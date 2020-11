Nouveau MacBook Pro 13 pouces (2020) : prix, date de sortie, performances - plus haut de gamme que jamais

Lors de l'événement virtuel One More Thing qui s’est tenu le 10 novembre, Apple a dévoilé le nouveau MacBook Pro 13 pouces (2020). Cela en a surpris plus d'un, puisque la société a déjà sorti un modèle similaire en mai. Cependant, alors que l’édition précédente embarquait des processeurs Intel (la configuration standard composait avec un CPU Intel de 8e génération, maintenant assez obsolète), le nouveau MacBook Pro 13 pouces fait la part belle à la puce inédite Apple M1 5 nm conçue en interne.

La firme de Cupertino promet que cette puce novatrice permettra au MacBook Pro 13 pouces (2020) d'être plus performant et d’assurer une plus large autonomie, que ses prédécesseurs pilotés par Intel. Apple affirme également que ce nouveau MacBook Pro 13 pouces (2020) est l’ordinateur portable professionnel le plus rapide au monde (pour l'apprentissage machine, en tout cas). Selon un comparatif fourni par la compagnie, il serait jusqu'à trois fois plus rapide que les PC portables Windows de sa catégorie, et 2,8 fois plus rapide que la génération précédente de MacBook Pro.

Autre performance notoire : l’appareil bénéficierait d’une autonomie de 20 heures en mode lecture vidéo, soit le plus importante durée de vie jamais enregistrée par une batterie MacBook Pro.

Comme il s'agit d'un MacBook Pro justement, Apple a inclus des micros de « qualité studio », ainsi qu'une webcam haute définition, des fonctions de sécurité premium et deux ports Thunderbolt avec prise en charge de l'USB 4.0 - ce qui vous permet de vous connecter à plus de périphériques que jamais, y compris un écran XDR.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces (2020) sera lancé la semaine prochaine, mais vous pouvez le précommander dès maintenant sur le site web d'Apple. Nous serons bientôt en mesure de le tester et de vérifier toutes les affirmations plutôt audacieuses du constructeur. En attendant, voici ce que nous savons sur le prochain portable phare de l’entreprise à la pomme.

Le nouveau MacBook Pro (2020) en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le MacBook Pro 13 pouces le plus puissant d'Apple

Le MacBook Pro 13 pouces le plus puissant d'Apple Quand sortira-t-il ? Vous pouvez le précommander dès maintenant, pour une livraison prévue dès le 17 novembre

Vous pouvez le précommander dès maintenant, pour une livraison prévue dès le 17 novembre Combien coûtera-t-il ? Comptez 1 449 € pour le modèle de base

Ça n’a pas trainé : à peine présenté pendant la conférence One More Thing, le nouveau MacBook Pro 13 pouces (2020) était déjà disponible en précommande depuis la boutique en ligne d’Apple. Les ventes directes (et les livraisons) démarreront le mardi 17 novembre prochain.

Le prix de lancement du MacBook Pro 13 pouces (2020) est de 1 449 €. Pour ce tarif, vous obtenez un MacBook Pro avec puce Apple M1, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Si vous souhaitez gonfler votre capacité de stockage à 512 Go, il vous faudra avancer 1 679 €.

À titre de comparaison, la version standard du MacBook Pro (2020), distribuée un peu plus tôt cette année, coûte 1 499 € - contre 2 129 € pour la version Intel Core i5 de 10e génération / 16 Go de RAM / 512 Go de stockage. Nous ne constatons donc pas de baisse de prix sensationnelle, celle que nous laissait entrevoir le passage à la gamme « Apple Silicon ». Toutefois, le gain de performances pourrait compenser pleinement cette déception.

Caractéristiques techniques du nouveau MacBook Pro 13 pouces (2020)

Il ne fait aucun doute que la raison d’être de ce nouveau MacBook Pro 13 pouces (2020) s’avère l'introduction de la puce maison Apple M1. Les points forts de cette dernière ? Un CPU huit cœurs - comprenant quatre cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité - un GPU huit cœurs, et un moteur neural à 16 cœurs.

Hormis les configurations M1, il est toujours possible d’acquérir un MacBook 13 pouces avec processeur Intel Core i5 quadricoeur à 2 GHz. Ce qui vous permet de choisir plusieurs options personnalisables, dont 8 Go ou 16 Go de RAM, 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To de stockage.

Chaque MacBook Pro intègre également un écran Retina 13 pouces avec affichage True Tone, le Magic Keyboard, Touch Bar et Touch ID, plus deux ports Thunderbolt ultra-rapides et la webcam FaceTime 720p.