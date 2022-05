Meilleures applications pour apprendre les langues en 2022 : communiquez avec le reste du monde

Included in this guide:

Vous êtes enfin prêt à apprendre une nouvelle langue ? Vous ne savez pas par où commencer ? Pour devenir compétent en espagnol, en français, en chinois ou dans une autre langue, il n'est plus nécessaire de suivre un cours en personne ou en ligne. Allez plutôt sur Google Play ou l'App Store. Il existe de nombreuses applications d'apprentissage des langues sur le marché, et chacune d'entre elles est axée sur des techniques différentes pour accomplir le travail.

Ces applications vous permettent d'apprendre une nouvelle langue en vue d'un prochain voyage d'affaires, de vacances à l'étranger ou simplement pour le plaisir. Certaines utilisent l'audio, tandis que d'autres se concentrent entièrement sur le contenu écrit. D'autres encore enseignent les nouvelles langues à travers la musique. Que vous puissiez consacrer 15 minutes ou plusieurs heures par jour à l'apprentissage de votre nouvelle ou de vos nouvelles langues, ces applications sont faites pour vous. Nous avons identifié les meilleures applications d'apprentissage des langues, avec des options payantes et gratuites.

(Image credit: Babbel)

1. Babbel L'application d'apprentissage des langues la plus complète du marché Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Facile à utiliser + Nombreux outils d'apprentissage + Design minimaliste Pourquoi attendre - Prix élevé pour les abonnements courts - Certaines langues ont moins de leçons et de contenu

Avec plus de 150 experts en langues travaillant en coulisses, Babbel est l'un des programmes d'apprentissage des langues les plus populaires. La facilité d'utilisation est l'une des raisons de cette notoriété. Dans l'ensemble, l'application offre une expérience d'apprentissage en ligne traditionnelle parsemée d'approches nouvelles.

Avant de commencer un cours, Babbel veut savoir pourquoi vous voulez apprendre une nouvelle langue et si vous la connaissez déjà. Ensuite, par le biais d'une série de questions, le service souhaite également savoir combien de temps vous êtes prêt à consacrer à l'apprentissage de cette nouvelle langue.

Vous pouvez acheter un abonnement Babbel pour un, trois, six ou douze mois, et il existe également une formule à vie disponible en s'inscrivant en ligne sur le site Babbel. Plus vous achetez de mois, plus la réduction est importante, et les abonnements sont globalement moins chers lorsqu'ils sont achetés en ligne. Les abonnements comprennent un accès illimité à des centaines de leçons de différents niveaux. De plus, avec Babbel Live, vous pouvez assister à des cours virtuels en direct. Des podcasts originaux, des jeux et bien d'autres choses encore sont également disponibles.

Babbel est compatible avec Android, iOS et Mac ; il supporte 13 langues.

(Image credit: Duolingo)

2. Duolingo L'application qui utilise le divertissement et les jeux pour vous apprendre de nouvelles langues Les meilleures offres du jour Duolingo Free Subscription Visiter le siteà Duolingo Pourquoi l’acheter + Gratuit avec une option premium disponible, mais non obligatoire + Interface amusante qui facilite l'apprentissage Pourquoi attendre - Certaines leçons sont confuses et manquent de clarté et de précision.

Duolingo est une application d'apprentissage des langues visuellement attrayante, déguisée en une série de jeux amusants qui deviennent progressivement plus difficiles. Avec du contenu audio et écrit, les leçons d'apprentissage de Duolingo vous permettent de gagner des points, d'obtenir des couronnes et des cœurs, et d'accumuler des points. Chacun de ces avantages incite à une utilisation quotidienne de l'application.

Au départ, Duolingo détermine si vous êtes novice dans une langue ou si vous êtes sur le point de la maîtriser. Sur cette base, il élabore des plans de cours personnalisés.

Vous pouvez apprendre toutes les langues de Duolingo gratuitement. En outre, un abonnement à Duolingo Plus permet de débloquer des fonctionnalités avancées. Celles-ci incluent l'absence de publicité, une révision des erreurs, un quiz de progression/maîtrise, la possibilité de corriger les fautes, et bien plus encore.

Dans l'ensemble, Duolingo offre une expérience solide qui mérite d'être considérée. Cependant, deux domaines dans lesquels Duolingo pourrait s'améliorer sont la clarté et le contenu, car certaines leçons sont plus faciles à comprendre que d'autres.

