Nouvel iPad 10.2 (2021) : date de sortie, prix, écran, autonomie - nous savons tout sur l’ultime tablette abordable d’Apple

Le nouvel iPad de 2021 a enfin été dévoilé par Apple : il s'agit de la toute dernière génération de tablettes d’entrée de gamme de la firme de Cupertino, et elle fait suite à l'iPad 10.2 (2020) lancé il y a tout juste 11 mois.

Annoncé lors de la keynote de rentrée visant principalement à introduire la série de smartphones iPhone 13, le nouvel iPad (2021) séduira probablement les étudiants, les familles, les seniors et tout utilisateur intéressé par un tarif plus modeste.

Ce n'est pas exactement une réinvention de son prédécesseur - en fait, il présente un design et des spécifications relativement identiques - mais il affiche aussi quelques modifications qui pourraient plaire à certains. De plus, le modèle basique conserve le même prix de départ que l'iPad 2020, pour une capacité de stockage deux fois plus importante.

Le nouvel iPad 10.2 (2021) en résumé

De quoi s'agit-il ? Le tout nouvel iPad d'entrée de gamme d'Apple

Quand sera-t-il disponible ? Le vendredi 24 septembre 2021

Le vendredi 24 septembre 2021 Combien coûtera-t-il ? Entre 389 € et 699 €

Nous avons relevé tous les prix du nouvel iPad, et vous pouvez les consulter dans notre récapitulatif ci-dessous. Le prix de départ reste le même que celui de l'édition de l’an dernier - toutefois là où celle-ci démarrait avec un espace libre de 32 Go, vous recevez le double (64 Go) dans la mise à niveau de 2021.



De même, là où l’iPad 8 proposait une capacité de stockage maximale de 128 Go, son successeur vous donne droit à 256 Go. Comme pour la plupart des tablettes Apple, vous pouvez choisir entre la connectivité Wi-Fi ou cellulaire (plus chère).

iPad 10.2 64 Go / Wi-Fi : 389 €

iPad 10.2 64 Go / Cellulaire : 529 €

iPad 10.2 256 Go / Wi-Fi : 559 €

iPad 10.2 256 Go / Cellulaire : 699 €

L’iPad 10.2 (2021) sera mis en vente dans le monde entier dès le 24 septembre, mais vous pouvez la précommander dès maintenant sur le site officiel d'Apple.

Design et écran

Le nouvel iPad ressemble au précédent, et il opère principalement une mise à niveau de ses composants internes. De ce fait, son design reste similaire à celui de l’itération précédente - il s’agit d’ailleurs de la seule tablette Apple à ne pas avoir adopté un style tout écran (avec une dalle qui englobe toute la surface de l’appareil). Le cadre demeure donc imposant et quelque peu désuet.

De même, les iPads modernes ont déplacé le déverrouillage Touch ID sur un bouton latéral. Ici, vous disposez toujours du même gros bouton Touch ID sur la face avant.

Il existe des versions gris sidéral et argent de la tablette - une proposition curieuse car les deux coloris ne sont pas très différents, mais vous glisserez probablement votre iPad sous un étui - à noter que le Smart Keyboard incluant un clavier peut être ajouter au panier pour 179 € de plus. Selon Apple, l'aluminium utilisé pour la conception de l’iPad 2021 est 100 % recyclé.

Le nouvel iPad intègre également un écran LCD de 10,2 pouces (1620 x 2160 pixels), comme sur le modèle de l'année dernière. La luminosité maximale est de 500 nits, ce qui n'est pas extraordinaire, mais devrait convenir lorsque vous le visionnez en intérieur ou à l’ombre.

La seule modification majeure dans l’édition 2021 est l'introduction de la technologie TrueTone d'Apple, qui permet d'ajuster l'image à l'écran en fonction de l'éclairage ambiant ; lorsque vous êtes à l'extérieur, par exemple, l'écran devient plus lumineux et les couleurs sont optimisées.

Appareil photo et autonomie

Apple indique que la caméra frontale a été "considérablement améliorée" par rapport à celle de l'année dernière. Il s'agit d'un capteur photo de 12 Mpx doté de la fonction "Center Stage" de la société - celle-ci ajuste le cadrage pour que vous restiez au centre de l'image lors des appels vidéo. La caméra arrière, elle, conserve la même résolution de 8 Mpx.

Nous n'avons pas entendu parler de l'autonomie durant la présentation officielle, si ce n'est le redondant et vague "jusqu'à 10 heures de navigation web ou de visionnage de vidéos via une connexion Wi-Fi" - nous devrons évaluer les véritables capacités de la batterie lors de notre test complet à venir.



Le chargeur intégré de 20W offre une vitesse assez décente pour une tablette de ce type, bien qu'il faille encore plus d'une heure pour passer de 0 à 100% d’autonomie.

Spécifications, performances et interface

Le nouvel iPad est équipé de la puce A13 Bionic, qui n'est pas aussi puissante que la puce M1 du nouvel iPad Pro. Pour autant, elle récupère les performances du précédent iPhone 11 et l’iPad 9 se révèle 20% plus rapide que son prédécesseur.

Il prend en charge l'Apple Pencil de première génération, qui sera utile pour prendre des notes et griffonner (ou dessiner si vous avez ce talent). Vous devrez charger cet accessoire en le branchant sur le port Lightning de la tablette. Cela reste l'une des décisions conceptuelles les plus déroutantes d'Apple, car le stylet est laissé en suspension et surélevé pendant la mise sous tension.

Vous pouvez obtenir des versions Wi-Fi ou 4G, autrement dit, l’iPad 2021 ne supporte pas les réseaux 5G. Ce qui explique en grande partie son prix réduit.

La tablette sera livrée avec iPadOS 15 préinstallé, qui est une version d'iOS 15 spécifique à l'iPad - avec quelques fonctionnalités supplémentaires comme la reconnaissance de l'écriture manuscrite.