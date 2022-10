Les meilleurs logiciels de dessin gratuits en 2022

Les meilleurs logiciels de dessin gratuits permettent de créer, de modifier et de développer des images, peintures et d'autres formes d'art numérique de manière simple et facile, sans avoir à payer leur téléchargement ou un abonnement aux services de leur éditeur.

Les logiciels de dessin gratuits ont parcouru un long chemin depuis leurs humbles débuts. Alors que les anciennes applications de dessin étaient sévèrement limitées, leurs homologues modernes sont extrêmement puissants, offrant de nombreuses possibilités ainsi qu'un grand nombre d'outils supplémentaires.

Bon nombre de ces superbes logiciels de dessin offrent une simulation réaliste des aquarelles, des huiles, des pastels, des fusains, etc. Certains vous permettent même de travailler en trois dimensions, de sorte que vous pouvez créer vos propres modèles, appliquer vos propres textures et effets de peinture, puis les combiner avec des éléments dessinés en 2D pour créer des scènes et même imprimer en 3D.

Si ces applications fonctionnent bien avec une souris, elles fonctionnent encore mieux avec un stylet ou un écran tactile, car vous avez un contrôle direct sur vos pinceaux et stylos virtuels. Et tout cela sans aucun coût pour vous.

Certains de ces outils sont conçus pour les illustrateurs sérieux, tandis que d'autres sont plus adaptés pour occuper les enfants sans les inconvénients de la vraie peinture. Il y en a pour tous les goûts, les seules limites étant votre imagination et vos compétences.

Si vous êtes un concepteur ou un illustrateur professionnel, rien ne vaut le logiciel d'édition vectorielle standard du secteur. Adobe Illustrator est disponible en tant qu'application autonome ou dans le cadre de la suite Creative Cloud, avec Photoshop, Lightroom et bien d'autres outils.

Quel logiciel de dessin choisir en 2022 ?

(Image credit: The Krita Foundation)

1. Krita Le meilleur logiciel de dessin gratuit pour les artistes numériques Caractéristiques techniques Système d'exploitation: Windows, macOS, Linux Les meilleures offres du jour View at Krita (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Brosses et outils bien conçus + Interface accessible + Différentes aides pratiques

Krita est un logiciel de dessin de qualité professionnelle créé par une équipe d'artistes dans le noble but de mettre des outils de création de premier ordre à la portée de tous.

Vous pouvez utiliser Krita pour tout type de dessin et d'illustration, mais il est particulièrement adapté aux bandes dessinées et aux mangas. Il existe des modèles de panneaux, des filtres de demi-teinte et des outils de perspective, en plus des habituels pinceaux, remplissages et encres. Chaque pinceau est totalement personnalisable et vous pouvez enregistrer vos pinceaux sur mesure pour les réutiliser plus tard.

En cliquant avec le bouton droit de la souris n'importe où sur le canevas de Krita, vous ferez apparaître une roue de sélection qui vous permettra de choisir un nouvel outil et de sélectionner une couleur en quelques secondes - un système bien plus facile que de parcourir les menus et les paramètres.

Krita a été créée par des artistes pour des artistes, et cela se voit dans les dizaines de petites touches bien pensées qui facilitent la création de superbes peintures. Il existe des aides au dessin très pratiques pour créer des lignes droites, des points de fuite et des formes lisses. Vous disposez également de calques, de masques, de divers outils de transformation, de la prise en charge du HDR et de fonctions de sélection avancées.

Krita est un programme de dessin incroyablement puissant, que vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement.

(Image credit: Boris Eyrich Software)

2. Artweaver Free Une alternative indispensable pour les amateurs de réalisme Caractéristiques techniques Système d'exploitation: Windows Les meilleures offres du jour View at Artweaver (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Contenus réalistes + Prise en charge des calques + Interface adaptée aux enfants

Artweaver Free vous permet de créer des dessins numériques d'un réalisme saisissant, à partir de votre souris, d'un stylet ou, si vous avez un PC à écran tactile, de tout ce que vous avez envie de taper sur l'écran, et d'appliquer des effets de pinceau ultra-réalistes.

En plus des pinceaux familiers tels que les pinceaux à pointe, les stylos de calligraphie et les aérographes, ce logiciel de dessin gratuit vous offre également un large éventail de motifs et de stylos, vous permettant de produire des images très complexes avec un minimum d'effort. Il est également basé sur des couches, ce qui vous permet de construire votre chef-d'œuvre en couches sans perdre la possibilité de modifier quoi que ce soit.

Artweaver Free est conçu pour les artistes de tous âges, mais nous l'avons trouvé particulièrement utile pour les enfants. Les enfants adorent expérimenter avec les différentes brosses, et nous aimons ne pas avoir à nettoyer les dégâts ensuite.