Vous pouvez découvrir près de 40 langues avec Duolingo, disponible sur Android, iOS et le Web.

(Image credit: Future)

3. Drops La meilleure application linguistique pour l'apprentissage du vocabulaire Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Encore un beau design + Accent sur le vocabulaire Pourquoi attendre - Nombre de langues limité - Limite de temps pour le forfait gratuit - Manque d'exercices de conversation - Interface en anglais

Les personnes qui utilisent leur mémoire visuelle apprécieront Drops et sa mise en page claire et colorée semblable à celle de Duolingo. Grâce à une série de leçons, vous apprenez une nouvelle langue en associant des objets et des mots à l'aide de sons et de textes écrits.

Bien que Drops soit gratuit, l'abonnement premium est peut-être la meilleure solution si vous n'êtes pas le genre de personne qui aime attendre. Une fois les leçons terminées, vous devez attendre 10 heures avant d'être autorisé à en terminer une autre, sauf si vous passez à l'abonnement premium.

L'application Drops est formidable pour vous apprendre du vocabulaire dans différentes langues. Mais malheureusement, ce n'est pas l'application à utiliser si vous souhaitez acquérir des compétences en matière de conversation ou de grammaire. Si tel est votre objectif, choisissez une autre option de cette liste.

L'application Drops est disponible pour Android et iOS et couvre plus de 45 langues. Avec un compte premium Drops, vous bénéficiez d'un temps de jeu illimité, d'un accès hors ligne, de la suppression des publicités, etc.

(Image credit: Rosetta Stone)

Il n'y a pas si longtemps, apprendre une langue à la maison signifiait acheter une série de CD de Rosetta Stone. Aujourd'hui, il existe l'application Rosetta Stone, qui propose des cours dans 25 langues.

Vous remarquerez d'abord que Rosetta Stone s'appuie fortement sur l'immersion pour enseigner de nouvelles langues. Par le biais d'activités interactives, d'enregistrements audio de locuteurs natifs et de concepts basés sur des scénarios du monde réel, Rosetta Stone souhaite que vous soyez capable de communiquer dans une deuxième langue de manière approfondie. Ses méthodes fonctionnent, à condition que vous consacriez beaucoup de temps à l'application. Trop de leçons difficiles (même aux niveaux de base) remettent rapidement en question cet engagement.

Et pourtant, il y a beaucoup à aimer ici, de son interface intuitive à son exhaustivité. Cependant, certaines leçons sont plus répétitives que d'autres, ce qui peut être ennuyeux, selon votre humeur.

Rosetta Stone coûte environ 12 euros par mois, et chaque nouvel abonnement est accompagné d'un essai gratuit. Pour 349 euros, vous pouvez acheter un abonnement à vie. Recherchez des codes de réduction en ligne.

À ce jour, Rosetta Stone couvre 25 langues. Elle est disponible sur mobile et sur son site officiel.

(Image credit: Future)

5. Memrise Utiliser la mémoire pour vous apprendre une nouvelle langue Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Expérience immersive + Axé sur la vidéo + Basé sur des fiches de lecture Pourquoi attendre - Version gratuite limitée - Pas aussi approfondi que les autres services

Memrise utilise des vidéos de locuteurs natifs pour enseigner de nouvelles langues aux utilisateurs. C'est pratique et cela permet de créer une expérience d'apprentissage immersive. Comme son nom l'indique, l'application utilise des techniques de mémorisation pour vous apprendre différents mots ou phrases au fil du temps, principalement à l'aide de fiches.

Comme d'autres applications de cette liste, Memrise est gratuit et fonctionne très bien à ce niveau. Cependant, en achetant un abonnement, de nouveaux horizons sont débloqués. Vous pouvez choisir un abonnement mensuel ou annuel, ou bien vous lancer dans l'aventure en achetant un abonnement à vie. Chaque abonnement ouvre la porte à un nombre illimité de leçons. Sinon, vous ne pouvez suivre que quelques cours par jour.

Dans l'ensemble, Memrise est agréable à utiliser et facile à prendre en main. Pourtant, elle est loin d'être aussi complète que d'autres options de la liste.

Cette application est proposée sur les appareils Android et iOS et couvre 23 langues.

