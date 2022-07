Ne revendez pas vos vieux accessoires PlayStation, ils pourraient reprendre de la valeur

Nous espérons que vous avez conservé vos anciennes manettes et vos périphériques PS3, car il est possible que la PlayStation 5 les prenne en charge dans un avenir proche.

Un brevet récemment publié pour la PS5 montre en effet que Sony pourrait envisager de redonner vie aux anciens périphériques PS3 en les rendant compatibles avec sa dernière console phare. Le nouveau service PS Plus comprend un grand nombre de jeux rétros, initialement conçus pour la PlayStation originale, la PS2, la PS3 et même la PS4. Cependant, Sony ne s'est pas trop préoccupé de leur rétrocompatibilité sur PS5.



Reste que le succès du Xbox Game Pass a donné un regain d'intérêt pour le support des bibliothèques de jeux classiques. Dès lors, Sony veut aller plus loin et nous inciter à sortir des cartons tout matériel PlayStation qui prend la poussière depuis des années.

Le brevet en question peut être parcouru ici (opens in new tab). Il se concentre en grande partie sur les diverses méthodes permettant de faciliter l'émulation sur PS5. Le diagramme le plus accrocheur à cet égard est la "Fig 14". Celui-ci expose des manettes et des périphériques comme la DualShock 3, la caméra EyeToy et la PSP Go - l’ensemble pourrait être relié à la PS5, sans fil.

(Image credit: Sony)

Bonne nouvelle pour les amoureux de la PS3

L'émulation des jeux PS3 sur PS Plus n'est pas exactement parfaite. Jusqu'à présent, les titres PS3 disponibles sur le service ont simplement migré depuis la plateforme PS Now (dorénavant hors service). De plus, en raison de la difficulté d'émuler des jeux PS3, vous ne pouvez diffuser ces jeux en streaming que via une connexion Internet. Il n'y a pas d'option pour télécharger lesdits jeux PS3, comme c'est le cas pour toutes les autres générations proposées par PS Plus.

Cependant, ce brevet inciterait Sony à entreprendre un effort certain pour optimiser l’émulation du catalogue PS3… de manière assez inattendue. La prise en charge d'une telle variété de périphériques sur la PS5 ouvrira les vannes à bien d’autres familles de jeux que Sony pourrait ajouter sur le service PS Plus.

L'EyeToy, par exemple, était associé à une litanie de jeux donnant la part belle à la reconnaissance de mouvement, entre 2003 et 2006. La DualShock 3 a été la première manette à prendre en charge le système de visée gyroscopique Sixaxis. La manette DualSense de la PS5 supporte elle aussi la visée gyroscopique, mais Sixaxis pourrait convenir davantage aux joueurs qui recherchent une expérience plus authentique. Cela permettrait également de lancer plus de jeux PS3 avec des options de contrôle Sixaxis sur le service.

Il reste à déterminer si Sony donnera suite à ce brevet de manière tangible. Comme toujours, les brevets ne sont pas une garantie de développement ou de commercialisation ultérieure.

Pour autant, nous sommes heureux de constater que Sony réfléchit au moins à des solutions pour éviter que ses anciennes technologies ne deviennent obsolètes. Et l’entreprise le fait d'une manière qui ajouterait intelligemment de la valeur à son service d'abonnement PS Plus. Donc, si vous avez quelques vieux périphériques PS3 qui traînent dans votre grenier ou votre cave, ne vous empressez pas de les jeter ou de les vendre sur eBay. Sony pourrait bien avoir des projets intéressants pour ces gadgets.