(Image credit: Microsoft)

3. Microsoft Paint 3D Le dessin 3D pour les débutants Caractéristiques techniques Système d'exploitation: Windows Les meilleures offres du jour View at Microsoft (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Conversion de dessins en modèles 3D + Large choix d'effets de peinture Pourquoi attendre - Les effets 3D sont assez basiques

Comme la version classique de Microsoft Paint (qu'il était censé remplacer à l'origine), Paint 3D offre une petite sélection d'outils de dessin pour griffonner sur une toile plate. Cependant, les choses sérieuses commencent lorsque vous cliquez sur le bouton Objets 3D. Ici, vous pouvez choisir un modèle à importer (les choix actuels incluent des personnes et des animaux), ou mieux encore, dessiner votre propre forme et la "gonfler" pour la transformer en un modèle tridimensionnel qui peut être tourné et vu sous différents angles.

Vous pouvez choisir une finition pour votre forme (options : mat, brillant, métal terne et métal poli), peindre sa surface et appliquer des effets de lumière. Il n'y a aucun moyen de contrôler l'épaisseur de l'effet 3D, de sorte que votre objet ressemblera toujours à quelque chose créé avec Puff Paints, mais en tant que logiciel de dessin gratuit, il est très amusant pour les enfants de tous âges.

Vous pouvez également transposer vos gribouillages dans le monde réel si vous avez accès à une imprimante 3D.

(Image credit: Microsoft)

4. Microsoft Fresh Paint Une autre application pour débutants, avec des pinceaux convaincants Caractéristiques techniques Operating system: Windows Les meilleures offres du jour View at Microsoft (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Effets réalistes + Facile à utiliser, même par des enfants + Un vrai régal sur écran tactile

Fresh Paint est une autre application artistique de Microsoft, conçue cette fois pour reproduire la sensation de poser un pinceau ou un stylo sur du papier.

L'interface fait la part belle au skeumorphisme, avec une palette de couleurs en plastique qui éclabousse lorsque vous trempez votre pinceau virtuel, indiquant la nuance que vous êtes en train d'utiliser et produisant une agréable éclaboussure. Vous pouvez laver les poils dans une tasse d'eau avant de choisir une autre couleur, ou utiliser une couleur immédiatement après l'autre pour les mélanger sur le pinceau.

Fresh Paint peut simuler des aquarelles, de la gouache et toutes sortes d'autres matériaux. Comme son nom l'indique, vous pouvez interagir avec votre travail comme s'il n'était pas encore sec, en l'étalant et en mélangeant les couleurs sur la toile.

Les artistes expérimentés pourront obtenir d'excellents résultats avec des outils qui se comportent comme leurs homologues de la vie réelle, tandis que les enfants et les novices feront un travail tout aussi réaliste. Un logiciel de dessin gratuit que tout le monde peut apprécier.

(Image credit: MyPaint)

5. MyPaint Un logiciel libre à maîtriser progressivement Caractéristiques techniques Système d'exploitation: Windows, macOS, Linux Les meilleures offres du jour View at MyPaint (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Hautement personnalisable + Conçu pour les tablettes graphiques Pourquoi attendre - Courbe d'apprentissage abrupte

MyPaint est l'idée de l'artiste Martin Renold, qui, frustré par les limites du logiciel propriétaire de sa tablette Wacom, a décidé de prendre les choses en main. Aujourd'hui, ce logiciel de dessin libre et open source est un outil accompli pour les artistes sérieux.

Comme il s'agit d'une application Linux, MyPaint fonctionne un peu différemment de la plupart des applications Windows, et il faudra un peu de temps pour maîtriser son interface, mais le jeu en vaut la chandelle si vous êtes un illustrateur amateur et que l'accent mis par Krita sur la bande dessinée ne répond pas à vos besoins.

MyPaint fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec une tablette graphique, mais vous pouvez également l'utiliser avec tout autre périphérique d'entrée, y compris les écrans tactiles.

Vous disposez de la sélection habituelle de pinceaux personnalisables, ainsi que de la prise en charge des calques et d'un bloc-notes pratique pour créer des croquis. Vous pouvez également télécharger et installer des paquets de brosses supplémentaires créés par d'autres utilisateurs - un avantage de la mise à disposition publique du code source.

Comment avons-nous testé les meilleurs logiciels de dessin gratuits ? Pour tester le meilleur logiciel de dessin gratuit, nous avons d'abord créé un compte sur la plate-forme logicielle concernée, qu'il s'agisse d'un téléchargement ou d'un service en ligne. Nous avons ensuite testé le service en créant une poignée d'images pour voir comment le logiciel pouvait être utilisé pour l'édition et le développement de chaque image. L'objectif était de pousser chaque plateforme logicielle pour voir à quel point il était facile d'utiliser les différentes fonctionnalités, outils et filtres lorsqu'ils étaient disponibles.