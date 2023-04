Les ventes de PC sont en baisse en raison de la crise, mais les joueurs ne peuvent que s'en réjouir

Il semble que les ventes de PC et de Mac n'aient pas échappé à la crise économique, si l'on en croit les chiffres de vente récemment publiés pour le premier trimestre financier de 2023.

Selon les résultats préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l'International Data Corporation (s'ouvre dans un nouvel onglet) (IDC), les ventes mondiales de PC se sont élevées à 56,9 millions, ce qui représente une baisse de 29 % par rapport au premier trimestre financier de 2022. Et selon les chiffres précédents, 59,2 millions d'unités avaient été écoulées au 1er trimestre 2019 et 60,6 millions au 1er trimestre 2018. Il semble donc que les ventes de PC reviennent à leurs niveaux d'avant la crise.

Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC's Mobility and Consumer Device Trackers, a déclaré : "Même avec de fortes remises, les canaux et les fabricants de PC peuvent s'attendre à ce que les stocks élevés persistent jusqu'au milieu de l'année et potentiellement jusqu'au troisième trimestre."

Linn Huang, vice-président de la recherche sur les appareils et les écrans chez IDC, prévoit toutefois que "d'ici 2024, une base installée vieillissante commencera à être rafraîchie". Grâce à un mélange de clients cherchant à mettre à jour leurs PC, de Chromebook qui devraient être plus demandés en raison des modèles anciens à remplacer et de plus en plus d'entreprises passant à Windows 11, les ventes devraient connaître un regain d'activité d'ici peu.

Les joueurs devraient bénéficier de la baisse des ventes de PC

Bien que cette forte baisse des ventes de PC soit néfaste pour les fabricants, elle semble être l'occasion idéale pour les joueurs et autres consommateurs. Lorsqu'il y a une baisse des ventes combinée à des stocks trop importants, les fabricants doivent faire des remises sur leurs produits pour stimuler les ventes.

Compte tenu du prix des meilleurs PC gamer et des meilleurs PC portables gamer (en particulier ceux de cette génération), le fait de pouvoir les acheter à des tarifs plus bas les rendrait beaucoup plus accessibles. Et pour ceux qui ont besoin d'une machine puissante pour le travail de bureau ou de création, les PC gamer sont parfaits, car les composants les plus puissants permettent d'effectuer des tâches intensives. Il en va de même pour les ordinateurs Mac, qui sont moins souvent en promotion et sont encore plus adaptés aux projets créatifs.

Et comme de nouvelles périodes de fêtes approchent, notamment celle du Black Friday à la fin de l'année, ce serait le moment le plus opportun pour profiter des ventes destinées à écouler complètement les stocks pléthoriques que les fabricants sont actuellement en train d'absorber. Si vous êtes à la recherche d'un PC gamer ou d'un PC portable gamer pas cher, patientez un peu et attendez que les soldes commencent. Assurez-vous surtout d'en profiter avant 2024, date à laquelle les ventes de PC et de Mac devraient redémarrer en force.