Garmin dévoile sa montre connectée Instinct 2X Solar

Garmin a dévoilé sa dernière montre, l'Instinct 2X Solar. Il s'agit d'une version super grande de 50 mm et 67 g de la Garmin Instinct 2 Solar (45 mm) qui est également annoncée avec une autonomie "illimitée". Si vous utilisez la montre dans des conditions d'ensoleillement de 50 000 lux ou plus, elle n'aura jamais besoin d'être rechargée, même en mode GPS à batterie maximale.

Bien qu'elle soit plus grande de 5 mm que la meilleure montre Garmin, la 2X possède le même écran de 176 x 176 px à mémoire de pixels que le modèle de 45 mm. Elle se dote néanmoins d'une nouvelle fonction : une lampe de poche à LED.

La lampe de poche peut émettre un effet stroboscopique pour s'adapter à votre cadence de course, ou une lumière de sécurité rouge pour rester visible de nuit des voitures et autres passants. Elle peut alterner entre le rouge et le blanc pour une meilleure visibilité, ce qui est idéal lorsque vous courez après la tombée de la nuit.

Un nouveau capteur GNSS multibande améliore également la précision de positionnement de la montre dans les modes de routage GPS et "TracBack". Parmi les autres nouveautés, la course d'obstacles devient pour la première fois un profil d'entraînement sélectionnable, ce qui vous permet d'enregistrer manuellement les écarts entre les obstacles pour distinguer les sections de course à pied et de navigation d'obstacles, tout comme vous le feriez pour enregistrer des séances d'entraînement de force avec une Garmin.

Pour le reste, la montre semble offrir les mêmes fonctionnalités et expériences qu'une Garmin Instinct 2 ou 2 Solar. Les profils d'entraînement dédiés à la course à pied, à la natation, à la musculation, à la randonnée, au ski et au cyclisme, entre autres, en font une montre polyvalente. Cette approche multidisciplinaire continue à faire de la série Instinct 2 un excellent choix pour le triathlon, en particulier avec son indice de résistance à l'eau de 10 ATM. À l'abri de la lumière du soleil, la montre offre une autonomie incroyable de 40 jours en mode smartwatch (battant les 36 heures de l'Apple Watch Ultra) et de 60 heures en mode GPS.

Comme pour les autres montres Instinct de Garmin, une version Instinct 2X Solar Tactical Edition est également disponible. Sa LED s'allume en vert et non en rouge, et elle comprend des fonctions supplémentaires telles que le mode furtif (qui évite de partager les données GPS) et le mode Jumpmaster (conçu pour les parachutistes). L'appareil détecte automatiquement lorsque vous avez sauté et commence à naviguer automatiquement à l'aide du baromètre et de la boussole. Il s'agit d'une option intéressante, mais qui ne devrait être utilisée que par les militaires et les amateurs de sensations fortes.

L'Instinct 2X Solar est vendu au prix de 449,99 € et est disponible dès maintenant. L'Instinct 2X Solar-Tactical Edition est proposé au prix de vente conseillé de 499,99 €.

(Image credit: Garmin)

Analyse : une taille unique ne convient pas à tous

Les montres d'extérieur de grande taille font fureur en ce moment. De l'Apple Watch Ultra mentionnée plus haut à la nouvelle Huawei Watch Ultimate (actuellement en test), les montres conçues pour les courses, les trails et les aventures en pleine nature sont de plus en plus grandes.

Il s'agit probablement d'un effort pour prolonger la durée de vie de la batterie et intégrer davantage de fonctions GPS. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure montre Garmin vient de devenir encore plus grande.

Il est probable qu'elle soit trop grande pour être portée en ville. Lorsque la taille et le prix des montres Garmin augmentent, elles deviennent souvent des outils plus spécialisés. La plupart des personnes qui souhaitent surveiller leurs courses du week-end et leurs déplacements quotidiens à vélo feraient mieux d'économiser de l'argent et d'acheter l'Instinct 2, plus petite.

Si vous aimez courir la nuit, la lampe de poche LED sera incroyablement utile (plus besoin de bretelles ou de vestes réfléchissantes), mais malgré des dimensions plus imposantes, l'écran est resté de la même taille que celui de l'Instinct 2 Solar. Il comprend une lunette, un boîtier et une lampe de poche.

Les amateurs d'équipement de plein air vont l'adorer, car c'est la montre la plus robuste jamais lancée par Garmin (et ce n'est pas peu dire). Elle l'est peut-être encore plus que la Garmin Enduro 2.