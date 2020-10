Bug critique : la nouvelle mise à jour de macOS Catalina enverrait certains MacBooks à la casse

Apple a déployé un nouveau correctif pour la version 10.15.4 de MacOS Catalina, censé venir à bout de quelques problèmes mineurs. Mais de nombreux retours d’utilisateurs paniqués font état d’anomalies supplémentaires, allant de l'échec de l'installation à l’arrêt total de leur machine.

Un écho étrange aux récentes mises à jour de Windows 10 qui ont, elles-mêmes, introduit de nouveaux bugs après leur installation.

Selon Apple, cette dernière mise à jour est appelée à rendre MacOS Catalina 10.15.4 plus stable et sûr. Tout en corrigeant quelques bugs liés à l’application FaceTime, à l’assistant de configuration, à Office 365 - réclamant incessamment un mot de passe - ou encore à des ports USB-C qui ne répondent plus.

Des Macs qui craquent ?

Ce sont évidemment des corrections très utiles, même si elles ne comptent pas parmi les plus urgentes, comme les plantages occasionnels provoqués par MacOS Catalina. Plus troublant encore, en parcourant des fils de discussion récents au sein des forums spécialisés Apple, nous découvrons des expériences angoissantes d’utilisateurs confrontés à cette nouvelle mise à jour.

Un lecteur de 9to5Mac annonce que son MacBook 2016 ne s’allume plus et a été tué suite à l’installation. Le propriétaire d’un Mac Mini 2012, de son côté, déplore le lenteur « incroyable » de son appareil. Il explique qu’il a dû restaurer Time Machine pour régler le problème. Sur le forum d'Apple Insider, il est rapporté que la mise à jour a endommagé un iMac 2012, un MacBook 13 pouces de 2018 et un MacBook Pro 16 pouces de 2019. Ceux qui ont plus de chance signalent un échec du processus d’installation. Une mise à jour très longue, de l’avis général, qui prend trente minutes en moyenne, sur la plupart des machines.

Bien sûr, nous devons souligner qu'il ne s'agit là que de quelques retours publiés sur diverses communautés en ligne. Néanmoins, le nombre de cas recensés connait une augmentation exponentielle, tendant à considérer cette faille avec un minimum de sérieux.

La mise à jour est toujours téléchargeable via les préférences système de macOS Catalina. Les plus prudents d’entre vous souhaiteront probablement attendre une communication officielle d’Apple ou plus d’informations sur ces bugs rencontrés, avant de la lancer.