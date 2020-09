Le Nikon Z6s aurait un meilleur viseur électronique que le Nikon Z6 - et aussi un prix plus élevé

De nouvelles spécifications intéressantes propres aux Nikon Z6s et Z7s, les futurs fleurons sans miroir du constructeur, ont peut-être été divulguées. Avec des prix approximatifs.

Les Nikon Z6 et Nikon Z7 actuels sont toujours en tête de notre guide d’achat des meilleurs appareils photo hybrides. Toutefois, ils approchent de leur second anniversaire, qu’ils célébreront en novembre. C'est pourquoi Nikon aurait prévu de lancer des mises à niveau progressives des deux modèles : les Z6s et Z7s, que nous devrions découvrir d’ici la fin de l’année.

Nous avons obtenu quelques caractéristiques techniques des deux boîtiers, pour la première fois en juillet 2020. Depuis, il s’avère plus difficile de démêler le vrai du « on dit » dans les différentes publications - généralement fiable - du site spécialisé Nikon Rumors.

L'actuel Nikon Z6 (ci-dessus) offre un emplacement unique pour carte XQD. (Image credit: Future)

Dans sa dernière spéculation, le magazine a révélé que les deux appareils photo auront probablement les mêmes capteurs que leurs prédécesseurs - ce qui signifie des capteurs plein format de 24,5 Mpx et 45,7 Mpx, respectivement rattachés aux Nikon Z6 et Z7.

Sauf qu’une nouvelle rumeur vient d’attribuer nettement plus de puissance aux prochains Z6s / Z7s. Les deux innovations seraient en effet équipées de nouveaux viseurs à 5,76 millions de points, ce qui constituerait une amélioration significative par rapport aux 3,69 millions des modèles actuels. Il ne s’agit pas ici d’un aveu de faiblesse des Nikon Z6 et Z7, mais avec des monstres comme le récent Sony A7S III qui pousse les résolutions des viseurs EVF à un score incroyable 9,44 millions de points, une mise à niveau du composant se révèle plus que nécessaire.

Les Nikon Z6s et Z7s devraient également permettre un enregistrement vidéo 4K/60p. Nikon Rumors promet par ailleurs « plus de fonctionnalités vidéo inédites ». Sans doute est-il question d’ajouter des options comme Eye-AF et peut-être, dans une certaine mesure, la possibilité de tourner des vidéos 10 bits en interne, versus les 8 bits actuels.

Deux fois plus saisissants

Aujourd’hui, le Nikon Z6 reste un appareil photo sans miroir assez impressionnant pour la vidéo, car contrairement au Nikon Z7 à plus haute résolution, il n'a pas besoin d'utiliser des techniques comme le pixel binning pour tourner des films en 4K. Il a cependant pris un peu de retard par rapport aux fonctions améliorées de ses nouveaux rivaux, tels que le Sony A7C et le Panasonic S5. Les « nouvelles fonctionnalités vidéo » des Z6s et Z7s vont donc, à coup sûr, faire jaser les spécialistes.

Une autre amélioration importante, que Nikon Rumors a signalée dans sa précédente fuite, est l'inclusion de deux emplacements pour cartes mémoire. Il s'agira probablement des emplacements CFexpress/XQD et SD, bien qu'il soit possible que les deux zones prennent en charge les cartes CFexpress et XQD, plus rapides mais plus chères.

En dehors des poignées verticales optionnelles et des processeurs Dual Expeed (qui pourraient apporter un gain de performance important), c'est à peu près tout ce que nous savons sur la configuration des Nikon Z6s et Z7s, à l’heure actuelle. Quant à leurs prix de lancement, Nikon Rumors les évaluent bien plus chers que le Nikon Z6 et Nikon Z7 : 1 849 € et 2 889 € en 2018.

Il fallait s'y attendre, étant donné que ces derniers ont tous deux presque deux ans. Bonne nouvelle en contrepartie : la mise en vente des Z6s et Z7s devraient faire baisser les tarifs de leurs grands frères, vendus en ce moment à partir de 1 350 € (pour le Z6) et 2 060 € (pour le Z7).

Si ces successeurs attendus arrivent au cours d’octobre, comme annoncés par beaucoup, nous pouvons nous attendre à bien plus d’offres promotionnelles sur les Z6 et Z7 pendant le Black Friday.