Les dix meilleures chaînes YouTube de vulgarisation scientifique

La science est un domaine très vaste qui comprend de nombreuses disciplines. De l’astronomie à la science animale, en passant par la médecine, il y a un nombre innombrable de complexités à aborder. Dans cet article, nous allons tenter d’être concis en vous listant dix chaînes de vulgarisation scientifique pour élargir vos connaissances, mais aussi et surtout pour se questionner sur l’infiniment petit comme l’infiniment grand.

Balade Mentale La meilleure chaîne YouTube pour démystifier l'univers Des vidéos saisissantes grâce à l'utilisation massive de belles images de synthèses Une voix posée et très agréable à écouter Un format parfait : ni trop long, ni trop court, ni trop compliqué à comprendre On aurait aimé une chaîne plus active

Cette chaîne scientifique aux presque 700 000 abonnés aborde divers thèmes mais nous force surtout à nous poser des questions sur l’univers. En effet, ses vidéos bardées d’images de synthèse saisissantes et de musiques prenantes nous plongent dans un voyage à travers le vide intersidéral. Entre la théorie du multivers et l’exploration de planètes mystérieuses, on côtoie les plus grandes théories scientifiques sans tomber dans le sensationnalisme. Les sujets abordés sont variés et s’appuient sur des interrogations générales posées par la communauté scientifique. La chaîne comprend de même des explications vulgarisées sur la formation de notre système solaire ou encore les trous noirs. Si vous voulez rester sur Terre, il y a également des vidéos sur le questionnement de la vie après la mort, ou sur ce qui peuple les abysses. Car oui, si notre exploration va au-delà de notre système solaire, il reste encore beaucoup de choses à démystifier sur notre belle planète bleue.

Science étonnante La meilleure chaîne YouTube de soutien sur les sciences physiques et les mathématiques Contenu créé par un véritable professionnel Des thèmes variés Des documents didactiques pour mieux s'y retrouver Des sujets parfois très techniques

A la différence de la chaîne précédente, on est sur une chaîne plus instructive mais aussi bien plus technique. De son prénom David, son hôte est dans la vie réelle docteur en gravité quantique et chercheur en physique - donc il sait précisément de quoi il parle. Le contenu se veut bien plus complet et pédagogique, traitant d’astronomie, de robotique et de sciences humaines. Mais attention aux phobiques des mathématiques, David tentera souvent de vous expliquer nombre de formules phares qui régissent. Les vidéos s’avèrent moins rythmées, on constate d’office que nous visionnons du contenu quasi-professionnel. Toutefois, plusieurs graphiques sont intégrés à la vidéo pour comprendre au mieux ces précieuses formations complémentaires. Idéal pour ceux disposant d’une bonne mémoire visuelle.

Scilabus La meilleure chaîne YouTube pour avoir la réponse à toutes les questions du quotidien Concept original Vidéos rythmées Format addictif On cherche encore

Voix claire respirant la passion du thème abordé, Scilabus - de son vrai prénom Viviane - est étudiante en doctorat à Polytechnique Montréal. Elle a ouvert sa chaîne en 2013 et comptabilise aujourd’hui environ 450 000 abonnés. Elle s’est spécialisée dans la vulgarisation scientifique des problèmes de la vie quotidienne, et tente de les debunker à travers des démonstrations constructives. Ses explications sont impressionnantes de clarté, et ses mises en scène originales vous donnent envie de binge-watcher l’intégralité des contenus proposés. Si vous vous posez des questions comme « Pourquoi il est difficile de mettre fin à une addiction alimentaire ? » « Comment s’y prendre avec les ouvertures faciles ? » et « Que signifie le ronronnement de mon chat ? », vous êtes sur la bonne chaîne.

DirtyBiology La meilleure chaîne YouTube pour mieux appréhender le cycle de la vie Un vaste catalogue de questions abordées Des démonstrations enthousiastes et drôles Forte valeur informative Fréquence de publication assez lente

Un master en biologie, une formation de journaliste et on obtient un cocktail parfait pour proposer des vidéos divertissantes tout en apprenant d’avantage sur le thème – vous l’aurez compris – de la biologie. Léo créé des vidéos intéressantes sur l’évolution des espèces, les causes de leur disparition, le calcul de l’espérance de vie ou le sens des peurs. Chaque séquence est admirablement rythmée et saupoudrée d’humour pour éviter de vous perdre dans des démonstrations trop scolaires. Toutefois, le contenu, bien que diversifié, connaît une fréquence de publication assez lente, et c’est bien dommage.

