La dernière mise à jour du Google Nest Hub Max vous donne accès à une tonne de nouveaux jeux

Google a décidé d’ajouter de nouveaux jeux comme "Jeopardy !" ou "Qui veut gagner des millions ?" sur son Nest Hub Max et certains de ses écrans intelligents.

Ces jeux font partie d'une nouvelle mise à jour de l'assistant Google, présentée au public ce jeudi et accessible par la commande vocale : "Ok Google, jouons à un jeu".

Outre les incontournables jeux télévisés, vous pourrez également retrouver les jeux mobile "Trivia Crack" et "Escape the Room", aux côtés de "Dustin from Stranger Things", un jeu dérivé de la célèbre série Netflix.

Mais pourquoi Google se met-il donc à offrir des jeux sur ses écrans connectés ? Tout simplement parce que ceux-ci permettent de faire la démonstration du nouveau mode "Conversation continue" piloté par l'assistant Google. Et qui vous invite à tenir une véritable et plus longue conversation avec l’assistant. De plus, la plupart de ses jeux se basent sur un modèle freemium, c’est-à-dire qu’ils vous proposeront des achats intégrés afin de vous inciter à la dépense.

Certes, les nouveaux jeux apportés par Google ne sont pas tous géniaux et la qualité globale est peut-être un petit peu irrégulière. Mais Google affirme que ce ne sont que les premiers d'une longue série à venir, et que de plusieurs titres arriveront encore d'ici la fin de l'année.

Ok Google, pouvons-nous lancer Stadia sur Nest Hub Max maintenant ?

Ces jeux mobiles vous divertiront pendant quelques minutes, mais ne serait-il pas plus agréable que Google permette enfin d’utiliser Stadia sur son Nest Hub Max ?

Bien que la firme n'ait pas encore annoncé l'arrivée de Stadia sur de nouveaux appareils à l'avenir, le service de cloud gaming vient tout de même de recevoir une fonctionnalité inédite il y a quelques jours : celle de pouvoir streamer tous ses jeux via une connexion 4G/5G. La promesse faite par Google est enfin disponible en version bêta sur la plupart des smartphones Android.

Bien sûr, si ce que vous souhaitez ce sont de nouveaux appareils mobiles Google, nous venons tout juste d'apprendre que le Pixel 4a serait lancé dès le 3 août prochain.