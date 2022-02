Halo Infinite perd des joueurs à une vitesse fulgurante - mais ce n'est pas un problème

Halo Infinite a perdu un nombre conséquent de joueurs actifs depuis sa sortie et un accueil critique relativement positif.

Le monde du jeu vidéo a salué le nouvel opus dans son ensemble, tandis que Microsoft a qualifié Halo Infinite de "plus grand lancement de l'histoire de la franchise", déclarant que le titre avait attiré 20 millions de joueurs à la date du 25 janvier.

Pour autant, cet ultime épisode s'est révélé moins performant en termes de fidélisation, beaucoup de participants des premiers jours ayant depuis déserté le champ de bataille.



Sur PC, le nombre de joueurs de Halo Infinite a chuté de façon spectaculaire depuis le déploiement du FPS en décembre dernier. Il atteint aujourd'hui un pic d'environ 30 000 joueurs simultanés par jour sur Steam (source : Business Insider). Auparavant, il culminait à 250 000 joueurs simultanés au quotidien - ce qui représente une chute de près de 90%.

L'histoire est similaire sur Xbox. Comme le rapporte Forbes, Halo Infinite est sorti du top 5 des jeux les plus lancés sur Xbox, se plaçant en sixième position derrière Fortnite, Call of Duty: Warzone, GTA 5, Apex Legends et Roblox. Bien que Microsoft n'ait pas publié de chiffres précis sur le nombre de joueurs présents sur la version Xbox de Halo Infinite, le jeu semble suivre la même tendance que sur PC.

Un exode peu surprenant

Malgré l'accueil enthousiaste qui lui a été réservé lors de son lancement, Halo Infinite n'a pas été exempt de problèmes. Lors de la sortie du mode multijoueur, les joueurs ont signalé un grand nombre de bugs affectant le gameplay, le matchmaking, les graphismes et bien plus encore. Beaucoup de ces perturbations ont été corrigées depuis, mais d’autres persistent encore. La semaine dernière encore, le développeur 343 Industries devait résoudre une erreur critique empêchant les joueurs de rejoindre des matchs dans de grands groupes.

De même, Halo Infinite a été critiqué pour son système de progression Battle Pass punitif, obligeant les joueurs à relever des défis pour obtenir de l'XP. Certains de ces challenges s’avérant difficilement relevables, et donc sources de frustration. Aujourd’hui, le Battle Pass a été remanié pour récompenser les joueurs de manière plus cohérente.

Parmi les autres irritations recensées, citons les microtransactions excessivement coûteuses de la boutique en ligne et le crossplay obligatoire se pratiquant en défaveur des joueurs Xbox - les joueurs PC, eux, apparaissant avantagés par une configuration clavier-souris plus réactive et un accès à des programmes de triche.

L'absence des modes de jeu classiques de Halo, tels que King of the Hill, Infection et Grifball, a également déplu à certains fans, tandis que la promesse de Forge (un mode de création de cartes personnalisées) et d’une campagne en coop - prévue plus tard dans l'année - se fait de plus en plus désirer.

Ces soucis ne sont pas propres à Halo Infinite. Aucun grand jeu de tir multijoueur n'est lancé sans bug, glitch et diverses incertitudes techniques. Lors de sa sortie, Battlefield 2042 a été sévèrement critiqué pour sa masse de fonctionnalités défectueuses. Call of Duty: Vanguard, de son côté, référence encore plusieurs défauts.

Si l'on considère les problèmes de gameplay de Halo Infinite comme le facteur déterminant de cet exode massif, on rend un mauvais service au jeu et on laisse ses rivaux s'en tirer à bon compte.

La diminution du nombre de joueurs en dit plus long sur la nature des jeux-services que sur la qualité des titres concernés. En lançant des vagues de nouveaux contenus de façon plus ou moins rapprochée, ces jeux-services suivent forcément un flux et un reflux de popularité. Les participants peuvent quitter le jeu au bout de quelques mois, mais reviendront lorsqu'un nouveau mode sera disponible, qu'un événement majeur ou des skins inédits seront proposés.

Les jeux-services ne sont pas conçus pour retenir votre attention en permanence, mais pour vous fournir une base évolutive. Comme le mode multijoueur de Halo Infinite est gratuit sur Xbox Series X/S et PC, le jeu est en bonne position pour séduire à nouveau les anciens joueurs par le développement de multiples DLC. Nous ne serions pas surpris de voir le nombre de joueurs grimper en flèche dans le courant de l'année, à l'occasion de la sortie de son prochain, et premier, contenu majeur.

Une chute de 90% du nombre de joueurs actifs n'est pas une bonne nouvelle pour 343 Industries, et le développeur pourrait bien être déçu de la rapidité avec laquelle les fans ont déserté sa dernière production. Mais cela ne marque certainement pas le déclin prématuré de Halo Infinite. Le jeu a réussi à capter un énorme intérêt et peut maintenant laisser la magie de son service en direct opérer… patiemment.