Poisson fécond La meilleure chaîne YouTube pour les collectionneurs de théories insolites De nombreuses séries à découvrir « 360 secondes » excelle Des questions qui flirtent parfois avec l'actualité Une vraie excuse à la procrastination

Cette chaîne de vulgarisation scientifique a décidé de miser sur les questions les plus insolites posées par la science, avec un traitement aussi divertissant qu’instructif. Poisson fécond propose des tops/flops étonnants (comme celui des lieux les plus pollués de la planète). Mais son format le plus populaire reste la série « 360 secondes » qui expose une théorie courte à une question que vous ne vous posiez probablement pas jusqu’à l’avoir lue ici (telle que « Et si tout l’air disparaissait pendant 30 secondes »). Chaque vidéo repose bien entendu sur des éléments scientifiques étayés, que vous retiendrez plus efficacement grâce à son rythme et à son ton captivant.

Dr Nozman La meilleure chaîne YouTube pour ceux qui préfèrent la pratique à la théorie Des expériences bluffantes Un montage prenant Démonstrations toujours pertinentes Peut-être plus divertissant qu'instructif

Considéré comme le plus populaire des vulgarisateurs scientifiques francophones avec plus de 4 millions d’abonnés, Germain partage ses expériences à travers des vidéos savamment pensées. Il s’intéresse à divers phénomènes chimiques, biologiques ou encore mécaniques et les reproduit empiriquement pour mieux vous aider à les cerner. Sa chaîne est très active : nous sommes sur une moyenne de trois à quatre vidéos hebdomadaires.

AstronoGeek La meilleure chaîne YouTube pour voguer vers l'infini et au-delà L'univers est un vaste sujet Un narrateur toujours didactique Des questions pertinentes Un peu trop de formats courts

Si vous aimez particulièrement l’astronomie, vous allez adorer la chaîne d’AstronoGeek aux presque 800 000 abonnés. L’astronomie est la discipline scientifique la plus attrayante aux yeux du grand public. Sans doute parce que l’espace demeure un vaste lieu encore incompris, alors que nous sommes bloqués sur la Terre depuis des millions d’années. Astronogeek alterne vidéos longues et pastilles très courtes pour débunker les théories platistes ou débattre sur l’existence de civilisations extraterrestres, mais surtout explorer de nouvelles planètes X. Cette chaîne YouTube frôle le sans-faute pour ceux qui ont la tête dans les étoiles.

String Theory FR La meilleure chaîne collective dédiée aux sciences Des animateurs et des invités passionnants La définition même de la vulgarisation scientifique Une chaîne multidisciplinaire Avec une si grande équipe, on aurait aimé plus de vidéos hebdomadaires

Créée en 2016, la chaîne String Theory FR est déjà parvenue à convaincre 250 000 abonnés. Ce collectif de cinq YouTubeurs expose plusieurs disciplines avec un angle commun : attiser votre curiosité. Florence Porcel nous parle d’astronomie dans la série Spatialiste et fait intervenir des scientifiques comme Eric Lorigny, responsable de l’exploration spatiale au CNES, quand Castor Mother nous emmène sillonner les fonds marins et les étendues terrestres, à la découverte d’une faune improbable. Aviscene, jeune médecin, dédramatise notre cohabitation avec des milliards de virus. Marion se questionne sur les intelligences vivantes comme artificielles, pendant qu’Ackanir entrevoit un futur techno à souhait. Plusieurs intervenants proposent également leurs propres pastilles, ce qui fait de String Theory FR le meilleur collectif de vlogueurs francophones dédiés aux sciences. A ce jour.

Stardust La meilleure chaîne YouTube pour prendre de la hauteur Des reportages pointus L'apport de professionnels et de passionnés Des replays comme si vous y étiez Vous êtes en proie au vertige

Si l’aviation et l’espace ont toujours compté parmi vos centres d’intérêts, apprêtez-vous à décoller en bonne compagnie ici. La chaîne, créée par Vincent Heidelberg, comprend plusieurs reportages et focus sur les grandes heures de ces deux disciplines, depuis les années 1960. De plus, le format adopte un style journalistique appréciable et fait intervenir des professionnels passionnants. Les vidéos sont agrémentés de graphes éducatifs pour mieux appréhender chaque récit. Enfin, des replays de lancements spatiaux devraient vous faire voyager dans le temps. Si ce n’est dans l’espace.

Dans ton corps La meilleure chaîne YouTube pour voyager au cœur du corps humain Une source d'informations intarissable Chaîne axée médecine bien pratique Des contenus souvent rassurants Peu de matériel pédagogique pour accompagner les vidéos

Notre corps humain est très complexe et difficile à comprendre. Mais vous avez l’occasion de relever ce défi en vous abonnant à la chaîne Dans ton corps inaugurée en 2016 et qui rassemble aujourd’hui 700 000 abonnés. L’occasion de peaufiner vos connaissances dur les maladies rares et autres aberrations du corps comme la terrifiante paralysie du sommeil. Ou encore d’apprendre les bons gestes et les recommandations d’usage pour rester en bonne santé. Pendant les pics pandémiques de la Covid-19, de nombreuses vidéos ont permis de débunker les idées reçues et les fantasmes associés à l’épidémie.