(Image credit: Future)

6. Mondly Une excellente application pour les personnes qui découvrent une langue. Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + Un design rafraîchissant + 41 langues Pourquoi attendre - Pas pour les utilisateurs avancés - Prix élevé sans remise

Mondly utilise l'audio, les traductions et des images amusantes pour présenter une approche pratique de l'apprentissage des langues. Dans la continuité d'un thème familier, l'application est lumineuse et colorée de telle sorte que vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire tout en apprenant de nouveaux mots et phrases.

Malheureusement, Mondly vous permet d'apprendre un nombre limité de termes chaque jour. Pour débloquer toutes les fonctionnalités il vous faudra un abonnement premium. Surveillez les offres spéciales en ligne pour ne pas payer le prix normal.

Avec Mondly, vous pouvez apprendre 41 langues sur plusieurs plateformes. Si vous débutez dans une langue, Mondly fait un excellent travail. Cependant, son contenu global est insuffisant pour les niveaux plus avancés.

(Image credit: Future)

7. Pimsleur Un outil d'apprentissage des langues axé sur l'audio Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + 51 langues au total + Facilité d'utilisation + Idéal pour les personnes en déplacement Pourquoi attendre - Des forfaits coûteux - Pouvez-vous écouter de l'audio tous les jours ? - Interface en anglais

Pimsleur propose des leçons auditives pour 51 langues. Chaque cours dure environ 30 minutes et est conçu pour un téléchargement facile, ce qui en fait un outil d'apprentissage formidable pour tous ceux qui passent beaucoup de temps sur la route. Vous pouvez également écouter les leçons via Amazon Echo.

Chaque leçon est conçue pour vous enseigner une compétence utile. Par exemple, vous pouvez apprendre des formules de politesse, des chiffres ou des techniques de survie lorsque vous apprenez l'italien. Après chaque leçon, vous pouvez vous entraîner à l'aide de fiches, de matchs et d'autres mini-jeux.

Il n'existe pas de version gratuite de Pimsleur. Au lieu de cela, après avoir profité d'un essai gratuit de sept jours, vous devrez décider d'acheter une adhésion audio-unique ou premium ; celles-ci commencent à 15 $/mois.

Vous pouvez trouver Pimsleur sur Android, iOS, PC et Mac.

(Image credit: Busuu)

8. Busuu La meilleure application linguistique pour ceux qui doivent respecter un délai Les meilleures offres du jour VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Orienté vers les objectifs + Personnalisé Pourquoi attendre - Payez plus pour les meilleures fonctionnalités - Prix élevé

Pour ceux qui doivent apprendre une langue à une date précise, Busuu est fait pour vous. Après avoir répondu à une série de questions, il vous proposera un programme d'apprentissage et d'étude qui répond à vos objectifs. En fin de compte, c'est vous qui décidez du rythme de votre apprentissage. Chaque leçon est intéressante et agréable ; à aucun moment vous ne vous ennuierez.

Avec un compte Busuu gratuit, vous pouvez apprendre une seule langue. Avec un compte premium, la langue choisie est améliorée par un plan d'étude personnalisé et des commentaires de locuteurs natifs. Un compte premium plus débloque toutes les fonctionnalités de Busuu, notamment l'accès à 12 langues, le mode hors ligne, les leçons de grammaire, etc.

Vous pouvez trouver Busuu sur iOS et Android.

(Image credit: Future)

9. Lirica L'application qui utilise la musique Les meilleures offres du jour Visiter le site Pourquoi l’acheter + La culture joue un rôle important dans le processus d'apprentissage + Musique moderne incluse Pourquoi attendre - Nombre limité de langues disponibles pour l'apprentissage

Pour une approche totalement différente, pensez à Lirica. Cette application impressionnante associe culture et musique moderne (et clips) pour enseigner l'allemand, l'espagnol ou l'anglais. L'application se concentre sur le vocabulaire et la grammaire et propose des leçons pour les débutants et les étudiants de niveau intermédiaire.

Malgré son principe séduisant, le défaut majeur de Lirica est qu'elle n'offre pas un grand nombre de langues. Pourtant, pour les langues qui sont couvertes, attendez-vous à une expérience amusante qui vaut la peine d'être considérée.

Lirica peut être essayé gratuitement pendant sept jours. Après cela, une adhésion relativement peu coûteuse permet de débloquer toutes les fonctionnalités. L'application est disponible sur iOS et Android.