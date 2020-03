Création, éducation, messagerie, sécurité : tous ces logiciels qui passent au gratuit

Depuis le mardi 17 mars, les internautes français sont invités à rester confinés chez eux, afin d’endiguer la pandémie liée au virus COVID-19. Si beaucoup subissent un arrêt d’activité brutale, d’autres doivent continuer d’assurer la leur à distance. Certains encore ont des enfants et se retrouvent, tant bien que mal, enseignants commis d’office. Enfin, il y a celles et ceux qui tentent de braver l’ennui et la solitude par le biais de multiples services et plateformes proposés en ligne. Mais tout ça a un prix.

Dans ces conditions hors normes, plusieurs éditeurs de logiciels et d’applications premium ont choisi de mettre à disposition leurs catalogues. Gratuitement et pour une durée indéterminée. Nous avons listé les plus essentielles, celles qui vous occuperont tout au long de votre confinement. Des outils de création multimédia aux messageries vidéo, en passant par les VPN et les ressources éducatives, installez ces précieux compagnons numériques et carpe diem !

(Image credit: Adobe)

Pour développer votre génie créatif

Aux férus de retouche photo, de montage vidéo ou encore, à celles et ceux qui souhaiteraient profiter de cette inactivité forcée pour créer un site web, la société Adobe offre un accès gratuit à la suite intégrale Creative Cloud comprenant plus de 20 applications dont Photoshop, InDesign, Premiere Pro et Dreamweaver. Si vous êtes étudiant ou salarié d’une entreprise, vous pouvez en faire directement la demande ici. Cette promotion exceptionnelle - la suite coûte 719 € - est valable jusqu’au 31 mai 2020.

S’adressant aux mêmes publics, l’éditeur Avid gomme les prix de ses logiciels Pro Tools et Sibelius pour composer et arranger à votre guise vos partitions musicales. En temps normal, les deux solutions sont disponibles pour les modiques sommes respectives de 279 € et 89 € par an. Vous pouvez les utiliser gratuitement jusqu’au 17 avril.

Toujours pour les mélomanes, nous rappelons que les synthétiseurs virtuels Minimoog et Korg iKaossilator sont gracieusement téléchargeables sur Android et iOS.

(Image credit: Matt Ragland/Unsplash)

Pour faire la classe ou poursuivre son année scolaire avec sérénité

Si la plateforme du CNED est la ressource n°1 recommandée par les instituteurs et les professeurs pour scolariser les élèves à la maison, on appréciera les nombreuses initiatives des éditeurs pour accompagner ces derniers, quel que soit leur niveau.

Ainsi Bordas, Nathan, Le Robert ou Retz laissent la totalité de leurs manuels numériques en libre-service via le site Biblio Manuels. De la primaire aux BTS, dans n’importe quelle matière enseignée, vous retrouvez l’ensemble des cours et des exercices indispensables pour réussir son année.

Il est également possible de mettre en place des classes virtuelles via des solutions comme G Suite for Education ou l’open source BigBlueButton. Pratiques pour établir des plans de cours, corriger des évaluations et garder le contact professeurs / élèves via des outils de visioconférence.

Enfin, pour « s’aérer » et continuer à se cultiver, une dizaine de musées internationaux ouvrent leur galeries interactives, à l’instar du Louvre, du Musée national d’histoire naturelle aux Etats-Unis ou du célèbre British Museum. La Bibliothèque Nationale de France, quant à elle, rend accessible plus de 6 millions de documents.

(Image credit: Discord)

Pour communiquer avec ses amis, sa famille, ses collègues

Les applications de messagerie gratuites sont légion et vous êtes déjà certainement habitué(e) à échanger avec autrui via votre préférée, qu’il s’agisse de WhatsApp, de Messenger, de Snapchat ou encore de Skype. Mais si vous recherchez des fonctionnalités plus poussées comme le streaming de contenus collaboratifs ou la tenue de visioconférences sans limite de participants, les deux offres suivantes pourraient vous intéresser.

Discord dispose déjà d’une offre gratuite, Go Live, vous permettant de streamer vos jeux ou autres contenus vidéo auprès de 10 personnes maximum. Et bien désormais, un groupe peut accueillir jusqu’à 50 utilisateurs en simultané. De quoi échanger plus de tutos et de bons plans vidéoludiques, cinéphiles ou sérivores par exemple.

Plus orienté vers le monde de l’entreprise, Lifesize garantit des visioconférences de qualité audio et vidéo supérieure, avec un nombre de participants illimité et des conférences qui peuvent êtres conservées sur le cloud. Récemment, l’essai gratuit de Lifesize est passé de 14 jours… à 6 mois. Immanquable.

(Image credit: Future)

Pour protéger ses appareils et sa navigation internet

COVID-19 ne fait pas que des dégâts sanitaires. La pandémie permet en effet aux cybercriminels de propager des malwares et ransomwares via des applications mobiles et des sites malveillants, en diffusant des contenus faussement informatifs sur la maladie.

Contre ces nouvelles menaces, l’éditeur iTrust vient de mettre en ligne un kit Cyber COVID-19 regroupant un scanner de failles de sécurité, un VPN, un antivirus et une plateforme collaborative. Le tout sans débourser un euro.

Il convient en outre de renforcer ses mots de passe, plus fragilisés que jamais. Ça tombe bien : le gestionnaire de mots de passe 1Password Business devient gratuit pendant 6 mois.