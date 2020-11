Le prochain iPad Pro 12,9 pouces serait doté d'un écran mini-LED

L'avenir des écrans Apple devrait passer du LCD au mini-LED, d’ici l’année prochaine. Apple travaille actuellement sur la production du futur iPad Pro 12,9 pouces, incluant ce type d’écran selon Korea ETNews (via MacRumors). Cette même source indique que la firme de Cupertino penserait également à cette technologie d’affichage pour les MacBooks et les iMacs à venir. LG fabriquerait et fournirait les mini-LED pour Apple.

Cette nouvelle corrobore un rapport précédent selon lequel Apple avait initialement l'intention de lancer un iPad Pro mini-LED cette année, mais a décidé de le reporter à 2021 en raison de la « complexité de la conception de la dalle ». Ce complément d'ETNews suggère que le nouvel iPad Pro 12,9 pouces serait disponible au cours du « premier trimestre » 2021.

Obtenez les meilleures Xbox Series X offres avant tout le monde ! Nous vous enverrons les conditions de pré-commande et les meilleures Xbox Series X offres dès qu'elles seront disponibles. Me le rappeler Envoyez-moi des informations sur d'autres produits pertinents via Techradar et d'autres marques Future. Envoyez-moi des informations sur d'autres produits pertinents via d'autres sources. Pas de spam, c'est promis. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et nous ne partagerons jamais vos coordonnées sans votre permission.

Ce que l’article ne dit pas, c'est si Apple continuera à vendre d'autres iPads avec écrans LCD. Actuellement, Apple distribue un iPad Pro de 11 pouces, ainsi que l'iPad standard et l'iPad Mini embarquant cette configuration.

Les écrans mini-LED se substituent aux milliers de minuscules rétroéclairages LED - 0,2 mm ou moins - intégrés dans la dalle elle-même et qui peuvent tous être contrôlés individuellement. Cela se traduit par une amélioration considérable de la gradation locale, des noirs plus profonds, un contraste et une luminosité bien meilleurs. Cette technologie est considérée comme une alternative abordable à l'OLED.

Le mini-LED conquiert l’ensemble du marché high-tech

La semaine dernière, nous avons appris que Nintendo pourrait réfléchir sa Nintendo Switch Pro avec un mini-écran LED qui prendrait en charge les capacités 4K en mode dock et portable. Et ce n'est qu'une des nombreuses entreprises qui cherchent à investir dans cette technologie.

Les téléviseurs de la série 6 de TCL utilisent des mini-écrans LED avec une luminosité de plus de 1 000 nits et 1 000 zones de contraste contrôlé. La prochaine gamme de la série 6 prendra même en charge des framerates à 120 images par seconde et une latence automatique faible, conçue pour répondre aux spécifications des nouvelles Xbox Series X et PS5.

De plus, Samsung pourrait également vendre des téléviseurs mini-LED en 2021, avec un ratio de contraste attendu de 1 000 000:1, selon Tom's Guide. Si l'on considère que Samsung concentre principalement ses efforts dans le domaine des téléviseurs haut de gamme sur sa technologie propriétaire QLED, il est intriguant de constater qu'elle choisirait de s'orienter aussi vers les TV mini-LED.