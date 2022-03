Les joueurs PC se réjouissent ! La baisse de prix des GPU Nvidia devrait se poursuivre

Les cartes graphiques de Nvidia seront bientôt moins chères, selon des rumeurs récentes, qui viennent s'ajouter aux autres indications positives que nous avons lues récemment.



Apparemment, Nvidia a annoncé aux fabricants de cartes graphiques tiers qu'elle allait répercuter une baisse des coûts de l'ordre de 8 à 12%, une remise qui devrait se répercuter sur le prix final de chaque modèle concerné.

C'est ce qu'affirme Wccftech, après avoir interrogé diverses sources internes. Ajoutant que les joueurs PC peuvent s'attendre à un effet bénéfique sur leur compte en banque dans les "prochaines semaines".

Évidemment, il ne s'agit que d'une rumeur et, en tant que telle, elle doit être considérée avec un certain scepticisme. Pour autant, il reste crédible que Team Green tente d’élargir sa demande aujourd’hui, en donnant un coup de pouce à ses partenaires chargés de la production des GPU GeForce.

Plusieurs raisons d'être optimiste, mais ne nous emballons pas

En supposant que cette spéculation soit fondée, il reste évidemment à voir si la réduction totale des coûts sera répercutée sur les clients finaux - et si cette économie d'environ 10% se révèle exacte. C’est tout de même une raison supplémentaire d'être optimiste dans un marché qui montre quelques signes discrètement positifs ces derniers temps.

Nos confrères de Tom's Hardware ont mis en évidence une chute des prix des GPU de la génération Ampere, comprise entre 6 et 12% - selon les modèles - sur ce dernier mois. Le tarif de certaines unités AMD a chuté encore plus substantiellement, comme celui de la RX 5500 XT qui connaît une énorme baisse de 20%.

Un autre rapport récent propre au marché allemand montre parallèlement que les prix des GPU sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus d'un an, avec une tendance bien plus prononcée (et constante) au cours des derniers mois. De plus, comme nous l'avons observé plus tôt en mars, il y a une nette baisse des prix sur eBay pour les modèles Nvidia RTX les plus populaires. Ces coûts sont susceptibles de baisser encore, comme toutes ces autres indicateurs le suggèrent déjà.

L'attente est probablement un meilleur choix, si l'on considère qu'Intel va bientôt entrer sur le marché avec ses cartes graphiques Arc Alchemist. Ce qui, avec un peu de chance, poussera les stocks de GPU à leur firmament.



Enfin, l'arrivée prochaine de GPU plus récents et plus abordables signifiera que davantage de cartes graphiques seront revendues sur le marché de l’occasion. Sur les sites de vente aux enchères, les prix de départ de ces modèles diminueront à leur tour, sans aucun doute.

Il ne faut pas se laisser emporter par cet optimisme, bien sûr, car la chaîne d'approvisionnement reste un paysage quelque peu volatile à l'heure actuelle. Toutefois, tous ces petits signes s'additionnent et représentent les premières pousses d’une reprise dans la seconde moitié de 2022. Période sur laquelle mise particulièrement AMD et Nvidia.