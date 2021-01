New Pokémon Snap nous offre une bande-annonce et une date de sortie sur Nintendo Switch

The Pokémon Company a annoncé que New Pokémon Snap sortira le 30 avril sur Nintendo Switch. En attendant le grand jour, une toute nouvelle bande-annonce est disponible et vous pouvez la visionner ci-dessous.

Les joueurs voyageront dans la pittoresque région de Lentis, capturant leur Pokémon préféré à travers l'objectif de leur appareil photo. Et la mission ne sera pas courte, puisque 200 mini-monstres devront être capturés. Vous constituerez votre Pokédex en observant des Pokémon sauvages dans leur habitat naturel, aussi bien sur terre, en mer que dans les airs.

Plus vous enchaînerez les bonnes photos dans New Pokémon Snap, plus votre score sera élevé. Il est donc important de bien cadrer vos prises de vue, de vous assurer que vos sujets demeurent naturels et, même si cela ne vous rapporte pas de points supplémentaires, qu’ils prennent une ou plusieurs poses kawaï.

#NewPokemonSnap when? 👀 Your journey through the photogenic Lental region begins on April 30! 📸 pic.twitter.com/JD5cNQovSSJanuary 14, 2021

Attrapez-les tous

New Pokémon Snap rejoint Super Mario 3D World + Bowser's Fury comme l'un des titres les plus attendus sur Nintendo Switch cette année. Nous nous préparons également à voir débarquer Breath of the Wild 2 d’ici fin 2021, bien que le champion du divertissement se montre très discret sur le développement du futur jeu Zelda.

Nintendo s'apprête en outre à lancer une nouvelle console Nintendo Switch Mario Red and Blue Edition, en même temps que Super Mario 3D World + Bowser's Fury, le 12 février prochain. Et la Nintendo Switch 2 ? Toujours aux abonnées absentes.

Pour ceux qui attendent depuis des décennies une suite à Pokémon Snap découvert sur Nintendo 64, le gameplay unique de point & shoot que New Pokémon Snap offrira devrait recevoir un accueil triomphal. Peut-être aurons-nous même droit, un jour, à une édition Pokémon Snap VR. Qui sait…