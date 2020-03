Meilleurs jeux gratuits pour les enfants : 20 grands titres PC, tablettes et smartphones pour les occuper

Bienvenue sur notre liste des meilleurs jeux gratuits pour enfants, que vous ayez un appareil mobile ou un ordinateur. Ces jeux gratuits ont tous été choisis avec soin, nous nous sommes assurés qu'ils conviennent aux garçons comme aux filles.

Il existe toutes sortes de contes horrifiques et/ou moralisateurs autour des enfants férus de jeux vidéo. Dans les années 80 et 90, nous avons été inondés d'histoires sur la façon dont Pac-Man allait provoquer la fin de la société. Avec les joueurs les plus jeunes qui finiraient par déambuler livides dans les rues, à la recherche de cyber-pastilles.

Cela ne s'est jamais produit. En réalité, les recherches ont démontré que le jeu vidéo constitue une activité de loisir productive - si on le pratique avec modération, bien évidemment. De nombreux jeux gratuits encouragent la créativité et l'esprit critique de l’enfant. Par opposition à la passivité de la télévision.

Il est donc nécessaire de veiller à la qualité des jeux vidéo que vous mettez à disposition de vos enfants. Heureusement, nous sommes là pour vous aider : nous avons établi une liste des 20 meilleurs jeux gratuits pour les enfants, filles et garçons, âgés de 5 à 12 ans. Ils sont complets, amusants, allient réflexion et réflexes et - surtout - ne comportent aucune violence.

A la recherche d’idées pour occuper vos enfants en ces temps de confinement ? Notre sélection peut vous inspirer.

Les 10 meilleurs jeux pour enfants à lancer sur tablettes Android et iPad

De nos jours, les enfants sont plus susceptibles de faire leur première expérience de l'informatique et des jeux sur une tablette que sur un ordinateur domestique. C'est pourquoi notre liste de jeux pour tablettes (et smartphones) s’adresse aux plus jeunes.

Tous les jeux qui figurent dans cette liste sont classés 3 ans et plus, selon Google. Ils sont sûrs, même pour les très jeunes enfants. Toutefois, pour Apple, la plupart de ces jeux s’adresseront davantage aux 4 ans et plus, à l'exception de Super Stickman Golf et Spaceteam qui sont classés 9 ans et plus. Ces jeux sont tous simples à contrôler, faciles d'accès et amusants à jouer.

Une note sur les achats in-app et les publicités : les jeux gratuits doivent permettre à leurs éditeurs de gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Plusieurs jeux énumérés ci-dessous proposent des achats internes à l'application (pour débloquer des niveaux plus vite ou acheter des objets spécifiques), ainsi que des publicités. Dans le premier cas, vous pouvez désactiver les achats in-app dans les paramètres de votre appareil mobile, avant de le remettre à votre enfant. Dans le second cas, vous devez d'abord jouer vous-même au jeu pour vous assurer que les publicités sont conformes au public auxquelles elles s’adressent.

1. Sago Mini Friends

Sago Mini Friends est une agréable panoplie de mini-jeux qui encouragent la dextérité, la réflexion (via la résolution de puzzles) et la créativité. Vous commencez par choisir un personnage haut en couleurs et vous vous lancez dans l’exploration d’un quartier pavillonnaire à l’esthétique cartoon. Frappez à chaque porte pour débloquer des activités animées et divertissantes. Il peut s'agir de planter des clous dans une cabane d'oiseau, de se déguiser ou même de concocter puis déguster un délicieux en-cas. Tout est lumineux et joyeux, le jeu favorise même l'empathie en vous incitant à partager équitablement chaque butin.

Il est possible de se procurer Sago Mini Friends sur Android et iOS. Une version PC pour Windows est également disponible. Ce jeu ne comprend ni achat in-app, ni publicité.

2. Lego Life

Nous sommes certains que la plupart des parents seraient plus heureux de voir leurs enfants jouer avec de véritables Lego plutôt qu'avec des briques virtuelles sur une tablette. Mais quand celles-ci ne sont pas une option disponible, ce jeu officiel constitue un bon substitut. Le principe est simple : vous collectez des briques, « acheter » des packs Lego pour construire des maisons, des véhicules et de mignonnes petites créatures en bloc qui interagissent entre elles. Bonus : vous ne marcherez jamais douloureusement sur une brique en plastique.

Le titre est accessible sur appareils Android et iOS. Sans achat in-app et sans publicité.

3. Toca Kitchen 2

Si votre enfant utilise régulièrement une tablette, vous avez probablement déjà installé quelques jeux développés par le studio Toca Boca. Chacun d’entre eux mélange intelligemment éducation et animation. Toca Kitchen 2 ne fait pas exception. Comme son nom l'indique, il s’agit d’un jeu de cuisine. Les enfants sont invités à inventer leurs propres recettes et présenter leurs créations aux personnages habitant l’univers Toca Boca. Du hamburger six étages à la pastèque cuite en sauce, il n’y a aucune limite aux chemins empruntés par leur imagination.

Téléchargez Toca Kitchen 2 sur votre appareil Android. Ce jeu n'inclut aucun achat in-app ni publicité. Si vous êtes sous iOS, il existe une version payante.

