Le NUC Intel Phantom Canyon est désormais doté d'un processeur Tiger Lake et d'un Nvidia RTX 2060

Intel a lancé sa nouvelle génération de NUC dont l’apport principal est l’intégration des processeurs Tiger Lake de 11ème génération. Cette gamme inédite comprend quatre mini-PC au total, dont le modèle phare est l’Intel NUC 11 « Phantom Canyon ».

Ce PC de petite taille, dont Intel affirme qu'il est conçu spécialement pour le « jeu haut de gamme », repose sur un processeur Intel Core i7-1165G7 à quatre cœurs, qui est associé à 16 Go de mémoire DDR4, à une carte graphique discrète Nvidia RTX 2060 incluant 6 Go de mémoire GDDR6, et enfin une mémoire Intel Optane Memory H10 (32 Go + 512 Go).

Le NUC 11 Enthusiast, lui, fait suite au NUC Skull Canyon d'Intel. Il comporte également deux ports Thunderbolt 4, six ports USB 3.1 de type A, un port HDMI 2.1 et un MiniDisplayPort 1.4 pour connecter jusqu'à quatre écrans. Il y a en outre une prise jack et un lecteur de carte SD à l'avant de l’appareil.

Qu’en est-il du NUC 11 Performance ? Ce PC grand public embarque un processeur Core i3-1115G4, Core i5-1135G7 ou Core i7-1165G7 - ces deux dernières options disposant aussi de puces graphiques intégrées Intel Iris Xe. Ce modèle, qui est disponible à la fois en kit et en format mini PC, offre jusqu'à 64 Go de mémoire, des ports Thunderbolt à l'avant et à l'arrière et un support de chargement sans fil compatible Qi.

L'Intel NUC 11 Pro se veut un mini PC conçu pour les entreprises. Avec le nom de code « Tiger Canyon », la machine prend en charge la technologie Intel vPro pour la gestion à distance des applications et une sécurité matérielle améliorée. Il est livré avec un double réseau local en option.

Enfin, Intel a introduit l'Intel NUC 11 Compute Element, une minuscule carte destinée aux développeurs. Le Compute Element est doté de processeurs Intel Core i3, i5 et i7 de 11e génération, d'une mémoire vive de 16 Go maximum et d'une connectivité Thunderbolt 4.

Intel n'a pas encore annoncé les prix et la disponibilité de cette nouvelle gamme NUC, bien que le NUC 11 Enthusiast soit déjà en précommande chez SimplyNUC pour 1 349 $ (environ 1 111 €), avec une expédition démarrant en mars.