AirTags dont nous parlons depuis si longtemps.

Les nouveaux Macbooks ARM enfin disponible ?

Apple a, bien sûr, promis de livrer un Mac équipé de puces ARM avant la fin de l'année 2020, bien que les rumeurs concernant la production de ces ordinateurs laissent entendre que la progression de la pandémie mondiale risquerait d’entraîner un retard jusqu'en 2021. Cependant, nous avons également lu quelques hypothèses avancées sur l’arrivée de MacBooks Apple Silicon en novembre.

L'architecture ARM s'est généralement attachée aux appareils mobiles, alimentant une multitude de smartphones et de tablettes depuis quelques années, de sorte qu'ils sont conçus pour être particulièrement efficaces sur l’optimisation de la consommation énergétique, même s'ils ne sont pas aussi puissants que les offres d'Intel ou d'AMD.

Néanmoins, le passage d’Apple à l'ARM pourrait changer la donne en mettant les ressources et l'expertise de la société au service de nouveaux processeurs légers et économes en batterie. Comme les systèmes ARM des autres fabricants sont prometteurs, mais pas tout à fait compétitifs, l'engagement d'Apple en faveur de l'ARM engagerait une proposition plus convaincante sur le marché des processeurs. Dans ce cas, nous pourrions assister à une baisse substantielle du prix des MacBooks, ce qui constituerait en soi une grande révolution pour Apple.

Au-delà des futurs Macs / MacBooks, One more thing glisserait sur le devant de la scène les AirTags. Un accessoire que nous nous attendions à découvrir déjà trois fois cette année. Similaires aux Tiles déjà disponibles, ces trackers s'accrocheraient à vos objets du quotidien - comme vos clés - et vous aider à les localiser en cas de perte, grâce aux applications « Trouver mon » existantes sous iOS.

Des brevets récemment déposés par Apple suggèrent que les trackers utiliseront une large variété de normes sans fil (comme le Wi-Fi et le Bluetooth) et pourront s’appairer à plusieurs appareils. La protection contre les éclaboussures est mentionnée, tout comme une batterie intégrée. Les documents mentionnent également des fonctionnalités AR pour retrouver vos objets associés… via la caméra de votre iPhone.