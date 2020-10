Google révèle officiellement sa nouvelle enceinte Nest suite à une fuite de la FCC

MISE À JOUR : Suite aux rumeurs détaillées ci-dessous et à une fuite récente de la Commission Fédérale des Communications américaine (FCC), Google vient officiellement de lever le voile sur sa nouvelle enceinte intelligente Nest. Hier, la FCC avait laissé échapper quelques images de l’appareil et le partage de ces dernières est devenu extrêmement viral sur Twitter. La firme de Mountain View a donc publié sa propre photo officielle de l’enceinte - à admirer en couverture de cet article.

Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. 😁 pic.twitter.com/Ltp1quPFqcJuly 9, 2020