4. Crache Crache Lama

Crache Crache Lama est un shoot'em up bizarre, mettant en scène un lama volant qui fait exploser des ennemis aux traits caricaturaux, en envoyant non pas des projectiles mais des crachats (oui, c’est un lama). Les commandes sont incroyablement simples, ce qui signifie que même les plus jeunes joueurs peuvent facilement prendre en main quelques niveaux et débloquer des items fort utiles ou encore des lamas « collector ».

Crache Crache Lama est disponible sous Android et iOS. Pas d’achat in-app ou publicité imposés.

5. Crossy Road

Le jeu original Crossy Road a habilement été retravaillé avec de nombreux personnages issus de franchises populaires - Disney, Marvel - taillés en blocs. Ces derniers sautillent à travers des paysages sans fin, essayant d'éviter le grand plongeon dans une rivière ou de se faire aplatir par un train. Vous pourrez déverrouiller plus de 100 figurines, soit en procédant à des achats in-app, soit en collectant des pièces dans les différents mondes du jeu.

Crossy Road a été développé pour appareils Android et iOS. Le jeu comporte de la publicité et d’achats facultatifs.

6. Frisbee Forever 2

On pourrait penser que jeter un disque en plastique sur des parcours aléatoires lasserait très vite les joueurs, jeunes et moins jeunes, qui s’y oserez. Il n’en est rien : Frisbee Forever 2 s'apparente davantage à une simulation de montagnes russes, où vous guidez votre disque à travers divers mondes, dans le but de collecter des étoiles en cours de route. Il y a un air de hit Nintendo dans ce jeu d'arcade plein d'entrain, avec ses graphismes colorés, sa conception intelligente, ses niveaux polyvalents et des commandes basiques qui conviennent à tous. La campagne initiale est gratuite mais vous pouvez débloquer des niveaux supplémentaires, moyennant quelques euros à investir.

Frisbee Forever 2 est exécutable sur Android et iOS. Ce jeu comporte des publicités et des achats in-app pour accéder plus rapidement aux zones les plus difficiles.

7. Fruit Ninja

Ici, le personnage principal est votre doigt. Celui-ci se transforme en une épée virtuelle, destinée à trancher rapidement - et avec style - des fruits envoyés sur l’écran. La difficulté principale ? Il faut éviter de couper les bombes se glissant au sein de chaque niveau. Fruit Ninja est parfaitement adapté au mode d’affichage de la tablette, rendant le gameplay bien plus facile et agréable. Mais ce qui distingue vraiment le jeu est son option multijoueur en local, permettant à deux enfants de s'affronter avec zèle sur le découpage de fruits.

Fruit Ninja est disponible sur Android et iOS. Il embarque des publicités et des achats non essentiels pour collecter de la monnaie propre au jeu.

8. Mekorama

Avec son minuscule monde isométrique que l'on peut faire tourner avec le doigt, Mekorama rappelle Monument Valley. Mais ce jeu n'a rien d'une illusion d'optique à la Escher, il se concentre plutôt sur le tracé de parcours simples pour aider votre robot à se déplacer et atteindre ses objectifs. C'est une expérience de jeu charmante, tactile, et pleine de réflexion. Sur une tablette, il est possible de jouer entre parents et enfants, en travaillant ensemble sur les puzzles. Une fois que vous aurez terminé les 50 niveaux intégrés, vous pouvez en télécharger d'autres sur Internet ou créer votre propre niveau.

Récupérez Mekorama sur les boutiques Android et iOS. Le titre comprend des achats optionnels.

9. Super Stickman Golf 3

Pour beaucoup d'enfants, le golf ne se veut pas une activité des plus excitantes. Mais l'univers de Super Stickman n’a rien à voir avec le 18 trous classiques. Dans ce jeu, vous lancez des balles sur des terrains plus grands que nature - entre des châteaux majestueux et des îles flottantes. Bien qu'il s'agisse d'un jeu solo amusant, qui tire le meilleur parti des grands écrans (ils vous permettent de viser plus précisément), il comporte également des modes multijoueurs très riches. Vous pouvez lancer des matchs tour par tour avec des amis ou vous essayer à des tournois frénétiques.

Super Stickman Golf 3 se déploie sur Android et iOS. Vous y croiserez des publicités et des achats in-app pour débloquer des parcours premium et la monnaie officielle du jeu.

10. Spaceteam

Si vous avez plusieurs enfants qui disposent de leurs propres appareils, Spaceteam est une solution délicieusement folle pour les faire jouer ensemble sans chamaillerie ni crises de jalousie. Le titre donne énormément d’importance à la collaboration. L’esprit d’équipe est en effet le meilleur atout pour piloter votre vaisseau et distancer des amas d’étoiles explosant les unes après les autres. Une fois que les appareils de vos enfants sont connectés, des instructions apparaissent sur l’écran… mais les commandes sont mélangées. Chaque joueur a un rôle spécifique et devra donc dicter aux autres les objectifs en cours et les moyens de les atteindre pour terminer un niveau. Comme dans Star Trek.

Procurez-vous Spaceteam sur vos appareils Android et iOS. Ce jeu possède un seul achat optionnel qui déverrouille de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux thèmes.