Lockwood and Co. de Netflix combine le meilleur de Ghostbusters et de Sherlock Holmes pour la génération Z

Lockwood and Co. arrive sur Netflix fin janvier.

Vous cherchez une série qui allie le meilleur de Sherlock Holmes, Ghostbusters et Doctor Who ? Netflix pourrait bien vous combler avec Lockwood and Co.

Le prochain thriller fantastique créé par Joe Cornish (Attack the Block, Ant-Man), sera lancé en exclusivité sur Netflix le 27 janvier. Il est donc grand temps que nous ayons un aperçu de ce qu'est la série Lockwood and Co. Cela tombe bien, le meilleur service de streaming au monde vient de publier la première bande-annonce de la série, que vous pouvez voir ci-dessous.

Vous vous demandez pourquoi nous considérons Lockwood and Co. comme un mix des trois franchises emblématiques que nous avons mentionnées ci-dessus, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une production londonienne de style policier (Sherlock Holmes) ; elle est centrée sur un groupe de marginaux rebelles qui tentent de sauver le monde (Doctor Who) ; et les méchants de la série sont toutes sortes de fantômes et de goules (Ghostbusters). Ajoutez à cela son positionnement en tant que série télévisée de la génération Z, et nous serions surpris si Lockwood and Co. n'obtenait pas de bons résultats parmi les 16-25 ans lors de son lancement à la fin du mois.

Dans un communiqué de presse, Netflix a fourni plus de détails sur l'intrigue générale de Lockwood and Co. : "Dans un monde infesté de fantômes, où des multinationales emploient des adolescents médiums pour combattre des entités surnaturelles, une seule société opère sans la supervision d'un adulte, et son nom est Lockwood & Co.

"Dirigé par Anthony Lockwood, un jeune entrepreneur rebelle hanté par son mystérieux passé, son acolyte brillant mais excentrique George et une jeune fille surdouée récemment arrivée, Lucy, ce trio de renégats est sur le point de percer un mystère terrifiant qui changera le cours de l'histoire."

Netflix espère que Lockwood and Co. se comportera de la même manière que Mercredi, sa série phare de la Famille Addams qui a été renouvelée pour une deuxième saison, à l'inverse des Irréguliers de Baker Street, une autre série fantastique de la Génération Z (et inspirée de Sherlock) qui a été annulée après une saison en mai 2021. Sinon, Lockwood and Co. pourrait subir un sort similaire à 1899, Inside Job et The Chair, qui ont déjà été annulées par Netflix cette année après une seule saison.

Lucy Carlyle est l'une des principales vedettes de Lockwood and Co. (Image credit: Parisa Taghizadeh/Netflix)

Heureusement, l'équipe principale de Lockwood and Co. comprend un certain nombre de grands noms, ce qui devrait lui assurer une bonne réputation auprès des spectateurs. Joe Cornish est rejoint par William McGregor (À la croisée des mondes, Poldark) et Catherine Morshead (Pennyworth, Downton Abbey) à la réalisation. En parallèle, Nira Park (Baby Driver, Last Night in Soho) et Rachael Prior (Attack the Block, Le Dernier Pub avant la fin du monde) sont productrices exécutives aux côtés de Cornish.

Ruby Stokes (La Chronique des Bridgerton, As Dusk Falls) incarne Lucy Carlyle aux côtés d'Ali Hadji-Heshmati (Holby City, Bad Education) et du nouveau venu Cameron Chapman, qui jouent respectivement George Karim et Anthony Lockwood. Les seconds rôles sont également assurés par des noms confirmés, notamment Ivanno Jeremiah (A Discovery of Witches, Humans) et Jack Bandeira (My Policeman, The Witcher).

Comptez sur TechRadar pour vous tenir informés de l'accueil de Lockwood and Co. lors de sa sortie et dans les semaines qui suivront. On tient peut-être l'une des meilleurs séries Netflix de 2023, donc ne ratez pas les dernières informations à l'approche du lancement de la série.

Pour d'autres informations sur Netflix, lisez notre guide des meilleurs films Netflix.