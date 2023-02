La boutique Kindle d'Amazon pourrait bientôt être envahie de livres écrits par ChatGPT

Le Kindle d'Amazon a été une véritable aubaine pour les auteurs qui ont pu profiter du service d'auto-édition, mais aujourd'hui sa librairie virtuelle risque d'être envahie par un nouvel écrivain particulièrement prolifique : ChatGPT.

Comme l'a constaté Reuters (s'ouvre dans un nouvel onglet), 200 livres électroniques figurant dans la boutique Kindle d'Amazon mentionnent déjà ChatGPT comme auteur ou co-auteur. Mais comme Amazon n'exige pas que les auteurs révèlent s'ils ont ou non utilisé l'IA, ce chiffre est probablement une énorme sous-estimation du nombre de titres que les outils d'IA ont écrits ou co-créés.

Les livres créés par ChatGPT sont publiés par la branche d'édition Kindle Direct d'Amazon, qui publie plus de 1,4 million de livres en auto-édition chaque année (s'ouvre dans un nouvel onglet) et les vend aux côtés de ceux écrits par des auteurs de renom.

Les outils d'IA comme ChatGPT ne sont pas mentionnés dans les directives d'édition Kindle d'Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet), et les auto-éditeurs ne sont pas tenus de déclarer qu'ils les utilisent. Ce chiffre pourrait bien monter en flèche, étant donné la popularité des "grands modèles de langage" qui sont particulièrement doués pour générer du texte à partir de requêtes.

C'est une excellente nouvelle pour les "auteurs" qui cherchent à augmenter radicalement leur production en faisant passer leurs idées par ChatGPT, de plus en plus populaire et également disponible dans Bing. Dans un exemple mis en évidence par Reuters, un vendeur basé à New York et n'ayant aucune expérience de l'écriture a créé en quelques heures un livre illustré de 30 pages pour enfants et l'a mis en vente par le biais de la branche d'auto-édition d'Amazon.

Mais c'est aussi une bombe potentielle pour les auteurs comme pour les lecteurs, car les rayons virtuels d'Amazon pourraient bientôt être inondés de livres créés par l'IA. Nous avons demandé à Amazon de nous dire comment la société compte s'attaquer à ce problème et nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons une réponse.

Pour l'instant, Amazon a simplement déclaré à Reuters que "tous les livres de la boutique doivent respecter nos directives en matière de contenu, notamment en se conformant aux droits de propriété intellectuelle et à toutes les autres lois applicables." Mais il semble clair qu'elle devra aller plus loin si sa boutique Kindle veut conserver un semblant d'ordre et aider les lecteurs à faire la distinction entre les livres écrits par des robots et les vrais auteurs.

Analyse : Amazon va devoir mettre un frein aux robot-auteurs

(Image credit: Amazon)

L'essor rapide d'outils d'IA comme ChatGPT est à la fois une bénédiction et une malédiction pour les auto-éditeurs, selon la façon dont on considère cette technologie. Leurs capacités à générer du texte sont idéales pour réaliser rapidement des premières versions, mais les auteurs risquent également d'être noyés dans une mer de similitudes homogènes.

Étant donné que les "grands modèles linguistiques" tels que ChatGPT et le nouveau Bard de Google sont formés sur du contenu humain, d'énormes problèmes de droits d'auteur peuvent se poser pour les œuvres générées principalement à l'aide d'outils d'IA.

En apparence, la quantité d'œuvres générées par l'IA dans la boutique Kindle d'Amazon reste une goutte d'eau dans l'océan. Mais cette image pourrait changer assez rapidement, étant donné le nombre impressionnant de tutoriels sur YouTube et Reddit qui montrent à quel point il est facile de créer et de vendre un nouveau livre en quelques heures seulement.

L'objectif d'Amazon pour Kindle Direct a toujours été de supprimer toute barrière à l'entrée des auteurs débutants et d'accélérer la création de nouveaux titres. Sa propre page de conseil Kindle Direct (s'ouvre dans un nouvel onglet) affirme fièrement "qu'il n'y a pas de gardiens qui décident quels livres doivent ou ne doivent pas être publiés".

Bien qu'il soit peu probable que cette politique change du jour au lendemain, il pourrait bien être nécessaire d'employer des outils de détection de l'IA pour au moins étiqueter les livres générés par ChatGPT pour les lecteurs. Sans une certaine modération, les meilleurs lecteurs Kindle pourraient bientôt voir leurs étagères virtuelles céder sous le poids de certains nouveaux auteurs IA incroyablement prolifiques.