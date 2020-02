Google Stadia annonce sept nouveaux jeux dont trois exclusivités

En plus de ces titres gratuits mensuels, Google Stadia ne cesse de diversifier son catalogue pour fidéliser des communautés de joueurs extrêmement polyvalentes. Le service cloud gaming de Google devrait ainsi accueillir sept nouveaux titres qui seront disponibles d’ici le printemps. Les retrogamers devraient être les premiers ravis puisqu’ils pourront (re)lancer le remake de Panzer Dragoon et la trilogie Serious Sam. Les trois derniers parleront davantage aux casual gamers : Spitlings, Lost Words: Beyond the Page et Stacks on Stacks.

Panzer Dragoon Remake fait revivre le célèbre shoot’em up sorti la première fois sur la console Sega Saturn, en 1995. Il vous garantit des heures de combats de dragons et de voltiges aériennes, avec des graphismes superbement réactualisés. Tandis que la collection Serious Sam regroupe trois épisodes du célèbre FPS loufoque - vous incarnez un Action Man avec des gros calibres repoussant des invasions extraterrestres. Serious Sam : Premier Contact, Serious Sam : Second Contact et Serious Sam 3 : BFE sont sortis entre 2001 et 2011.

Les trois autres sont des titres inédits. Stacks on Stacks est un jeu de construction de tours en 3D. Lost Words est un jeu de puzzle en 2D qui se déroule dans l'esprit d'un jeune écrivain, il est lui-même scénarisé par une sommité de l’industrie vidéoludique (Rhianna Pratchett, à qui l’on doit les scripts de Mirror’s Edge et Bioshock Infinite). Enfin, Spitlings est un jeu d'arcade hardcore et multijoueur - chaque partie endiablée accueille jusqu’à quatre joueurs. Nous vous laissons apprécier sa bande-annonce.

Comme tout nouvel ajout au catalogue, la sélection de Stadia parait sympathique mais Google reste encore timide sur les grosses sorties bien plus attendues. Cette année, elles se nomment Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake et Resident Evil 3 Remake. Actuellement, seule la nouvelle affiche de CD Projekt Red est confirmée sur la plateforme. Avec en renforts : Doom Eternal et Baldur's Gate 3, parmi plus de 100 autres jeux.

Quelle est la prochaine étape pour Stadia ?

Il n’est pas aisé pour Google Stadia de faire le lit de l’actualité quand les grandes attentes gaming de l’année s’appellent PS5 ou Xbox Series X et qu’elles promettent leur lot d’exclusivités. Néanmoins, il n’est pas interdit que celles-ci rejoignent le catalogue de la plateforme de streaming un peu plus tard.

En outre, la firme de Mountain View ne compte pas uniquement sur les superproductions pour étendre son quota d’abonnés. La remasterisation des jeux rétro et la proposition de jeux plus ou moins récents, à des prix abordables, font également partie de sa stratégie de conquête. De notre côté, nous ne perdons pas l’espoir de plus grandes annonces communiquées par Google - y compris des blockbusters exclusifs - dans les prochains mois.