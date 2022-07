Le Nothing Phone 1 est enfin en vente, et il rappelle énormément le futur iPhone 14

Après des mois de battage et de marketing, le Nothing Phone 1 est enfin en vente. Il s'agit du premier téléphone Android d'une société baptisée - bizarrement - Nothing, et les critiques lui ont réservé un accueil modeste.

Dans notre propre test, nous avons déclaré qu'il avait "été conçu en utilisant plus qu'une simple liste de caractéristiques " me-too " ; avec un design arrière différent de tout autre sur le marché, des caractéristiques - comme l'éclairage de l'interface Glyph sur son dos - qui intrigue et donne un peu de fantaisie, et un ensemble de caractéristiques et de matériel bien équilibré et performant", et nous lui avons attribué quatre étoiles sur cinq.

Le téléphone est désormais en vente - vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Il coûte 469 € , ce qui est assez abordable pour un smartphone.

Le téléphone a des spécifications haut de gamme qui rendent ce prix assez surprenant - il a un écran FHD+ 120Hz, et deux caméras arrière 50MP, par exemple. Il y a cependant quelques compromis pour justifier ce prix inférieur, comme sa puce de milieu de gamme et sa batterie plus petite.

Analyse : un iPhone 14 pour ceux qui ne peuvent pas attendre

Si vous êtes intéressé par l'achat du nouvel iPhone 14 mais que vous ne voulez pas attendre des mois avant son lancement (ou si vous voulez un équivalent Android), le Nothing Phone 1 pourrait être une bonne alternative.

L'appareil a un design similaire aux récents mobiles d'Apple, avec des bords plats et anguleux, et offre une expérience photographique quelque peu comparable, avec un objectif principal et un ultra grand angle à l'arrière.

Bien sûr, l'appareil de Nothing fonctionne sous Android alors que l'iPhone a iOS, et ce sera probablement la différence la plus perceptible pour la plupart des gens.

Mais nous imaginons aussi que le prix de départ de l'iPhone sera beaucoup plus élevé que celui du Nothing Phone 1, ce qui pourrait faire pencher certains acheteurs.

Nous ne savons pas grand-chose de l'iPhone 14 pour l'instant, car il devrait être lancé à la mi-septembre, et nous ne pouvons pas vraiment comparer les téléphones d'ici là. Mais nous pouvons déjà comparer le Nothing Phone 1 à l'iPhone 13, et ils ont beaucoup en commun.