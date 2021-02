Nintendo s'associe à Microsoft pour créer un tout nouveau service Nintendo Switch

Nintendo et Microsoft se sont associés pour créer un nouveau service Nintendo Switch, mais attention : ce n'est pas ce à quoi vous pourriez vous attendre.

Le service de conciergerie Nintendo Switch est un programme gratuit et inédit qui permet aux joueurs possédant une console Switch d’organiser des rencontres individuelles avec un représentant du service client de Nintendo. Il est conçu pour aider les clients qui ont récemment acheté la console de la société à répondre aux questions urgentes qui les tracasseraient, comme par exemple « comment configurer et démarrer avec le support de jeu Nintendo ? ».

Les clients peuvent planifier une session via le site web de Nintendo Switch Concierge, les appels vidéo sont ensuite supportés sous Microsoft Teams. Bien sûr, vous devrez préciser le but de votre appel (vous ne pourrez pas supplier Nintendo de vous envoyer gratuitement des accessoires ou un jeu ici), et des créneaux réalistes.

Votre rendez-vous sera ensuite consigné dans un agenda, que vous pouvez consulter sur le site web de Nintendo Switch Concierge, et les participants recevront un courriel avec plus de détails à une date ultérieure. Il semble que le service ne soit disponible qu'aux États-Unis, pour l'instant.

Il y a quelques points à noter : la disponibilité des sessions est limitée au principe du premier arrivé, premier servi - et seuls ceux qui ont récemment acheté un Nintendo Switch sont éligibles. En participant, vous acceptez également que Nintendo « puisse collecter des captures vidéo de la conversation, mais aussi un enregistrement vocal afin d’assurer un suivi satisfaisant de vos demandes ». Une précision qui peut inquiéter ceux qui tiennent à leur vie privée.

Un pour tous et tous pour Microsoft

Nintendo et Microsoft sont devenus des partenaires plutôt proches ces dernières années, notamment via le support de Minecraft en cross-play. Il s’agit en effet de l'un des premiers jeux à mutualiser les parties entre les joueurs Xbox One et ceux de Nintendo Switch. De même, des jeux précédemment exclusifs à la Xbox, comme Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, ont depuis fait leur chemin vers la plateforme de Nintendo. Des personnages licenciés Microsoft, tels que Banjo Kazooie, ont également été inclus dans le très sélectif Super Smash Bros. Ultimate.

Bien que cette collaboration ne soit pas aussi passionnante pour les joueurs sur le papier, elle montre à quel point les produits et services technologiques de Microsoft font aujourd’hui du chemin en dehors de l’écosystème Xbox. Les serveurs Azure, qui alimentent XCloud et les autres services en ligne de la société, sont désormais adoptés par Sony. Les deux sociétés ont annoncé un « partenariat stratégique » en mai 2019, qui prévoit que PlayStation utilise les centres de données Azure pour soutenir ses jeux en ligne et ses services de diffusion en streaming.