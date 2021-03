Monter son PC portable, un jeu d’enfant dès 2021 grâce à ce dispositif modulaire

La modularité n'est plus un concept novateur en informatique depuis plusieurs décennies maintenant. Néanmoins, le Framework Laptop espère transposer l'évolutivité des ordinateurs de bureau sur les ordinateurs portables beaucoup plus fermés. En mettant l'accent sur un montage PC simplifié, l'équipe derrière ce portable modulaire veut vous donner tout contrôle pour réparer et améliorer votre machine, sans passer par un service client.



Le Framework Laptop est équipé d'un écran de 13,5 pouces offrant une résolution plutôt inhabituelle de 2 256 x 1 504 pixels (en raison de son format d’image 3:2), d'une webcam Full HD 60 FPS ; de plus, il est piloté par un processeur Intel Core de 11e génération - avec trois options au choix - et jusqu'à 64 Go de RAM DDR4.



Si les pièces sont disponibles, vous pourrez remplacer la configuration de base par celle que vous souhaitez, et vous pourrez même modifier les ports de l'ordinateur portable en fonction de vos besoins. Chaque aspect de l'appareil est modulaire, mais d'après les descriptions des différentes gammes proposées, il ne semble pas que le concept intègre une carte graphique dédiée. Ajouter un tel composant n'apparaît pas comme limpide à l’heure actuelle.

Le PC portable de demain ?

Sur le papier, le Framework Laptop se veut une idée passionnante. La vision de son constructeur met en avant la réduction des déchets électroniques et la possibilité donnée aux utilisateurs de personnaliser davantage leur PC portable en fonction de leurs besoins. Il s’agit d’objectifs que nous pouvons certainement soutenir. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous montrer quelque peu sceptiques jusqu'à ce que nous voyions l’appareil en action.



En effet, les promesses de Framework pour son ordinateur portable ne sont pas très différentes de celles de produits comme le Google Ara - le téléphone modulaire de Google, aujourd'hui disparu. Alors que les PC de bureau sont essentiellement des supports modulaires, qui vous permettent d'ajouter et de mettre à jour des composants, les PC portables sont plus compacts, ce qui signifie qu'il y a plus de restrictions sur les mises à jour possibles.



Il nous faudra attendre le milieu de l'année 2021, fenêtre de lancement potentielle du Framework Laptop, pour voir s'il peut moduler nos craintes par un volume plus conséquent d'optimisme.

Via BGR