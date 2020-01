Google Stadia : deux nouveaux jeux pour les abonnés dont Metro Exodus

La plateforme de cloud gaming de Google adore gâter ses abonnés payants, en leur offrant deux nouveaux jeux chaque mois. Et ce, depuis son lancement en novembre 2019. En février, les heureux élus pourront ainsi ajouter à leur bibliothèque Metro Exodus et Gylt. Gratuitement.

Attention néanmoins : « gratuit » peut s’avérer un mot bien trompeur, puisque vous aurez besoin au final d'un abonnement Stadia Pro à 9,99 € par mois pour y accéder. Une formule similaire à celles de PlayStation Plus et Xbox Games with Gold.

Stadia Pro vous permet également de profiter de la résolution 4K avec une fréquence d’images à 60 FPS, sur l’ensemble de vos jeux achetés ou offerts. A noter que de nombreuses promotions sont disponibles sur le catalogue Stadia. Exclusivement pour les abonnés Pro.

Metro Exodus est un jeu de survie à la première personne, sorti l’an dernier et développé par le studio 4A Games. Troisième opus de la franchise Metro, vous y plongerez de nouveau dans les bottes inconfortables d'un Ranger dans une Russie aussi glaciale que post-apocalyptique. Face à vous, une horde de créatures mutantes qui ont juré votre perte. C'est un jeu phare pour la plateforme Stadia, compte tenu de son statut AAA et de sa mise à jour récente.

L'autre titre gratuit, Gylt, est un thriller dans la veine de Life is Strange. Première exclusivité développée pour Stadia, il brille par sa direction artistique mais ne vous incitera probablement pas à débourser près de dix euros par mois pour le découvrir.

Ces deux titres rejoignent Thumper, Rise of the Tomb Raider, Samurai Showdown, Farming Simulator 19 et Destiny 2 dans la liste des jeux gratuits accessibles pour les abonnés Pro.

Stadia peine encore à fédérer

Google a confirmé que plus de 100 nouveaux jeux arriveront rapidement sur le service de cloud gaming, avec 10 exclusivités garanties. Dans un an, Stadia aura considérablement augmenté son catalogue de jeux. Mais pourra-t-il rivaliser face à la popularité constante de ses alter ego Xbox ou PlayStation ?

En attendant, avec si peu de hits Stadia disponibles, Metro Exodus apparaît comme une oasis dans le désert. Alors profitons-en.