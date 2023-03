Le Redmi Note 12 Pro Plus fait ses débuts avec une charge rapide de 120 W et une caméra de 200 Mpx

Xiaomi vient de présenter la série Note 12 de sa gamme Redmi, sa ligne de produits phares. Techniquement, il ne s'agit pas d'une véritable gamme de smartphones phares, la première place étant déjà prise par le dernier Xiaomi 13. La série Note 12 s'inscrit plutôt dans la continuité des efforts déployés par la marque pour mettre l'accent sur les caractéristiques les plus importantes d'un smartphone, tout en réduisant les détails superflus pour un prix attrayant.

La série Redmi Note 12 se compose de quatre téléphones : le Redmi Note 12, le Redmi Note 12 5G, le Redmi Note 12 Pro 5G et le Redmi Note 12 Pro+ 5G. L'ensemble de la série est commercialisé en France dès maintenant.

Les prix commencent à 199,90 € pour le Note 12 standard, 299,90 € pour le Note 12 5G de base, 399,99 € pour le Note 12 Pro 5G et 499,90 € pour le Note 12 Pro+ 5G.

Bien que les quatre smartphones semblent similaires à première vue, il existe des différences entre eux. Tous les quatre sont équipés d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais ils diffèrent sur d'autres points. Le Redmi Note 12 Pro+ est doté d'une protection en verre Gorilla Glass 5 sur les deux faces, tout comme le Redmi Note 12 Pro. Les Note 12 et 12 5G sont dotés de l'ancien verre Gorilla Glass 3, et uniquement sur en façade.

Les caméras et la recharge sont deux autres points de distinction de la gamme. Naturellement, les Note 12 Pro et Pro+ sont mieux équipés. Le Pro+ dispose d'un capteur photo principal de 200 Mpx, tandis que le Pro tout court est équipé du même capteur Sony IMX766 de 50 Mpx que l'on trouve sur l'Oppo Find X5 Pro. Par ailleurs, le Redmi Note 12 et le Note 12 5G ont respectivement des caméras de 48 Mpx et 50 Mpx, mais l'entreprise n'a pas précisé de quels capteurs il s'agit. Pour l'ensemble des modèles, un ultra grand-angle associé à un capteur de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx viennent s'ajouter au module principal. La caméra frontale varie entre 16 Mpx pour les versions Pro et 13 Mpx pour les autres.

Le Redmi Note 12 Pro+ (Image credit: Xiaomi)

En ce qui concerne la charge, les Redmi Note 12 Pro et Pro+ prennent les devants avec une batterie de 5 000 mAh et des vitesses de charge maximales respectives de 67 W et 120 W. Ce n'est pas aussi rapide que celle du Realme GT 3 (240 W), mais ils surpasseront votre iPhone ou votre Samsung. Le Note 12 et le Note 12 5G ne sont pas aussi rapides, mais 33 W devraient suffire à la plupart des gens. Au moins, ils sont tous livrés avec des chargeurs.

Pour le reste, le bilan est mitigé. Les Pro+ et Pro sont équipés de puissants processeurs MediaTek Dimensity 1080 associés à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage, tandis que le Note 12 est équipé du Snapdragon 685 de Qualcomm et le Note 12 5G du dernier Snapdragon 4 Gen 1 du fabricant de puces, lui aussi associé à 8 Go de RAM et jusqu'à 128 Go de stockage. Les modèles non Pro sont extensibles par microSD jusqu'à 1 To.

Ils bénéficient tous de la dernière version de MIUI 14, ce qui serait un avantage si tous les modèles, à l'exception du Redmi Note 12 4G, n'étaient pas basés sur Android 12 plutôt que sur Android 13, plus récent. Les coloris proposés sont nombreux : noir, blanc, bleu ou vert.

Une équipe de choc

Le Redmi Note 12 (Image credit: Redmi )

La série Redmi Note 12 poursuit l'objectif de l'entreprise de rendre les smartphones puissants abordables. Certes, le Pixel 6a de Google est l'un des meilleurs smartphones bon marché que vous puissiez acheter, mais vous pouvez obtenir beaucoup plus du Redmi Note 12 Pro+, dont le prix est similaire.

Un écran 120 Hz, par exemple, est toujours une caractéristique phare pour des entreprises comme Apple et Google, mais aucune d'entre elles ne s'est encore approchée d'un capteur de 200 Mpx. Il existe de nombreuses raisons de critiquer l'approche peu sophistiquée et brutale adoptée par Redmi pour ses appareils, mais il est indéniable que la marque est incroyablement attentive aux besoins des marchés qu'elle sert, ce qui signifie que ces smartphones ont le potentiel de se retrouver dans notre liste des meilleurs smartphones Xiaomi, si tout se passe bien lors du test.

Le Redmi Note 12 et le Redmi Note 12 Pro ne sont peut-être pas aussi bons, mais si vous avez besoin d'un grand écran, d'un smartphone à charge rapide qui dure toute la journée et d'une caméra décente qui capture beaucoup de détails, il y a peu de téléphones qui semblent aussi bons dans cette catégorie.