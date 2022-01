Le Sony Xperia 1 IV se précise et livre ses premières spécifications

Il semble probable que nous verrons le Sony Xperia 1 IV lancé à un moment donné cette année - peut-être dès le mois prochain. De nouvelles rumeurs font ainsi état des spécifications photo de l’appareil mobile, en plus de quelques extras.

Ces spéculations proviennent du très fiable Zackbuks sur la plateforme sociale chinoise Weibo. Il est fait mention de sa puce : comme beaucoup de smartphones Android haut de gamme prévus pour 2022, le Xperia 1 IV devrait être équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 1 conçu par Qualcomm.

Les options de RAM seront apparemment de 12 Go et 16 Go, celles de stockage de 256 Go et 512 Go. La même source évoque surtout des mises à niveau de l'objectif principal et du téléobjectif. L’écran se voudrait plus lumineux et tout ceci serait porté par une batterie à la capacité de 5 000 mAh, plus un chargeur de 45 W.

La question d’une refonte du design se veut poser, mais reste incertaine à ce jour.

Nous avions décrit le Xperia 1 III comme "le meilleur smartphone Sony depuis un certain temps". Il est doté d'un appareil photo arrière à triple objectif de 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx, et Sony conservera probablement le même nombre de mégapixels tout en améliorant la technologie de l'objectif. Il possède aussi une puce Snapdragon 888 et jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Xperia 1 III intègre une batterie de 4 500 mAh et un chargeur de 30 W, donc si cette fuite s’avère confirmée, les mises à niveau substantielles demeurent à trouver ici. Nous devrons attendre et voir si cela se traduit ou non par une optimisation majeure de l'autonomie du smartphone.

Une nouvelle grande année pour les smartphones Sony ?

Comme nous l'avons dit, nous avons été impressionnés par ce que le Sony Xperia 1 III avait à offrir. Mais au fil des ans, les critiques positives n'ont pas vraiment conduit à des ventes record pour la division mobile de Sony - et c'est le défi que le Sony Xperia 1 IV va devoir relever.

Nous savons que Sony reste très doué pour concevoir des appareils photo - il vend ses capteurs à de nombreux autres constructeurs de photophones - et, bien sûr, il a une grande expérience des écrans grâce à son activité TV. Ce sont deux éléments clés d'un smartphone dans lesquels vous savez que Sony va exceller.

En règle générale, ce sont ses prix élevés qui ont empêché la série Xperia de Sony de s'imposer, et ces téléphones n’apparaissent pas aussi médiatisés que ceux de Google, Samsung ou Apple. Même s'ils méritent d'attirer plus de fans grâce à leur combinaison matérielle et logicielle.

S'il suit le calendrier de son prédécesseur, le Sony Xperia 1 IV pourrait être introduit en avril. Néanmoins, nous savons aussi que Sony aime annoncer ses produits au MWC - il pourrait donc apparaître en février lors de cet événement.