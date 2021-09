Les versions PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077 seront-elles reportées à 2022 ?

La malédiction planant autour de Cyberpunk 2077 ne semble pas prête de s’évaporer. L’éditeur CD Projekt Red laisse en effet entendre que le lancement des éditions PS5 et Xbox Series X/S du RPG risquait de subir quelques retards involontaires.



Dixit Eurogamer, la date de sortie est maintenue à la fin de l’année 2021. Toutefois dans un communiqué récent, Michal Nowakowski - vice-président senior du développement commercial de CD Projekt Red - s’est montré plus pessimiste :

"L'objectif reste de sortir la version next-gen de Cyberpunk 2077 à la fin de cette année. Dans le même temps, en gardant à l'esprit les leçons que nous avons tirées au cours du dernier semestre et en tenant compte du fait que nous sommes toujours en phase de développement, nous ne pouvons pas affirmer avec une totale certitude que le calendrier ne sera pas modifié".

Actuellement, un peu plus d'un tiers du personnel de CD Projekt Red travaille sur les mises à niveau PS5/Xbox Series X|S de Cyberpunk 2077, ainsi que sur les correctifs multi-plateformes de l’édition standard.

L’ultime patch 1.3 de Cyberpunk 2077, déployé récemment, constitue probablement la plus grande amélioration apportée au jeu à ce jour. Comme à l'accoutumée, il comporte une multitude de résolutions des glitchs et des bugs susceptibles de faire planter votre campagne ou d’amoindrir le gameplay. La mise à jour comprend également un DLC cosmétique gratuit, avec de nouveaux vêtements pour V et un tout nouveau look pour Johnny Silverhand.

La next-gen peut attendre

M. Nowakowski affirme que CD Projekt Red "garde à l'esprit les leçons" apprises au cours de l’année en cours, et c'est une déclaration qui mérite une attention particulière. L'histoire mouvementée du développement de Cyberpunk parvient aujourd’hui à réparer une grande partie des dégâts causés par un lancement trop précoce du titre.



Si CD Projekt Red ne veut pas réitérer cette erreur néfaste pour les comptes du studio, il doit absolument reporter les versions PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077 à 2022. Actuellement, l’édition standard du RPG fonctionne admirablement sur PS5 et Xbox Series X, avec un framerate beaucoup plus fluide et des temps de chargement plus courts grâce aux SSD desdites consoles.

Bien entendu, CD Projekt Red ne devrait pas laisser les joueurs PS4 et Xbox One pour compte. Ceux-ci ont dû subir des framerates déplorables et des textures floues qui ont rendu le gameplay insupportable dès le jour 1. Les correctifs les plus récents ont changé la donne, mais il reste encore un long chemin à parcourir. L’éditeur doit privilégier ces joueurs, tout en soignant les prochaines versions du jeu qui peuvent bien attendre quelques mois supplémentaires avant de faire de nouveaux heureux.