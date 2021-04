Fantasian est la dernière création du papa de Final Fantasy - et vous pouvez y jouer dès maintenant

Fantasian est sans doute le JRPG le plus attendu de 2021 (avec FF7 Remake Partie 2). Bonne nouvelle pour les impatients : il se trouve désormais disponible en téléchargement et en exclusivité sur le service de jeux à la demande Apple Arcade. Le titre a vu le jour au sein du studio japonais Mistwalker, dirigé par le créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi.

La sortie de Fantasian fait écho à la fantastique mise à jour d’Apple Arcade, qui porte à plus de 180 le nombre total de jeux disponibles depuis la plateforme gaming. Vous pouvez découvrir Fantasian ainsi que la totalité du catalogue Apple Arcade pour un abonnement mensuel de 4,99 €. A noter que vous venez d’acquérir un appareil Apple, vous pourrez activer trois mois d’essai gratuit.

Parmi les autres jeux ajoutés à la gamme Apple Arcade Originals figurent NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek: Legends, The Oregon Trail, Cut the Rope Remastered et SongPop Party. Cette liste est complétée par de nouvelles entrées dans la collection App Store Greats, avec des jeux cultes tels que Monument Valley, Mini Metro et Fruit Ninja Classic - offerts dans le cadre de l'abonnement.

Final Fantasian

Fantasian fait tourner les têtes grâce à sa direction artistique unique, avec des décors entièrement conçus à partir de dioramas sculptés - ce qui donne au JRPG un aspect de monde miniaturisé plein de charme. Le jeu propose un système de combat au tour par tour que Mistwalker connaît bien, pour l’avoir déployé sur maintes titres phares comme Lost Odyssey et Blue Dragon.

On pourrait penser que soumettre l'exclusivité à Apple Arcade est un choix étrange pour un JRPG aussi ambitieux, mais Sakaguchi a expliqué dans une interview donnée à TechRadar qu'il s’agissait d’une décision d’ordre sentimental : "Ma première exposition à l'industrie du jeu s'est faite sur un Apple II".

"J'étais encore étudiant à l'époque et ce que j’ai vu sur l’Apple II m’a tellement choqué que j’ai décidé d’en faire mon métier. Nous voilà 35 ou 40 ans plus tard, et pouvoir travailler sur la plateforme Apple aujourd’hui finalise un cycle de ma vie".

Apple Arcade constitue en réalité une excellente solution pour Fantasian et Mistwalker en général. La société a déjà eu l'occasion de développer un certain nombre de jeux mobiles par le passé, notamment les populaires Terra Battle et Terra Wars, qui ont malheureusement tous deux été abandonnés depuis.

Fantasian semble pourtant apporter la recette du succès. Ses ingrédients-clés : le système de combat en équipe inspiré par celui de Chrono Trigger, et une bande-son grandiose assurée par Nobuo Uematsu, autre légende de Final Fantasy.