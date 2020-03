Halo écrase Doom Eternal sur Steam

Cette année s'annonce sous les meilleurs auspices pour 343 Industries. Il semble que la décision du studio de mettre à jour Halo: The Master Chief Collection sur PC ait porté ses fruits. En effet, après avoir intégré la version remasterisée de Halo: Combat Evolved, le pack Master Chief Collection se hisse désormais en tête des jeux vidéo les plus vendus sur la plateforme Steam.

Comme le rapporte nos confrères de Windows Central, le titre parvient même à battre le blockbuster Doom Eternal, actuellement en précommande. La suite très attendue de DOOM (2016) ne semble pas faire beaucoup d’ombre à la franchise FPS fétiche de Microsoft. Cette dernière a toujours su fédérer les joueurs PC depuis la sortie de la version originale d’Halo: Combat Evolved en 2003, sur le système d’exploitation Windows XP.

L’exploit est d’autant plus impressionnant qu’Halo : The Master Chief Collection ne regroupe que deux des six jeux Halo disponibles sur Xbox One à ce jour. Un succès qui prouve qu’une réelle attente existe sur les futurs titres de la franchise, tels que Halo Infinite, et pas seulement sur la Xbox Series X à venir.

Halo: Combat Evolved est plus beau que jamais

La version remasterisée d’Halo: Combat Evolved pour PC n’est accessible que par le biais du bundle The Master Chief Collection. En plus de corriger quelques bugs du jeu initial (les crashes persistants, les vibrations de la manette même en mode pause), 343 Industries a affiné la mise en relation des joueurs (matchmaking), afin de rendre les parties multi-joueurs plus passionnantes.

La prise en charge de l’Ultra Haute Définition et des contenus HDR mais aussi de fonctionnalités totalement exclusives aux joueurs PC, comme l’optimisation de la souris et du clavier, expliquent le mérite logique d’Halo: Combat Evolved. Une véritable pièce de collection rafraîchie qui s’avère la seule et unique raison valable d’acheter Halo : MCC sur Steam.