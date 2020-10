Le OnePlus Z s’appellera officiellement OnePlus Nord - son prix et sa date de lancement ont aussi été révélés

(Crédit photo: One Plus)

Mise à jour : la date du lancement du OnePlus Nord est enfin connue : nous découvrirons le smartphone économique de OnePlus le 21 juillet prochain. La firme revendique une première mondiale car elle se tiendra en réalité augmentée.

Comment regarder la présentation officielle du OnePlus Nord ?

Si vous souhaitez assister à l’introduction du OnePlus Nord le 21 juillet, vous devrez télécharger sur votre smartphone l'application OnePlus Nord AR, depuis l'App Store (iPhone) ou le Play Store (Android). Une fois celle-ci installée, ouvrez-la et suivez les instructions. Vous devrez entre-autres autoriser OnePlus à accéder à votre caméra et créer votre avatar. Puis le 21 juillet, lancez l'application OnePlus Nord AR à 16h, heure de Paris ; assurez-vous d'avoir une bonne connexion 4G pour profiter d’une diffusion en streaming de bonne facture.

Article original :

OnePlus est devenue l’une des marques les plus clientes de pratiques marketing surfant avec le buzz et la hype. Pour lancer sa future série de smartphones économiques OnePlus Z, elle a ainsi recours à un compte privé (et sélectif) sur Instagram, via lequel elle distille des teasers remplis d’indices.

Son identifiant : @onepluslitezthing. Un nom qui se veut une parodie évidente aux alias suggérés par la presse pour faire référence au prochain smartphone OnePlus. Tantôt appelé OnePlus Z, tantôt OnePlus 8 Lite. Dans une publication récente, Carl Pei - le cofondateur de OnePlus - aurait délibérément cessé la mascarade et dévoilé le vrai nom de l’appareil à venir dans le cliché publié ci-dessous. On y voit un carton d’invitation de couleur bleu canard avec le terme « Nord » imprimé en capitales d’imprimerie.

La rumeur a été confirmée le 30 juin 2020. Le One Plus Nord introduira une nouvelle ligne de smartphones OnePlus. Si sa configuration n’est toujours pas connue, beaucoup de fuites font état d’un smartphone embarquant deux caméras frontales (32 Mpx + 8 Mpx), une triple caméra à l’arrière, un processeur Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et un écran de 6,65 pouces.

(Image credit: OnePlus)

Les précommandes sont ouvertes

Le compte privé est rempli d'éléments énigmatiques, plutôt vagues, sur les différentes caractéristiques du smartphone. Dans une publication précédente, nous devinions déjà le mot « Juillet » en morse, sous-entendant qu’un lancement imminent est programmé. Nous savons désormais qu'il s'agit du 21 juillet.

Une date de sortie très attendue par les clients réguliers de la marque qui espéreraient obtenir un nouveau modèle OnePlus bien plus abordable que les récents OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Et ça tombe bien puisque le compte Instagram a également dévoilé, dans une autre publication, que le coût du OnePlus Nord serait inférieur à 500 $ (au jeu des conversions, il devrait afficher 499 € en France). Tout dépend maintenant de sa capacité de stockage : s’il intègre 64 Go, il est légèrement plus cher que l’iPhone SE (2020), à 489 € ; s’il offre plutôt 128 Go, alors il devient compétitif puisque son rival Apple étiquette 539 € avec ce même espace disponible.

OnePlus a ouvert plus de 100 précommandes de l’appareil le 1er juillet dernier, depuis son site officiel. Une proposition qui a disparu en quelques secondes, victime de son succès. Si vous l’avez manquée, bénéficiez d’une nouvelle chance d’obtenir le OnePlus Nord : la marque lance 900 nouvelles précommandes le 8 juillet, à partir de 10h. Une ultime tentative sera proposée le 15 juillet.

A noter que vous devrez régler 20 € pour garantir votre précommande, cette somme étant soustraite du montant final de l’appareil mobile. Chaque précommande englobe aussi des goodies OnePlus exclusifs.