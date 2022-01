Halo Infinite : les joueurs PC bientôt exclus de certaines campagnes ?

La fonctionnalité crossplay de Halo Infinite, qui permet aux propriétaires de Xbox Series X/S de jouer avec et contre des gamers PC, provoque l'ire de la communauté du titre développé par 343 Industries.

Les joueurs Xbox sont de plus en plus frustrés de devoir affronter des adversaires bénéficiant du combos souris-clavier plus favorable, mais aussi de modules de triche - largement répandus sur la version PC.

Comme le rapporte The Verge, les fans se plaignent depuis le lancement du jeu de tir multijoueur en novembre dernier, soulignant la tricherie de certains joueurs PC (comme ceux qui utilisent des aimbots et des wallhacks). Ainsi que les avantages d'une souris et d'un clavier par rapport à une manette.

Les plaintes se sont poursuivies au cours des derniers mois, les joueurs console réclamant à 343 industries de réduire le crossplay à une fonctionnalité optionnelle, plutôt qu'un paramètre permanent proposé par défaut. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin sur le subreddit Halo Infinite pour lire l’étendue des frustrations et du ressenti négatif des joueurs Xbox luttant vis-à-vis de leurs homologues PC.

Bien qu'il soit possible de désactiver le crossplay dans les modes classés de Halo Infinite lorsque l'on joue en solo, en verrouillant le matchmaking à la manette ou au clavier uniquement, désactiver le crossplay dans le mode principal du jeu de tir demeure irréalisable.

Joueurs PC vs joueurs PC, joueurs Xbox vs joueurs Xbox

(Image credit: 343 Industries)

Le crossplay est une option délicate. Souvent louée pour élargir la base de participants sur au sein de campagnes multijoueurs, et permettre à des amis de jouer ensemble quelle que soit le support gaming qu'ils possèdent, elle reste mal perçue dans la plupart des milieux constitués de compétiteurs plus initiés.

Qu'il s'agisse d'un jeu classé ou occasionnel, personne ne veut faire face à un adversaire disposant de privilèges déloyaux. Les joueurs PC sont classés, parfois malgré eux, dans cette catégorie. Au-delà des modules de triche potentiellement exploitables, ils bénéficient de la précision et du contrôle moteur d'une souris, bien supérieurs au stick analogique d'une manette.

Comme l'ont souligné de nombreux fans, la solution la plus évidente, et peut-être la plus simple, serait de permettre aux joueurs console de refuser le crossplay s'ils le souhaitent. Cela permettrait aux amis Xbox et PC de jouer ensemble quand cela leur convient, tout en laissant la majorité des participants choisir leur propre voie.

Si 343 Industries n'a pas officiellement répondu aux préoccupations des joueurs Xbox concernant le crossplay, il a souligné qu'il continuerait de peaufiner et de mettre à jour Halo Infinite pour améliorer l’expérience utilisateur. Lors de l'annonce du déploiement imminent d'un correctif dédié au matchmaking Big Team Battle, le développeur a indiqué que d'autres mises à jour anti-triche seraient publiées ultérieurement - la prochaine mise à jour majeure demeurant prévue pour la mi-février.