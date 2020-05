La cuvée Alienware 2020 est censée inclure "le portable de jeu le plus puissant du monde"

Alienware (la marque gaming de Dell) a annoncé une nouvelle gamme d’ordinateurs qui ne manqueront pas de séduire les amateurs de jeux vidéo.

En tête de liste, on trouve l'Alienware Area-51m R2, un ordinateur portable qui annonce des performances remarquables et intègre la nouvelle technologie de refroidissement Cryo-Tech de la société. Doté d'un processeur et d'un GPU overclockables, Alienware a l'audace de prétendre que l'Area-51m est "le portable de jeu le plus puissant du monde" (si vous l'équipez d'un Intel Core i9-9900K, d'un processeur, de 64Go de RAM DDR4 et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX de 8 Go, bien sûr).

L'Alienware Area-51m dispose pour la première fois d'un refroidissement par chambre à vapeur, et de la possibilité de passer à une carte graphique AMD Radeon RX si vous le souhaitez. Il est également équipé d'un écran UHD de 17 pouces ou d'une option Full HD prête pour l'esport- avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 300hz.

(Image credit: Alienware)

Ajoutez à cela un éclairage RGB accrocheur et un clavier avec une course des touches de 1,7 mm, et vous obtenez un ordinateur portable très puissant et séduisant, conçu pour les jeux les plus intenses.

L'Alienware Area-51m sera disponible le 23 juin, pour un prix de départ qui devrait dépasser les 3000 euros. Seul le prix en dollars (3 049,99$) a été communiqué pour l’instant.

Mince et fort

(Image credit: Alienware)

Les Alienware m15 et m17, deux ordinateurs portables fins et portables qui ne font pas de concessions en matière de puissance ont également été dévoilés. Ces deux portables bénéficient du système de refroidissement Cyro-tech d'Alienware et ont été optimisés pour offrir une meilleure autonomie pour des sessions de jeu plus longues.

Vous pourrez vous procurer le m15 ou le m17 d'Alienware à partir du 12 juin pour des prix démarrant à 1699 euros pour le M15 R3 et à 1799 euros pour le M17.

Alienware Aurora R11 : refroidissement à tous les étages

(Image credit: Alienware)

Si vous recherchez une tour gaming haut de gamme avec un système de refroidissement efficace, l’Aurora intègre pour la première fois un processeur et une carte graphique refroidis par liquide. Ce système, en plus de garantir d’excellentes performances, est censé procurer une réduction significative du bruit (jusqu’à 69,2%) grâce à une baisse de la température du GPU de 19,5 %, selon Dell. L'Alienware Aurora R11 sera disponible à partir du 21 juillet, on n’en connait pas encore le prix.

Une mise à jour pour le Duo G3 et G5

(Image credit: Dell)

Les Dell G3 15 et G5 15 offriront tous deux des écrans à 144 Hz, et le G5 15 proposera un panneau optionnel à 300 Hz pour un jeu tout en douceur. Ils seront disponibles à partir du 26 mai prochain. Le G3 démarrera à 949 €, le G5 à 1 049 € et le G5 SE (avec des processeurs AMD) à 999 €.

Rafraichissement en vue

(Image credit: Alienware)

Enfin, Alienware proposera plus tard dans le courant de l'année, un écran à haute luminosité qui s'adresse directement aux adeptes de l’eSport. Le moniteur Alienware 25 Gaming 360Hz (AW2521H) est un écran de 24,5 pouces qui offre un affichage 360hz d'une rapidité étonnante. Le support Nvidia G-Sync permet également d'éviter les déchirures d'écran, et le panneau est IPS.