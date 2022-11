Le OnePlus Nord CE 3, une alternative moins chère au OnePlus 11 ?

Le début de 2023 pourrait être une période chargée pour les téléphones OnePlus, car, en plus du OnePlus 11, OnePlus Nord CE 3 pourrait également s'inviter, alors qu'une liste détaillée des spécifications de ce téléphone a maintenant fuité.

Selon cette fuite, provenant de @OnLeaks (s'ouvre dans un nouvel onglet) (une source qui s'est avérée fiable) et GadgetGang (s'ouvre dans un nouvel onglet), le OnePlus Nord CE 3 dispose d'un écran LCD FHD+ de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d'un chipset Snapdragon 695 et d'un choix possible entre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le OnePlus Nord CE 3 dispose aussi apparemment de la 5G, d'une batterie de 5 000mAh avec une charge rapide de 67W, d'un capteur d'empreintes digitales latéral et d'un triple module photo à l'arrière, composé d'un capteur principal de 108MP, d'une caméra macro de 2MP et d'un capteur de profondeur de 2MP. Enfin, il y a apparemment une caméra de 16MP à l'avant.

Ces spécifications sont un amalgame de points positifs et négatifs, du moins sur le papier. L'appareil photo de 108 Mpx est un point prometteur, tout comme le taux de rafraîchissement de 120 Hz, la grande quantité de RAM et de stockage potentiels, ainsi que la taille de la batterie et la vitesse de chargement.

Les capteurs macro et de profondeur de 2MP semblent plus anecdotiques, constituant de simples arguments marketing tandis que les autres spécifications apparaissent comme moyennes, plus raisonnables, si le prix est correct. On ne sait pas pour l'instant quel sera le prix du OnePlus Nord CE 3, mais il est probable que ce soit un téléphone plutôt abordable.

Pour référence, le OnePlus Nord CE 2 commence à 369€, donc nous pourrions voir un prix similaire ici.

Le Nord CE 3 pourrait partager certaines caractéristiques avec le Nord CE 2 Lite. (Image credit: Future / Sachin George)

Analyse : un mélange du CE 2 et du CE 2 Lite, avec quelques améliorations

Si vous vous demandez ce que ces spécifications présumées donnent face à celles du OnePlus Nord CE 2, alors le Nord CE 3 n'est pas simplement une mise à niveau générale. C'est le cas dans certains domaines, mais sur d'autres plans, il pourrait en fait être une version inférieure.

Si ces spécifications sont exactes, le OnePlus Nord CE 3 dispose d'une batterie et d'un écran plus grands, d'un taux de rafraîchissement plus élevé, d'un plus grand potentiel de RAM et de stockage, et de plus de mégapixels sur sa caméra principale.

Mais sa vitesse de charge est similaire, il n'a pas l'appareil photo ultra grand-angle de 8MP du Nord CE 2, il a un chipset légèrement moins puissant, il utilise un écran LCD plutôt que la technologie AMOLED supérieure de l'ancien téléphone, et il n'a pas le capteur d'empreintes digitales sous l'écran comme le Nord CE 2.

En fait, certaines des spécifications présumées du OnePlus Nord CE 3 sont plus conformes au OnePlus Nord CE 2 Lite, qui embarque le même chipset, la même taille de batterie, les mêmes caméras secondaires et la même fréquence de rafraîchissement.

Le OnePlus Nord CE 3 risque donc d'être gêné par un positionnement bancal, ce qui pourrait nuire à ses chances de se classer parmi les meilleurs téléphones bon marché. Nous le saurons probablement bientôt, car le Nord CE 2 a débarqué en février 2022, donc un lancement vers février 2023 pourrait être dans les cartons.