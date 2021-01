iPhone SE Plus : date de sortie, prix, écran, appareil photo et nouvelles fonctionnalités

L'iPhone SE 2020 a été lancé en avril dernier. Il s'agit du premier iPhone abordable lancé par Apple depuis l'iPhone 8, à la fin de l'année 2017. Mais selon les rumeurs, un autre appareil mobile de milieu de gamme se profile à l'horizon : un gros iPhone SE Plus.

Nous avions espéré que le lancement de l'iPhone 12 nous apporterait un « iPhone SE Plus », mais cela n'a pas été le cas. A la place, nous avons eu droit à l’iPhone 12 mini, qui est à peu près de la taille que nous attendions d’un tel modèle, mais avec des caractéristiques plus impressionnantes.

Pourtant, cette nouvelle itération ne serait pas vraiment une grande surprise. Elle permettrait de proposer un écran de 5,5 pouces à un prix beaucoup plus accessible pour la plupart des utilisateurs. Il y a une tout autre raison pour laquelle cette mise sur le marché serait bienvenue : l'iPhone SE 2020 est essentiellement un iPhone 8 amélioré et nous aimerions profiter d’une version plus récente de la famille iPhone, à un tarif plus appréciable.

Nous n'avons pas beaucoup entendu parler de ce projet depuis la sortie de la série iPhone 12. Nous avons néanmoins rassemblé tout ce que nous savons sur ce dernier, ainsi que quelques pistes sur ce que nous souhaiterons découvrir au sein du meilleur iPhone SE à venir. Pour une sortie en 2021 ?

L’iPhone SE Plus en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Une version plus grande de l'iPhone SE 2020

Une version plus grande de l'iPhone SE 2020 Quand sera-t-il disponible ? Peut-être en 2021

Peut-être en 2021 Combien coûtera-t-il ? Probablement entre 500 et 1 000 €

Nous ne savons pas quand l'iPhone SE Plus sortira, bien que des rumeurs laissent entendre qu'il est au moins en cours de développement. Malheureusement, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a estimé que l'iPhone SE Plus pourrait ne pas sortir avant le second semestre 2021.

De même, nous n'avons entendu aucune information officielle sur le tarif final de l'iPhone SE Plus. Étant donné que le SE 2020 a été lancé à 489 €, soit un peu moins cher que l’iPhone 8 en 2017, il ne serait pas trop exagéré de supposer que le SE Plus coûtera un peu moins que l'iPhone 8 Plus à sa sortie, soit 919 €.

Caractéristiques principales de l’iPhone SE Plus

Si les rumeurs concernant l'iPhone SE Plus sont peu nombreuses, nous pouvons prédire certaines de ces spécifications techniques via la configuration actuelle de l’iPhone SE 2020. Celui-ci a hérité des composants (à part la puce et la RAM) de l'iPhone 8, notamment de son écran LCD de 4,7 pouces à la résolution SD (1334x750 pixels).

L'iPhone SE Plus embarquera donc probablement les mêmes caractéristiques que l'iPhone 8 Plus, avec un écran FHD de 5,5 pouces (1920x1080 pixels) qui, tout en restant LCD, s’avère plus net que celui de l’iPhone 8. De même, il devrait hériter des deux caméras arrière de l'iPhone 8 Plus : un ultra grand angle et un téléobjectif de 12 Mpx, avec un zoom optique 2x. Ainsi que d’une fonction d’enregistrement vidéo 4K à 60 images/seconde, ou Full HD à 30 images/seconde, grâce à la caméra frontale de 7 Mpx.

Ce que nous voulons y voir sur l’iPhone SE Plus

L'iPhone 11 Pro Max (Image credit: Future)

1. Plusieurs caméras arrière

La grande différence entre l'iPhone 8 et le 8 Plus est le capteur photo supplémentaire présent sur le module arrière. Ce dernier peut créer des images plus nettes avec un effet de profondeur - permettant par la même occasion de sublimer les portraits. Bien que l'iPhone SE 2020 puisse obtenir de la profondeur à l'aide d'algorithmes logiciels, il produit numériquement plus de défauts visuels qu'en utilisant deux (ou plusieurs) objectifs pour y parvenir.

L'iPhone 11 (Image credit: Future)

2. De meilleurs objectifs et capteurs

Et ne vous arrêtez pas aux deux caméras arrière de l'iPhone 8 Plus - pourquoi ne pas nous donner les meilleurs objectifs et capteurs de la gamme iPhone 11 pour prendre de meilleures photos de nuit ? Alors que l'iPhone SE 2020 est équipé de la puce A13 Bionic, sa technologie de capture photo datée l'empêche de gérer de fantastiques clichés pris en mode nuit. Ce qui est le cas sur les nouveaux modèles phares.

L'iPhone SE 2020 (Image credit: Future)

3. Un cadre plus fin

Apple semble avoir réduit le coût de l'iPhone SE 2020 en recyclant le matériel, l'écran et la coque de l'iPhone 8, mais cela a conduit la firme à conserver le même design épais et dépassé de ces anciennes générations. La plupart des smartphones commercialisés aujourd'hui possèdent un ratio écran/corps très élevé, en étirant l'écran presque entièrement autour de l'avant du combiné. Il est donc assez difficile de constater que l'iPhone SE 2020 ne reprend pas ce standard, apparaissant alors comme venant d’une autre époque.

L'iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar)

4. Une batterie plus puissante

La batterie de 2 691 mAh de l'iPhone 8 Plus était certainement plus grande que la capacité de 1 821 mAh de l'iPhone 8, mais nous n'en attendrons pas forcément plus de la part du prochain iPhone SE Plus. Nous apprécierons toutefois bénéficier d’une batterie plus grande, sans exploser le prix final en conséquence. Nous pourrons cependant nous contenter d'un chargeur plus rapide de 18 W.

L'iPhone 6S (Image credit: Apple)

5. Une prise jack de 3,5 mm

D'accord, c'est une illusion, mais nous aimerions récupérer la prise jack de 3,5 mm qui existait encore à l’époque de l'iPhone 6S. Nous avons encore les dimensions adéquates pour l’intégrer. Ce serait donc un beau geste que de ressusciter cette fonction, encore présente sur de nombreux autres téléphones de milieu de gamme.